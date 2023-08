Det forteller sportssjefen til NRK fredag formiddag.

Slokvik bekrefter at han har møtt og pratet med Henrik Ingebrigtsen etter løperens sterke kritikk av opplegget rundt lillebroren Jakob i Budapest.

Det var torsdag kveld at storebror Ingebrigtsen omtalte opplegget rundt sølvmedaljevinneren på 1500 meter som totalt mislykket.

– Åpenbart har systemet rundt Jakob feilet fullstendig. Når en toppidrettsutøver og konkurranseperson som Jakob, som er gullfavoritt, har den dårligste dagen i løpet av år i en VM-finale, så er det åpenbart at han ikke er ivaretatt nok, sa Ingebrigtsen blant annet ifølge NTB.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Har dere fått noe klarhet i hva Henrik reagerer på i opplegget rundt Jakob, Slokvik?

– Nei, det har ikke vi ikke. Og på vanlig måte evaluerer vi etter mesterskapene, sier Slokvik til NRK.

– Hvilke krav har Henrik stilt som ikke allerede er på plass?

– Vet ikke, sier Slokvik.

Ingen nye tiltak

Sportssjefen sier det ikke blir satt inn noe ytterligere tiltak rundt Jakob Ingebrigtsen frem mot søndagens finale på 5000 meter.

Ingebrigtsen gikk også langt i å antyde at opplegget rundt Jakob Ingebrigtsen kan ha kostet ham gullet på 1500-meteren.

– Hvordan har egentlig opplegget rundt Jakob vært?

– Det har vært i forhold til det man ble enige om på forhånd. Som generalsekretæren sa i går. Resten av laget er veldig fornøyde, sier Slokvik.

I går fortalte Jakob Ingebrigtsen at han hadde lett feber for heatet på 5000 meter. Han sikret imidlertid finaleplass. Løperen fortalte etter sølvet på 1500 meter at han blant annet hadde slitt med tørr hals og sykdomsfølelse i forkant av finalen.

Slokvik sier at situasjonen er uforandret etter gårsdagens løp.

– Det er ikke noe nytt å melde, sier Slokvik.

Ser ingen feil

Sykdom kom på toppen av det kjølige forholdet som har kommet frem under VM mellom «Team Ingebrigtsen» og teamet til Narve Gilje Nordås, som trenes av Ingebrigtsens-brødrenes far Gjert Ingebrigtsen.

– Har det vært noe i opplegget du ser selv som ikke har vært bra nok eller perfekt rundt Jakob?

– Nei. Perfekt, det vet jeg ikke. Men vi kan ikke peke på noe, sier Slokvik.

Ingebrigtsen gjorde det klart i sin tirade torsdag kveld at ingen andre fremover skal bestemme noe rundt opplegget deres utenom han selv, Filip og Jakob.

Av de tre brødrene er Filip den eneste som ikke er en del av VM-troppen.

– Var det aktuelt å ha med Filip til VM som støttepersonell, slik Per Svela er for Narve Gilje Nordås.?

– Nei, det ble det aldri søkt om. Han var med på pre-camp, sier Slokvik.

Han ønsker ikke å kommentere noe mer rundt situasjonen nå og sier han vil fokusere på konkurransene.

Bor på eget rom

Slokvik sier det ikke vil bli ytterligere skjerming av Jakob Ingebrigtsen fremover mot søndagens løp.

– Han er egentlig veldig skjermet og han bor på eget rom, sier Slokvik og gjentar at de skal evaluere VM etter mesterskapet.

Samtidig påpeker han at det har blitt mye utenomsportlig fokus.

– Er du overrasket over at det har blitt så mye utenomsportslig fokus i dette mesterskapet?

– Det har vært mer enn det vi hadde sett for oss, sier Slokvik.