Adresseavisen meldte lørdag formiddag at sykkelaget Uno-X bryter avtalen med Petter Northug med umiddelbar effekt etter at det fredag kveld ble kjent at den pensjonerte langrennsstjerna er siktet for råkjøring og kokainfunn.

For Anders Aukland, som også samarbeider med Northug og bruker brillene hans, er det imidlertid helt uaktuelt å bryte avtalen.

– Det som har skjedd er først og fremst veldig trist. Petter er en venn og en samarbeidspartner. I dette tilfellet er det vanskelig å si noe positivt om det han har gjort og identifisere seg med verdiene hans, men for meg blir det helt feil å ta avstand fra ham nå, sier Aukland til NRK.

– Jeg tenkte masse på dette i går kveld da nyheten ble kjent, og jeg bestemte meg ganske raskt for at det er nå jeg vil bruke brillene og støtte ham videre. Det er helt åpenbart for meg. Petter trenger støtte og hjelp, ikke at folk tar avstand fra ham.

Aukland forteller at han sendte en SMS til Northug fredag kveld, og at han fikk «et lite svar».

– Det er klart at han trenger støtte. Jeg håper og tror han bruker dette til noe positivt og han kan snu de problemene han åpenbart har, sier Aukland til NRK.

Sykkellag bryter samarbeidet

Sykkellaget Uno-X avslutter sin utstyrsavtale med Petter Northug som er siktet etter råkjøring og kokainfunn.

– Vi inngikk en avtale med Northug og så fram til det samarbeidet, og nå innser vi at nok Petter må konsentrere seg om andre ting. Avtalen vil innen kort tid bli avsluttet, sier sykkelsjef Jens Haugland i Uno-X til Adresseavisen.

Sykkellaget har syklet med Northugs sportsbriller siden i fjor høst.

GJORDE AVTALEN KJENT: Det var under Arctic Race i 2019 at avtalen mellom det norske sykkellaget Uno-X og Petter Northug ble kjent. Her intervjues Northug av TV 2 sammen med Aksel Lund Svindal og Uno-X-rytter Markus Hoelgaard. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Haugland sier til Adressa at han håper den pensjonerte skistjerna får den hjelpen han trenger.

– Vi tar selvsagt full avstand fra handlingen, som setter både enkeltindivid og andre i fare. De handlingene må man ta ansvar for. Alvorlighetsgraden av det mener jeg saken i seg selv gir uttrykk for. Trist og leit, så får man håpe at man som ellers i samfunnet også har mennesker som står opp for hverandre og tar vare hverandre, både de dagene som er gode, men også ekstra tøffe. Og det gjelder også Petter Northug, sier han.

Red Bull taus inntil videre

Energidrikkprodusenten Red Bull vil ikke uttale seg om hvorvidt avtalen med Petter Northug videreføres.

– Vår kommentar er at Petter Northug er en usedvanlig talentfull idrettsutøver, som har vært en venn av Red Bull i mange år. Han har innrømmet at han har begått alvorlige feil som han vil ta ansvar for, skriver kommunikasjonssjef Thea Moen i Red Bull Norge i en tekstmelding til NTB.

Northug har hatt en avtale med Red Bull siden 2009. De valgte å fortsette samarbeidet med ham til tross for at han ble tatt og senere dømt for ruspåvirket kjøring i 2014.

TV 2-program sendes

Den tidligere langrennsstjernen la opp i 2018, og har blant annet jobbet som ekspert og programleder for TV 2 siden karrieren ble lagt på hylla. Nylig spilte han inn serien «Landskampen» for kanalen.

LANDSKAMPEN: Northug spilte nylig inn serien «Landskampen» for TV 2. Programmet skal sendes til tross for hendelsen denne uka. Bildet er fra fjorårets utgave av samme program. Foto: Espen Solli

– Vi fikk vite dette nå i kveld. Dette er selvfølgelig en alvorlig sak, men vi ber om forståelse for at vi må sette oss grundig inn i dette, og skal selvfølgelig ha dialog med Petter om dette framover, sa kommunikasjonssjef i TV 2, Jan Petter Dahl, til NRK sent fredag kveld.

– Er dette problematisk med tanke på å sende «Landskampen»?

– Nei, programmet kommer til å bli sendt, og så skal vi ha dialog med Petter framover om denne hendelsen. Vi kommer til å ha tett kontakt med Petter i dagene framover.

– Kan TV2 fortsatt ha et ansettelsesforhold til Northug også etter dette?

– Vi skal snakke grundig med Petter først, og ha en god dialog med Petter framover.

Skiforbundet avventer

Også Norges Skiforbund har en utstyrsavtale med Team Northug som gjelder fram til mai 2022. Hva som skjer med avtalen, er foreløpig ikke kjent.

AVVENTER: Langrennssjef i Norges skiforbund, Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi tar avstand fra handlingen, men støtter personen som står i dette. Det som lå bak avtalen vår med Northug er at vi får briller og at det var en anledning til å hjelpe Petter fra ski-livet til forretningslivet. Spørsmålet om hva vi gjør med avtalen er at vi føler det er rett og rimelig at vi lar ballen sprette noen ganger internt, med Petter og teamet hans, før vi konkluderer noe videre, sier langrennssjef Espen Bjervig til NRK.

Fant narkotika

Det var sent fredag kveld det ble kjent at Northug hadde blitt pågrepet for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og at det hadde blitt funnet narkotika i leiligheten hans.

– Jeg har gjort en stor feil, åpner Petter Northug med på Facebook.

«I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort», skriver han videre.