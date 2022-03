Ifølge TV 2 er 26-åringen en del av troppen som offentliggjøres torsdag morgen.

NFF har innkalt til en pressekonferanse, og NRK har spurt fotballpresident Lise Klaveness direkte om Hegerbergs navn blir lest opp under morgendagens seanse på Ullevaal Stadion. Hun har ikke svart.

Landslagssjef Martin Sjøgren er litt mer snakkesalig:

– Hvor hardt har dere jobbet for å få Hegerberg tilbake på landslaget?

– Selve prossessen og dialogen med Ada har påpgått en tid, det er ingen hemmelighet. Så får dere se i morgen, om hun er med i morgen, sier en usedvanlig blid Sjögren på telefon til NRK.

Carl-Erik Torp, NRKs ekspert, er ikke i tvil om at dette er en massiv forsterkning for det norske laget.

– Det er jo fantastiske nyheter. Hun er en av verdens beste spisser og har vært det de siste fire årene, konstaterer Torp, som nå gleder seg enda mer til sommerens EM.

– Det tyder på at hun har lyst til å oppnå noe med det laget der. Så får vi tro og håpe at alle gamle irritasjoner er lagt vekk, og at man kan dra i samme retning, sier eksperten.

Brudd, ordkrig og mareritt

Det var etter et mislykket EM sommeren 2017 at Hegerberg bestemte seg for å si nei til videre landslagsspill. Avgjørelsen ble starten på en årelang ordkrig, der både landslagstreneren og flere spillere erkjente at det aktuelle EM-et var preget av intern uro.

Samtidig uttrykte noen landslagsprofiler støtte til Lyon-spissens kritikk av NFF, men frontene var på et tidspunkt så steile at spillergruppa forventet en Hegerberg-beklagelse før et eventuelt landslagscomeback.

Året etter gikk Lise Klaveness inn i rollen som elitedirektør i NFF, og hun var tydelig på at hun ønsket å bryte ned isfronten mellom forbundet og Hegerberg, men konflikten tilspisset seg likevel da Martin Ødegaard gikk til angrep på storscoreren under en landslagssamling i 2019, etter at Hegerberg hadde gitt et intervju i forbindelse med fotballbladet Josimars spesialutgave om kvinnefotball.

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget, uttalte hun blant annet i intervjuet.

Sportslig suksess

Parallelt med bruddet med eget forbund, har Hegerberg fortsatt å herje for klubblaget.

I 2018 ble hun tidenes mestscorende i en mesterligasesong, samtidig som hun var med og sikret sitt tredje strake trofé i den gjeve klubbturneringen. Belønningen var ny superkontrakt, og den da 22 år gamle stjerna ble verdens best betalte kvinnelige fotballspiller.

Hun rundet av året ved å bli tidenes første kvinne til å vinne den prestisjetunge Gullballen.