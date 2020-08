Det forteller allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK lørdag formiddag. Både sprint og allroundlandslaget er i disse dager på plass i Steinkjer for det som er sesongens aller første fellessamling. Lørdag var så å si alle samlet til en lang løpetur.

Deler av samtaleemnet var naturligvis Petter Northug.

– Det er ett ord som beskriver situasjonen best: Det er trist. Det er ikke trist at han er tatt, det er trist at han har havnet der han har havnet. I en sånn situasjon. At han er tatt er på et vis bra. Kjører du så fort, så må du kunne forvente det. Situasjonen er bare trist, gjentar Nossum – som var trener for Petter Northug da skistjernen hadde en privatsatsing utenfor landslaget. Nossum har også kjent Petter Northug som en god venn i en årrekke.

VAR TRENER FOR NORTHUG: Allroundtrener i Norges Skiforbund, Eirik Myhr Nossum (høyre), kjenner Petter Northug både som god venn og som trener for skistjernen. Her er de to tilbake under en NM-stafett på Lillehammer i 2014. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Råkjøring og narkotikabeslag

Den pensjonerte ski-stjernen var torsdag 13. august på vei hjem fra Trysil Sommerskiskole, da han ble tatt i 168 kilometer i timen på E6. Politiet mistenkte også kjøring i ruspåvirket tilstand og tok blodprøver av 34-åringen. Senere ble også Northug bopel gjennomsøkt. Der ble det gjort funn av kokain.

Politiet melder samtidig at Northugs førerkort er beslaglagt og at det er tatt blodprøve. Svaret ventes om noen dager.

– Folk er i sjokk

– Vi satt sammen alle mann (utøvere og trenere) da vi så det i media. Det var et sjokk – og vi tenkte «er det virkelig sant?» da vi leste hans egne ord. Det er forferdelig trist, for Petter og familien hans, at det skulle komme en ny slik hendelse. Jeg håper han nå får hjelp til å stake ut en ny kurs, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen til NRK.

NÆRT SAMARBEID: I sitt siste år som skiløper var Petter Northug en del av Arild Monsens sprintlandslag. Her er de to under en trening på Beitostølen tilbake i 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det bekreftes av Nossum.

– Folk er i sjokk. De stiller seg bak de ordene om at dette er fryktelig trist og leit. Det er mange som kjenner ham godt på laget og synes det er sjokkerende at han havnet i denne situasjonen. Alle tar avstand fra det han har gjort. Men utgangspunktet mitt og flere på laget er at vi har ham som en god venn, sier Nossum, og fortsetter:

– Det er ikke sånn at vi sier at nå kan vi ikke være venner med ham videre, selv om vi tar fullstendig avstand fra - og synes det er forkastelig - det han har gjort. Men personen Petter Northug kan jeg fortsatt si er en god venn av meg. Det håper jeg det vil være for alltid, selv om det han har gjort nå er helt tragisk.

Har fått konsekvenser

Northugs råkjøring og narkobeslaget hjemme hos ham har allerede fått konsekvenser for 34-åringens forretningsliv. Northug har i lang tid bygget opp sin egen merkevare og satt brillene sine på en rekke enkeltutøvere og lag.

Sykkellaget Uno-X har allerede sagt at de nå bryter avtalen med Northug, mens Skiforbundet avventer situasjonen. Langløper Anders Aukland varsler imidlertid at han vil fortsette sin avtale med Northug.

PS: Det har ennå ikke lyktes NRK å få noen av utøverne på Steinkjer-samlingen i tale. Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo og resten av den store gjengen skal imidlertid gå konkurranser under Toppidrettsveka fra og med torsdag neste uke.