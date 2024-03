– Det som skjedde i går, fører til at det fortsatt er et håp. Og for VM i Trondheim er det fantastisk at det lever.

Det sier Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli dagen etter at Petter Northug viste gamle kunster i NM.

Sammen med bror Even Northug tok han en sterk sølvmedalje.

– Løpet var fantastisk, og en stor overraskelse. Men samtidig: Det er i disse situasjonene Northug historisk har evnet å overraske. Så det var et sånt typisk Northug-løp.

– Jeg har ikke sett Northug i så god form, og sprudle så mye i skiløypa, siden Falun i 2015. Så er spørsmålet: Kan dette holde til Ski-VM i Trondheim neste år?

Birger Løfaldli mener at håpet for Ski-VM for Petter Northug lever. Foto: Glen Musk / Adresseavisen

Hyllet av flere

– Det var helt utrolig den siste etappen der. Han har et hode som ingen andre har, selv ikke Johannes Høsflot Klæbo.

Det sa Martin Johnsrud Sundby etter å ha sett Petter Northug imponere under lagsprinten i NM på Lillehammer.

– Petter Northug i 2024 er bedre enn da han la opp, konkluderte NRK-kommentator Jann Post.

Se Northugs rykk her. Du trenger javascript for å se video. Se Northugs rykk her.

Det var Johannes Høsflot Klæbo og Didrik Tønseth som tok NM-gullet for Byåsens førstelag. Førstnevnte smilte da han så Northugs rykk.

– Jeg koste meg. Det var artig å se ham i slag der. Det er kjempebra for alle mann, sa Klæbo om veteranen.

Johannes Høsflot Klæbo tok NM-gull torsdag. Men Northug stjal showet. Foto: NTB

– Fortsatt håp

Skal håpet bli til virkelighet, må Northug opp på et enda høyere nivå, ifølge Løfaldli.

Og ikke minst må han konkurrere ut en rekke norske medaljekandidater.

– Hadde det vært snakk om en annen nasjon hadde det vært store muligheter for å se ham i VM neste år. Men i og med at han er norsk, er håpet tynt.

– Men det er der.

Northug har sagt at han er motivert, og skal på et høydeopphold i fire uker tidlig på sommeren for å gi det et forsøk.

– Hvis han gjør alt riktig kan han komme opp på et sportslig høyt nok nivå. Da er spørsmålet: Kan han kvalifisere seg? I så fall må han være helt i toppen i sesongåpninga på Beitostølen, sier sportskommentatoren.

At dette uansett virker positivt på interessen og billettsalget for Ski-VM, er han ikke i tvil om.

– Så får vi se om det faktisk er noe realisme i det, sier Løfaldli, som tror at det er to distanser Northug er aktuell for.

– Han snakket selv om teamsprinten; den er aktuell. Og så er det femmila som har vært snakket om lenge.