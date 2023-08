Ekspertene uenige før historisk idrettskveld: – Kan ikke sammenlignes

– Vinner Viktor Hovland i kveld, er nok det det største en nordmann har gjort i en individuell idrett.

Det sier Kjetil André Aamodt, alpinlegende, sportsentusiast og medlem av Idrettsgalla-juryen.

For søndag kveld kan bli en norsk idrettsdag for historiebøkene. Jakob Ingebrigtsen løp inn til VM-gull på 5000 meter i Budapest. Bare noen timer senere kan nevnte Hovland vinne PGA-tourmesterskapet i Atlanta i USA.

– Dette kan absolutt bli en topp fem idrettsdag gjennom alle tider, sier Aamodt, som likevel altså mener at en eventuell Hovland-seier troner aller øverst:

– Golf og tennis er de to største og vanskeligste individuelle idrettene å nå toppen i. Erling Braut Haaland er nok den eneste som er på nivå, dersom Hovland vinner i kveld, og muligens er hans prestasjoner i verdens største idrett enda villere.

– Det sier litt om hvor bortskjemte vi er når vi kan ha disse diskusjonene, sier NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt foran det som kan bli en historisk supersøndag i norsk idrett.

Dette kjemper Hovland om Ekspander/minimer faktaboks Helgens turnering er den tredje og siste av golfelitens sesongsluttspill, det en sammenlagtvinner skal kåres. Gjennom hele sesongen tjener spillerne såkalte FedEx-poeng basert på prestasjoner. Kun de 70 spillerne med flest poeng etter hele sesongen, får være med i den første turneringen av sluttspillet. Så siles det ned til 50 spillere før sluttspillturnering nummer to, før det hele avgjøres den tredje og siste helgen. Og det er der vi er nå. Kun 30 spillere var kvalifisert til å gå løs på helgens turnering, som arrangeres som en jaktstart. Når tre av fire runder av sesongavslutningen er unnagjort, leder Hovland suverent. For å bruke et begrep sportsinteresserte nordmenn kjenner godt: Han ligger an til å vinne verdenscupen sammenlagt.

– Kan ikke sammenlignes

For golfkommentator Per Haugsrud, som selv er tidligere toppspiller, er det imidlertid ikke noen diskusjon, selv om han understreker at han har «golfbriller på».

– Jeg kan ikke finne noen annen norsk prestasjon å sammenligne med hvis Hovland vinner i natt, sier han først, men legger til at Erling Braut Haalands prestasjoner og tittel i Mesterligaen er det eneste som er sammenlignbart.

EKSPERT: Per Haugsrud. Foto: NRK

For når NRK spør hva som er størst av seier til Hovland eller et gull til Jakob Ingebrigtsen, svarer han:

– Akkurat det kan ikke sammenlignes. Det må jeg få lov til å si.

– Hvorfor?

– Fordi jeg mener konkurransen er ganske mye hardere i golf. Det er titusener som satser. Her har du store, store golfnasjoner som ikke engang får med seg spillere i det siste startfeltet med 30 stykker. Det er ganske spesielt at det kommer en nordmann, en 25-åring fra Ekeberg, og vinner hele greia.

Dersom Hovland skulle gå til topps, noe han ligger an til å gjøre (han har en ledelse på seks slag før siste dag), blir han minst 190 millioner kroner rikere. Det bare åtte dager etter at vant 38 millioner kroner etter storseieren forrige helg.

STJERNE: Viktor Hovland etter seieren forrige helg. Foto: MICHAEL REAVES / AFP

«Det ultimate»

Men Aamodt og Haugsrud møter motstand.

Sindre Buraas, som selv drev med 5000 meter, understreker at han ikke kan så mye om golf og at han lar seg imponere av det Hovland driver med, men at å ta VM-gull på 5000 meter er «det ultimate».

– Det er kanskje bare et OL-gull eller en verdensrekord som henger høyere. For meg ligger 5000 meter veldig nært, i og med at det er øvelsen jeg konkurrerte i selv. Jeg har kjent nivået på kroppen, og Jakob Ingebrigtsen er helt der oppe og nikker med de aller største i historien, sier Buraas.

Hva er størst: VM-gull på 5000 meter eller sammenlagtseier på PGA-touren? Det blir ikke større enn VM-gull på 5000 meter Det er selvfølgelig en sammenlagtseier på PGA Det blir altfor vanskelig å sammenligne på tvers av idretter Samma det, kan vi ikke bare glede oss over prestasjonene? Vis resultat

Nettopp dette mener han taler i Jakob Ingebrigtsens favør, når prestasjoner skal sammenlignes.

– I idrettshistorisk sammenheng, i sin idrett, har han prestasjoner og resultater i ung alder som er helt der oppe. Jeg vil sa han er en av de største i norsk idrettshistorie. Både på grunn av måten han vinner på og kompleksiteten i det. Han er god på alt, både raske løp og taktiske løp, sier Buraas, og legger til:

– Jeg synes det er vanskelig nok å sammenligne friidrettsøvelser mot hverandre, men Hovland har litt igjen for å matche Tiger Woods.

KLAR TALE: Buraas er ikke i tvil om hva som er størst. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– En stjerne i skyggen

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er selv usikker på hva som er størst. For noen dager siden så han Ingebrigtsen og Nordås ta henholdsvis sølv og bronse på 1500 meter i friidretts-VM.

– Isolert sett vil en sammenlagtseier på PGA-touren være både mer unik og generere et par ekstra kroner i premiepenger. Hovland vil få mer oppmerksomhet internasjonalt, men det er ikke gitt at prestasjonen er større. Ser du på utbredelsen og antall nasjoner, slår friidrettsgull en seier i PGA-tourmesterskapet, sier han, men understreker:

– Dette er jo bortimot det aller største i golfen, så akkurat nå føler jeg det må en norsk dobbeltseier til på 5000 meter for å matche en Hovland-seier.

Den dobbeltseieren måtte det norske publikummet se langt etter, da finalen ble for tøff for Narve Gilje Nordås. Dermed står «duellen» mellom Ingebrigtsen og Hovland, søndag kveld.

KOMMENTATOR: NRKs Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Saltvedt mener at vi alle «er en del av bortskjemtklubben» ettersom det gror så godt som det gjør i sommeridretter. Han trekker frem Casper Ruud i tennis, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard i fotball og Karsten Warholm i tillegg til nevnte Ingebrigtsen, Nordås og Hovland.

– Det er nok et par dager i vinter-OL som kanskje har truffet hjertene enda mer, men det er et enormt nivå på det som blir prestert.

– Problemet til Hovland med anerkjennelse er at han er en stjerne i skyggen. Han driver med ting i andre tidssoner og på lite tilgjengelige kanaler. Det er noen sånne ting som gjør at veien til norske hjerter er lengre, men man må ikke søke mye på internasjonale medier for å skjønne hvor stort det er.

Hvor stort det blir, finner vi ut i løpet av natt til mandag.

PS: Hovland har gått løs på sisterunden, men det ble en værutsettelse temmelig umiddelbart etter at han startet. Uværsskyene må passere før PGA-sluttspillets finalerunde skal fullføres.