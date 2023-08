Jakob Ingebrigtsen avslører: Skal løpe 5000 meter med feber

Jakob Ingebrigtsen løp inn til VM-sølv på 1500 meter onsdag kveld. Etterpå avslørte han at har slitt med en sår hals, som han først kjente på søndag.

Før torsdagens 5000 meter viser målingene at Ingebrigtsen har feber. Det avslører han til NRK.

– Har du ristet av deg gårsdagen fysisk og mentalt?

– Nei.

– Hva er det som fortsatt henger igjen?

– Jeg er fortsatt ikke helt 100 prosent. Det er fortsatt litt feber og fortsatt litt hoven i halsen. Jeg får prøve å spare litt krefter, både på oppvarmingen og forhåpentligvis få et greit løp, sier Ingebrigtsen.

22-åringen forteller at han ikke hadde feber da han våknet opp, men målinger viste at han hadde feber i timene før start.

Skal løpe med feber Du trenger javascript for å se video.

– Jeg har ikke så mye å tape

Ingebrigtsen er regjerende verdensmester på 5000 meter. Om det å løpe med feber, svarer han:

– Jeg har ikke så mye å tape. Jeg får bare prøve. I dag handler det først og fremst om å komme til en finale, så da er det å være topp åtte i mål. Det er selvfølgelig kjipt at jeg er i den situasjonen jeg er i, men akkurat nå får jeg bare prøve å gjøre så godt jeg kan og fokusere på de arbeidsoppgavene jeg har.

– Heldigvis er det varmt, så jeg kan tillate meg et par minutter kortere oppvarming. Det er ikke så mye mer enn det. Jeg får prøve å gjøre så godt jeg kan.

Ingebrigtsen skal løpe sammen med blant andre Narve Gilje Nordås i det første heatet på 5000 meter 19.00. I det andre heatet er det også to nordmenn. Der skal Henrik Ingebrigtsen og Magnus Tuv Myhre løpe.

De åtte beste fra hvert heat går videre til finalen.

– Jeg må si det at jeg blir litt bekymret. Jeg ser på det feltet han skal ut. Det er omtrent det siste feltet i verden jeg ville løpt med feber i, sier NRKs friidrettskommentator Jann Post om Ingebrigtsens feber.

Se sendingen som starter 18.45 her:

VM friiddrett: finaler Du trenger javascript for å se video.

Kjenner igjen forløpet fra tidligere

Landslagslege Ove Talsnes forklarer Ingebrigtsens sykdom slik:

– Det går rimelig greit altså. Han er relativt frisk, men han var ikke frisk nok til å vinne gullet i går. Det har ikke blitt verre til i dag og han har valgt å bestemme seg for å stille. Vi er veldig spent på hvordan det går, sier legen.

– Vi kjenner dette igjen fra noen konkurranser tidligere, hvor han ikke har vært i helt optimal form, sier Talsnes.

Ingebrigtsen håper han kan bli kvikkere inn mot en eventuell finale på 5000 meter på søndag kveld.

– Jeg har ikke helt svarene selv, utenom at jeg ikke føler meg helt 100 prosent. Noen dager til med hvile, hvis jeg kommer meg videre ... Jeg kan jo løpe. Jeg er i grei form, men det hjelper ikke når kroppen ikke spiller helt på lag, sier Ingebrigtsen.

Her er hva Ingebrigtsen sa etter onsdagens VM-sølv:

Skuffet Ingebrigtsen etter VM-sølvet: – Kjipt Du trenger javascript for å se video.

Nordås utladet etter bronse

For Narve Gilje Nordås ble onsdagens 1500 meter hans definitive gjennombrudd i verdenstoppen. 24-åringen var raskest av alle på de siste hundre meterne og løp inn til VM-bronse – bare tre hundredeler bak Ingebrigtsen.

– Jeg er litt utladet, jeg skal innrømme det. Jeg har ikke sovet så mange timer i natt, sier han til NRK.

Samtidig forteller han at han følte seg «overraskende grei» på treningsøkten torsdag morgen. Nordås har tidligere deltatt på 5000 meter i både VM og OL, men uten å ta seg til en finale.

– Jeg er helt avhengig av et lureløp for å gå videre. Hvis det blir fart fra start, så skal jeg ærlig innrømme at da sliter jeg, sier han med et smil.