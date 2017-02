Granskingsutvalget reagerte på funnene i traileren: – Det er alvorlig

– Det var medisiner – mer eller mindre fritt liggende – på smørebussen. Det ser jeg som alvorlig, sier finske Katja Mjøsund, spesiallege i idrettsmedisin.

Hun var torsdag med på å legge frem granskingsutvalgets rapport om medisineringen i norsk langrenn.

Rapporten slår fast at Skiforbundets praksis ikke bryter med NIFs eller Wadas regelverk og at landslagene ikke har drevet uforsvarlig behandling av utøvere uten astma. Men utvalget peker likevel på flere svakheter i rutinene.

UTVALG: Katja Mjøsund og Lars Pedersen fra henholdsvis Finland og Danmark. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

På spørsmål om hva som er det mest alvorlige funnet i granskingen, svarer både Mjøsund og utvalgets leder, Katharina Rise, forholdene i andre etasje på den norske smøretraileren.

– I smøretrailerens andre etasje var det blant annet reseptbelagte legemidler tilgjengelig for andre enn de som har fått forskrevet medisinene fra legen, sier Rise til NRK og understreker:

– Dette er forhold som Skiforbundet allerede har endret på.

«Dårlig kontroll»

I rapporten står det følgende: «Gjennom den, etter forholdene dårlige kontrollen av legemidler i traileren, har det vært muligheter for utøvere å innhalere legemidler via forstøver uten på forhånd å ha kontrakt med en lege.»

Det er legemidlene Atrovent og Pulmicort som har ligget tilgjengelig i smørebussen, ifølge utvalget.

Professor Kjell Larsson, som sitter i utvalget, understreker at han ikke så noe til disse legemidlene da han besøkte smøretraileren tidligere i vinter.

– Men det hadde vært sånn tidligere at det hadde ligget medisiner fremme. Utøverne kunne ha tatt det. Men det vet vi ikke om de gjorde det, sier Larsson til NRK.

FORNØYD: Torbjørn Skogstad gleder seg over resultatet av granskingsrapporten, men understreker at Skiforbundet helt klart har forbedringspotensial. Her er han avbildet med utvalgets leder Katharina Rise. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Får kritikk for medisinkoffert-rutiner

Utvalget peker også på at det de omtaler som «dårlige» og «uklare» rutiner knyttet til medisinkofferten som er med landslaget på treningssamlinger og konkurranser.

«Utvalget har gjennom intervjuer også fått opplysninger som kan tyde på at utøver selv har hentet legemidler i medisinkofferten, samtidig som det for utvalget er uklart om dette har skjedd etter forutgående klarering med helsepersonell», står det blant annet i rapporten.

Det påpekes i rapporten at dette kan være snakk om enkeltstående tilfeller.

Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen, sier det er åpenbart at de har et forbedringspotensial på flere områder.

– Jeg registrerer at Katharina Rise sier noe om det som kan oppfattes som lemfeldighet rundt medisinkoffert og håndteringen av medisiner. Det er selvfølgelig ikke bra, men sånn som jeg har oppfattet det er det allerede gjennomført tiltak på de områdene. Jeg er samtidig veldig glad når de sier at de ikke har avdekket at dette har fått konsekvenser eller følgeeffekter, sier Skogstad.

Rønsen reagerte selv på medisinkofferten

LEGE: Ola Rønsen, medisinsk ansvarlig i Skiforbundet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Ola Rønsen, medisinsk ansvarlig i Skiforbundet, forteller at han reagerte selv på praksisen rundt medisinkofferten da han nylig ble ansatt.

– Jeg ser absolutt at det er verdt å reagere på at en medisinkoffert ligger og slenger – selv om det er en lås på den – i et område den ikke skal være. Og at det for eksempel er gamle medisiner i legekofferten, som ikke bør være der, sier Rønsen.

Han forteller at de nå har innført rutiner som går på at man skal signerer medisiner som blir tatt ut og inn av kofferten.

– Rutinene er allerede skjerpet inn. Men det er et kontinuerlig arbeid å holde dette både oppdatert med riktige medisiner til riktig personer – og at vi understreker at utøverne selv har større ansvar for å ha med seg sine egne medisiner. De skal ikke regne med at legene har med medisinene i kofferten til enhver tid, sier Rønsen.