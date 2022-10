Sluttspillmodellen som ble innført før årets sesong i Toppserien har vært omdiskutert, og det kanskje mest spesielle utslaget av det har kommet for Kolbotn.

Søndag rykket den tradisjonsrike klubben ned, etter å ha spilt sammenhengende på øverste nivå i norsk kvinnefotball siden 1995. Et 0-3-tap borte mot TIL 2020 i Tromsø ble spikeren i kisten.

– Alt går imot dem. Det er snø på banen og det glir ikke Kolbotns vei. Det er trist å se, sier NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Det er helt utrolig det fallet som Kolbotn har opplevd i år. Jeg kan ikke skjønne hva som har skjedd. Men slik er systemet. Kolbotn hadde alt i egne hender, men så har de klart å rykke ned, sier Torp.

EKSPERT: NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

Kolbotn vant seriegullet i Toppserien i 2002, 2005 og 2006, og sikret seg også et cupgull i 2007. Deres forrige medalje kom med tredjeplassen i Toppserien i 2011.

– Det er ikke så mange år siden, selv om de har slitt mer de siste sesongene. De har jo hatt noen av de største profilene i norsk kvinnefotball innom laget, som Solveig Gulbrandsen, Ada Stolsmo Hegeberg og Isabell Herlovsen, sier NRKs fotballkommentator Christian Nilssen.

Ett poeng unna mestersluttspill

I grunnserien endte de på femteplass og var bare ett poeng fra å ta seg til mestersluttspillet. Det til tross for at de tapte hjemmekampen mot Avaldsnes på walkover etter at hjemmebanen Sofiemyr Stadion ikke ble godkjent for spill.

I kvalifiseringssluttspillet har det blitt nedtur på nedtur for Kolbotn. Allerede før søndagens kamper lå de på sisteplass med to poeng på fem kamper, og trengte poeng for å holde liv i håpet om holde seg i Toppserien.

Tidligere denne uken valgte klubben å skifte ut trenerapparatet i et forsøk på å få snudd trenden, men i søndagens kamp borte mot TIL 2020 ble det et stortap.

Hjemmelaget vant 3–0 og tok seg opp til sjetteplassen som gir kvalifiseringsspill, mens Kolbotn ble værende som tabelljumbo med sine to poeng. Opp til TIL 2020 har de fire poeng, og med bare én kamp igjen er det dermed klart at de allerede har rykket ned.

I vinterværet i Tromsø sendte Sandra Simonsen hjemmelaget TIL 2020 i ledelsen i kampens 21. minutt. Scoringen var av det litt merkelige slaget, hvor ballen plutselig spratt i fanget til Simonsen som helt upresset fikk en enkel jobb med å plassere ballen i nettet.

Og ettermiddagen ble enda verre for fortapte Kolbotn. U-19-landslagskeeper Selma Panengstuen så ut til å ha full kontroll på et innlegg fra høyre, men keeperen glapp ballen rett i beina til Mali Trøan. Hun fant Edit Lund Machlik som doblet ledelsen for hjemmelaget.

Kampens peneste scoring sto Ina Birkelund for, like etter pause. Naina Inauen sendte en strøken ball til Birkelund, som vendte av seg en spiller før hun plasserte ballen opp i krysset og fastsatte sluttresultatet til 3–0.

Avaldsnes trenger seier

Også Toppserielaget Avaldsnes ligger utsatt til før den siste runden. Laget som er ledet av fotballprofilen John Arne Riise, tapte 1–3 borte mot Arna-Bjørnar søndag.

Nå må vinne hjemme mot Røa neste søndag for å ha en sjanse til å holde seg, samtidig som TIL 2020 ikke vinner borte mot Lyn.

LSK Kvinner og Røa kan fremdeles endre på kvalifiseringsplassen som TIL2020 foreløpig besitter, mens Arna-Bjørnar, Lyn og Åsane er sikret spill i Toppserien neste sesong. Åsane har dermed sikret seg opprykk fra 1. divisjon, hvor de og TIL 2020 var best i grunnserien.

PS! I mestersluttspillet sikret Brann seriegullet etter å ha slått Rosenborg 2–1 i Trondheim.