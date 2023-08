– Det er mange forskjellige parter som prøver å få oppmerksomheten vekk fra det han (Jakob Ingebrigtsen) faktisk skal gjøre, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Og så kommer han med en klar beskjed:

– Det har jo kommet noen stikk gjennom media fra en av konkurrentene. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker det er respektløst. Folk må holde seg bedre enn det og bare snakke om seg selv og fokusere på seg selv. Det tror jeg kanskje er den beste tommelfingerregelen for alle, sier Ingebrigtsen.

På pressetreffet før VM startet sa Nordås at han tidvis følte seg litt motarbeidet av eget forbund og sa samtidig at forholdet mellom ham og Jakob Ingebrigtsen var «ikke-eksisterende».

Etter semifinalene på 1500 meter kom Nordås med et syrlig stikk i retning Jakob Ingebrigtsen da han kalte de to for «to bestevenner på tur».

– Ofte er det bare valget mellom onder

Allerede før mesterskapet ble det mange overskrifter da Nordås' trener, Gjert Ingebrigtsen, ikke fikk trenerakkreditering av Det norske friidrettsforbundet.

«En totalvurdering», var svaret fra sportssjef Erlend Slokvik på hvorfor Ingebrigtsen ikke fikk akkreditering til VM.

Det førte til at Nordås valgte å bo utenfor Norges VM-hotell, for å bo sammen med treneren og treningspartneren Per Svela. Gjert Ingebrigtsen trente i en årrekke Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen, men samarbeidet ble avsluttet tidlig i 2022.

Ettersom Henrik Ingebrigtsen selv skulle løpe 5000 meter, har han ikke vært like tett på broren som han var under fjorårets VM.

– Jeg skulle ønske jeg kunne slått opp et telt rundt Jakob og ikke latt noen komme inn. Det gjelder deg, det gjelder deg, det gjelder alle, sier Ingebrigtsen og peker på alle rundt ham.

– Hvordan synes du forbundet har håndtert det uten din input og kontroll?

– Jeg tror man gjør en så god jobb man kan, ut ifra den situasjonen man er i. Men ofte finnes det ingen god løsning på en situasjon. Ofte er det bare valget mellom onder. Det er et dilemma som både forbundet og Jakob står i, hvor det ikke finnes en riktig måte å løse ting på. Og den rette måten å løse det på, ville bare egentlig sett mye verre ut, sier han.

NY VM-FINALE: Etter at det ble medaljer på begge to på 1500 meter, møtes Ingebrigtsen og Nordås til en ny VM-finale på 5000 meter søndag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Nordås: – Nok unnskyldninger

Henrik Ingebrigtsen tror alt oppstyret kan ha vært utslagsgivende for at det «bare» ble sølv på onsdagens 1500 meter for lillebroren.

– Jeg tror Jakob bare ønsker å fokusere på seg selv og prestere. Og så får han ikke det. Han blir dratt i alle retninger av folk som ønsker noe annet.

Konfrontert med Henrik Ingebrigtsens uttalelser, svarer Nordås:

– Ja, ja. Det er hans mening.

– Han mener det kan ha ødelagt gullsjansene til Jakob i går?

– Det er nok unnskyldninger. Var det ikke den tørre halsen da?

– Det har han klart helt fint selv. Det er ikke Narve sin feil, sier Per Svela.

Jakob Ingebrigtsen har gjennom hele VM ikke ønsket å «svare på spørsmål som ikke angår ham selv».

Isfront

Siden Ingebrigtsen-brødrene brøt med faren og treneren Gjert Ingebrigtsen for halvannet år siden har sistnevnte vært trener for Nordås.

Det har ført til en ellevill utvikling og onsdag kveld tok den siste Gjert-eleven bronse på 1500 meteren i VM.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men forholdet mellom Ingebrigtsen-brødrene og Nordås som tidligere var treningspartnere har blitt en isfront etter at brødrene droppet faren som trener.

– Det er godt kjent at det har vært et konfliktfylt forhold mellom Gjert og sønnene, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal da det ble klart at Gjert Ingebrigtsen ikke fikk VM-akkreditering som Nordås sin personlige trener.