– Jeg har hatt en kjempesommer

Johannes Høsflot Klæbo forteller at han har hatt en særdeles godt treningssommer.



– Jeg har hatt en kjempebra sommer og har trent bra i hele juli. Jeg har fått gjort den jobben jeg har planlagt og har startet august greit etter noen rolige feriedager, sa Klæbo til NTB etter Blinkfestivalen.



– Betyr det noe å komme til Sandnes og vise at du er ok etter måneder med usikkerhet og et uforutsigbart samfunn?



– For all del. Det er artig å gå fort på ski, men for min del reiste jeg kun hit fordi det er gode treningsøkter. Det er kanskje kjedelig å si det, men det viktigste jeg gjør er å få trent mest og best mulig i den tiden som kommer. Jeg håper ikke at det er dette som vil bli husket når vinteren er over, sa Klæbo. (NTB)