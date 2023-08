Jakob Ingebrigtsen stormet inn til VM-gull: – For et løp! For en løper!

– Han er i ferd med å bli et langdistanse-ikon. For et løp! For en løper, utbrøt en ekstatisk Jann Post i kommentatorboksen.

Etter et bortimot perfekt, taktisk løp, tok Ingebrigtsen sitt andre strake VM-gull på 5000 meter etter et råsterkt oppløp der spanske Mohamed Katir ikke hadde noen som helst sjanse til å svare.

13.11,30 var 22-åringens seierstid.

1500 meter-gullet ble tapt på oppløpet. Denne gangen ble det vunnet. Nå står han med både sølv og gull i dette friidretts-VMet.

Enorm Ingebrigtsen spurt: – Ingen slår Jakob Ingebrigtsen

Ingebrigtsen var regjerende mester i denne øvelsen etter hans suverene VM-gull i Eugene i fjor sommer.

Etter gulløpet fikk han det norske flagget rundt seg og gullmedaljen om halsen og tok fatt på æresrunden. På tribunen satt forloveden Elisabeth og tørket gledestårer.

For det har ikke vært noen enkel oppladning - eller mesterskap - for Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen-forloveden: – Vært mye drit

Nordås-skryt

Etter en oppladning preget av feber og sykdom la han seg, på sedvanlig vis, bak i feltet fra start i de 31 varmegradene i Budapest. Det samme gjorde Narve Gilje Nordås.

Nordås klarte imidlertid ikke å hevde seg i finalen og endte på en 14. plass. Etter løpet, i et intervju med NRK, ble han spurt om Ingebrigtsens gull. Han har hatt et betent forhold til den ferske gullmedaljøren.

– Imponerende, var hans korte oppsummering av Ingebrigtsens prestasjon.

Det var et bedagelig tempo fra start i løpet, men etter knappe to minutter tok kenyanske Ishmael Kipkurui grep og skjøt fra resten. Resten av feltet lot seg ikke affisere.

RYKKET: I forgrunnen ser vi Ishmael Kipkurui etter at han stakk fra resten av feltet. I bakgrunnen ser vi blant andre Narve Gilje Nordås. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Drikkepause

Med litt mindre enn syv runder igjen av løpet bestemte Ingebrigtsen seg for å ta en liten drikkepause. Det samme gjorde han da han tok VM-gull i Eugene i fjor. NRK-kommentator Jann Post spekulerte på om det kunne bety at Ingebrigtsen følte seg bra.

– Jakob er rutinert og har stor respekt i feltet. Det betyr at han ikke blir utfordret så mye og han får springe stort sett uforstyrret, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Da fem runder gjensto begynte Narve Gilje Nordås å falle litt av da det ble litt mer strekk i feltet. Da ble NRKs kommentatorduo bekymret for løpsutviklingen.

– Dette liker jeg ikke. Det begynner å bli altfor stor strekk. Det kommer til å koste å hente inn, sa Post.

Det klarte han heller ikke, og han falt lengre og lengre fra.

– Det spørs om det er et lite svakhetstegn hos Narve der, sa Rodal.

Narve Gilje Nordås var skuffet, men fattet, etter det som endte med en 14. plass.

– På et tidspunkt må det gå tomt. Nå har jeg løpt fem løp. Det var ikke så mye fysisk, men like mye mentalt å måtte lade opp til det her. Jeg hadde ikke den mentale evnen til å pushe meg selv ordentlig, sier han til NRK.

Men hos Ingebrigtsen var det få svakhetstegn å spore. Han holdt seg langt fremme i hovedgruppa.

– Nå gjelder det å posisjonere seg, konstaterte Jann Post.

Det gjorde han - og kunne innkassere gullet etter et råsterkt oppløp.

Foto: BEN STANSALL / AFP

Utenomsportslig oppladning

VM i Budapest har vært turbulent for Ingebrigtsen så langt. Han var den store, store favoritten til å ta gull på onsdagens 1500 meter, men han måtte nøye seg med sølv etter å ha blitt slått av Josh Kerr.

Etter løpet mente yngstebror Ingebrigtsen at han hadde hatt uflaks etter å ha slitt med både tørr hals og en bekkenskade. I samme løp viste Narve Gilje Nordås seg ordentlig frem da han kjempet seg fremover i feltet og spurtet inn til en bronsemedalje.

De siste dagene har imidlertid det utenomsportslige stjålet brorparten av fokuset. Nordås langet ut mot en spansk rival og snakket om «det kalde håndtrykket» med Jakob Ingebrigtsen, mens sistnevntes storebror Henrik kom med en tirade mot både Nordås og friidrettsforbundets opplegg rundt Ingebrigtsen.

Under 5000 meteren var det et helt annet fokus for Henrik Ingebrigtsen: