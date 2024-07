Dzeko med hattrick da Mourinhos Fenerbahce vant mesterligakvalifisering

Bosniske Edin Dzeko ble tungen på vektskålen med hele tre scoringer da Fenerbahce vant 4-3 borte mot Lugano i mesterligakvalifiseringen tirsdag kveld.

Tyrkerne fikk en verst tenkelig start i det som var José Mourinhos første offisielle kamp som klubbens hovedtrener. Ayman El Wafi ga Lugano ledelsen etter bare fire minutter.

Like før pause løsnet det imidlertid for Fenerbahce. Dzeko ekspederte et straffespark i mål, før samme mann fullbyrdet snuoperasjonen kort tid etter sidebyttet. Uran Bislimi kvitterte for Lugano etter 64 minutter, men Dzeko sørget for at gjestene var tilbake i føringen kort tid etterpå.

Med et drøyt kvarter igjen å spille scoret Ferdi Kadioglu 4-2. På overtid sørget Milton Valenzuela for at Lugano fikk med seg en viktig redusering. Dermed lever spenningen før returkampen i Istanbul neste uke.

Ringreven Mourinho tok over som Fenerbahces hovedtrener i begynnelsen av juni. Han har tidligere ledet klubber som Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid og Manchester United.

(NTB)