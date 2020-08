Her går Northug mot skiskoleelever – to og en halv time senere blir han tatt

Klokka 20.15 torsdag 13. august stoppet en patrulje fra utrykningspolitiet Petter Northugs Jaguar i sørgående retning på E6 like ved Oslo lufthavn.

Politipatruljen hadde blitt oppmerksom på at luksusbilen holdt svært høy fart, og målte hastigheten til 168 km/t i 110-sonen.

Med bakgrunn i undersøkelser og observasjoner på stedet, mistenkte politiet Northug for kjøring i ruspåvirket tilstand. Senere samme kveld fant politiet en mindre mengde narkotika da de undersøkte Northugs leilighet i Oslo sentrum.

BILEN: En politipatrulje stoppet Petter Northug (34) i denne bilen, en Jaguar F-Type, på kvelden torsdag 13. august. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Den tidligere langrennsløperen er nå siktet for to brudd på veitrafikkloven – for å ha kjørt i svært høy hastighet og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Han er også siktet for oppbevaring av narkotika. Fredag 14. august skrev han på sin instagramprofil at han er lei seg og at han skal ta ansvar for det han har gjort.

Northug innrømmer å ha kjørt over fartsgrensen og at det ble funnet kokain i leiligheten hans, men ifølge forsvareren hans vil han ta stilling til siktelsen mot ham om kjøring i ruspåvirket tilstand når han stiller til avhør.

Så Northugs bil dagen før

NRK har sett nærmere på Petter Northugs bevegelser det siste døgnet før han ble stoppet. Det vi vet er:

Rundt klokka 20.45, onsdag 12. august:

Northugs bil blir observert i det som beskrives som svært høy hastighet på riksvei 25 mellom Elverum og Trysil av en bilist med dashbord-kamera. Samme bilist så noe tidligere Petter Northug i samme bil på en bensinstasjon nær Elverum.

HØY HASTIGHET: Petter Northugs Jaguar observeres i det som beskrives som svært høy hastighet i retning Trysil, onsdag 12. august. NRK har sladdet hastigheten på dashbord-kameraet samt skiltet på Northugs Jaguar.

– Jeg la merke til bilen i midtspeilet da den kom som en kule bak meg midt i veibanen. Den skjøt forbi meg, sier mannen, som ikke ønsker å framstå med navn, til NRK.

Dro på fjelltur

Senere på kvelden, onsdag:

Petter Northug ankommer Radisson Blu Resort Trysil for å tilbringe natten der før han skal delta som instruktør på Trysil sommerskiskole sammen med barn og ungdom fra hele landet dagen etter.

Morgenen, torsdag 13. august:

34-åringen spiser frokost på hotellet, før han forbereder seg på å tilbringe dagen med ungdommene mellom elleve og 18 år. Dette er det sjuende året Northug deltar som instruktør og trekkplaster på skiskolen i Trysil.

Dagen i forveien stilte langløpsveteran Anders Aukland opp, mens Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Hans Christer Holund var inne som instruktører uka før.

Formiddagen, torsdag:

Northug legger ut på fottur fra hotellet opp mot brannvakthytta på Trysilfjellet, 1132 meter over havet. Turen er på mange kilometer, og går først og fremst på sti, men blir svært steinete på slutten.

PÅ TOPPEN: Northug i samtale med skiskoleelever på toppen av Trysilfjellet, 1132 meter over havet, på formiddagen torsdag 13. august. Foto: Sigurd Salberg Pedersen

Selfier

Ved brannvakthytta på toppen prater han med barna, stiller opp på selfier og blir videointervjuet av skiskolesportssjef Karoline Conradi Øksnevad. Etter en stund på toppen, retter Northug og skiskoleelevene kursen tilbake mot hotellet.

FRAMSTO VANLIG: Alle NRK har snakket med sier at Petter Northug framsto helt vanlig gjennom hele dagen torsdag 13. august. Her intervjues han av skiskolesportssjef Karoline Conradi Øksnevad på toppen av Trysilfjellet. Foto: Sigurd Salberg Pedersen

Ettermiddagen, torsdag:

Tilbake på hotellet er det innlagt lunsj og pause for Northug og resten av skiskolen. Etter pausen tar Northug rollen som speaker da elevene på skiskolen skal gå rulleskisprintrenn på Trysil Knut Arena, et par steinkast unna Radisson Blu Resort. Trønderen leser opp navnene i de ulike heatene og heier underveis.

SPEAKER: Petter Northug tok rollen som speaker på Trysil sommerskiskole 13. august 2020, samme dag som han blir tatt for råkjøring. Foto: Sigurd Salberg Pedersen SPEAKER: Petter Northug tok rollen som speaker på Trysil sommerskiskole 13. august 2020, samme dag som han blir tatt for råkjøring. Foto: Sigurd Salberg Pedersen SPEAKER: Petter Northug tok rollen som speaker på Trysil sommerskiskole 13. august 2020, samme dag som han blir tatt for råkjøring. Foto: Sigurd Salberg Pedersen

Konkurrerte mot barna

Etter å ha bidratt på sidelinjen en god stund, hiver Northug seg på rulleskiene selv mot slutten av seansen. Han går en rekke løp mot skiskoleelevene som har gått raskest i den første delen.

På et av videoklippene NRK har fått tilgang til, går Northug sprintrenn mot fire jenter. Han legger ned en solid innsats på de rundt 100 meterne, men lar seg bli slått over målstreken.

INSTRUKTØR: Petter Northug tok rollen som både speaker og sprinter under sommerskiskolen på Trysil. Du trenger javascript for å se video. INSTRUKTØR: Petter Northug tok rollen som både speaker og sprinter under sommerskiskolen på Trysil.

Cirka klokka 17.40, torsdag:

Etter det siste løpet smiler Northug, hengende over stavene, til noen barn som tar bilder av ham.

NRK har snakket med en rekke personer som var direkte tilstede på skiskolen eller har fått gjenfortalt av barna sine hvordan det var å være der.

Oppførte seg normalt

De forteller at Northug gjorde en fin jobb med barna og ungdommene, og at han oppførte seg helt normalt.

– Northug var instruktør på sommerskiskolen hele dagen torsdag 13. august. Det gjorde han på en utmerket måte. Han var der helt fram til middag klokka seks som avtalt. Vi er veldig godt fornøyd med jobben han har gjort for oss. Han har vært instruktør i sju av de ni årene vi har hatt skolen og bestandig gjort en veldig god jobb. Han har betydd mye for sommerskiskolen og deltagerantallet, sier Svein Skarpmo, arrangementsansvarlig for skiskolen, til NRK.

INGENTING Å UTSETTE: Skiskoleansvarlig Svein Skarpmo har ingenting å utsette på Northugs innsats på årets skiskole. Foto: Stein S. Eide / NRK

Rundt klokka 18.00, torsdag:

Northug setter seg i sin Jaguar F-Type og kjører i retning Oslo etter å ha vært innom hotellet og hentet tingene sine. Han spiser ikke middag med skiskolen før avreise.

Som VG meldte først torsdag morgen, kan det bli lenge til han stiller opp som instruktør for barn og ungdom. Hvis Northug dømmes for det han er siktet for, så vil han ikke kunne få gyldig politiattest – noe som trengs for å kunne trene barn og utviklingshemmede – i tre år framover.

SENIORRÅDGIVER I NIF: Håvard B. Øvregård. Foto: Frode Søreide / NRK

– Jeg vil ikke uttale meg i enkeltsaker, men det er klart at en person som er siktet, tiltalt eller dømt for brudd på paragraf 231 eller 232 i straffeloven ikke har gyldig politiattest, og skal ikke ha tillitsansvar for barn eller personer som er utviklingshemmede, sier Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund, til NRK.

Rundt klokka 20.15, torsdag:

Drøyt to timer etter at han sist ble observert i Trysil, stoppes Northug av en politipatrulje på E6 ved Dal like ved Oslo lufthavn. Han har lagt bak seg drøyt 15 mil fra Trysil hvis han har kjørt antatt raskeste vei. Kjørteturen skal ta snaut to timer ved normal trafikk og hastighet.

Fant narkotika

Northug måles til en fart på 168 km/t. Han samarbeider med politiet, men patruljen mistenker at han har kjørt i ruspåvirket tilstand. Det tas derfor en blodprøve, og – ifølge VG, spyttprøve – av 34-åringen.

Senere samme kveld tar en patrulje fra Oslo politidistrikt seg inn i Northugs leilighet på Oslo vest. Der finner de en mindre mengde narkotika.

Dagen etter dukker nevnte melding opp på Petter Northugs instagramprofil.

Advokaten hans, Halvard Helle, sier følgende til NRK:

– Petter er nå langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging.

Skistjernas forsvarer har ikke besvart NRKs henvendelse angående kjøringen med Northugs bil onsdag 12. august. Dette er heller ikke noe Northug er siktet for.