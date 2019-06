Gambler for å løse mysteriet som endte i VM-flause

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg tør å gjøre forandringer etter en så bra sesong. Det viser styrke og vilje til å ta det et nivå videre selv om jeg var den beste, men jeg er spent på om det vil gi resultat, sier Thingnes Bø.

På massasjebenken etter en hard treningsøkt i svenske Torsby reflekterer han over situasjonene som ga publikum hakeslepp i vinter. I en sesong der han var minst én divisjon over konkurrentene kom han plutselig inn i en ond spiral i ståendeskyting.

Erklærte krise

I verdenscupen i Soldier Hollow erklærte NRKs skiskytterekspert Ola Lunde krise da Thingnes Bø plutselig bommet fire ganger i stående på sprinten, og på fem av ti ståendeskudd dagen etter.

I VM kom spøkelset tilbake da han seilte inn i ensom majestet til siste stående på jaktstarten, men mistet gullet med tre bom.

Selv om han ble VM-konge avsluttet han også mesterskapet i Østersund med syv stående-bom på fellesstarten - fem av dem i siste serie. Fem bom på fem skudd kledde skiskytingens suverene ener dårlig, selv i sterk vind.

– Kan du huske sist gang du gikk fem strafferunder?

– Nei, jeg vet ikke om jeg har gjort det før, sa en frustrert Thingnes Bø.

UNDERLIG SPREKK: Se problemet som fikk ekspertene til å undre. Her sprekker Johannes Thingnes Bø når han skal sikre VM-gull i jaktstart. Du trenger javascript for å se video. UNDERLIG SPREKK: Se problemet som fikk ekspertene til å undre. Her sprekker Johannes Thingnes Bø når han skal sikre VM-gull i jaktstart.

Ignorerer avslutning

Etter å ha blitt den første til å vinne 16 verdenscuprenn og åtte sammenlagtkuler i én sesong skulle man kanskje tro at ståendemysteriet som plaget ham i en periode var en bagatell.

26-åringen avsluttet jo sesongen med en av tidenes raskeste ståendeserier.

I Holmenkollen brukte han knappe 17,2 sekund på nest siste skyting.

Konkurrentene rakk knapt å fyre av et eneste skudd før stryningen var ferdig foran et ekstatisk hjemmepublikum.

Til tross for at det til slutt gikk bra har Thingnes Bø «tenkt seg grønn» og finjustert i våpenverkstedet etter at snøen smeltet.

– Jeg vet ikke om jeg vil like endringen på sikt. Jeg prøver i alle fall som en konsekvens av at det ikke gikk bra i vinter.

SUPERSERIE: Se skyteserien som er en av tidenes raskeste, og som førte til at Thingnes Bø kunne puste lettet ut etter lengre tids trøbbel i stående. Du trenger javascript for å se video. SUPERSERIE: Se skyteserien som er en av tidenes raskeste, og som førte til at Thingnes Bø kunne puste lettet ut etter lengre tids trøbbel i stående.

– Ødelegger

Målet er først og fremst å få hevet blikket.

– Jeg har bygd opp siktet to centimeter. Men siktelinja er lik som før. Våpenet er senka to centimeter. Da vil det ligge bedre på skjelettet og jeg blir mer avslappa.

For å bli en bedre vindskytter har han også sørget for at kroppen dekker over mer av børsa, men han vet at det er en viss fare ved det.

– Det har jo vist seg gang på gang at når du har forandra på en ting så ødelegger du for en annen ting. Du kan rett og slett tenke deg grønn i denne marginale idretten.

ENDRINGER: Johannes Thingnes Bø har justert geværet før den nye sesongen. Foto: Hans Henrik Bårtvedt / NRK

– Forstyrrer

Før rekordsesongen endret han på våpenet for å unngå tidligere kollapser i liggende. Det endte med fulle liggende-hus i samtlige ni sprintrenn. Aldri før har noen vært så presis i den delen av øvelsen.

Treneren mener at stående-justeringa Thingnes Bø har gjort kan sette den perfekte liggendeskytinga på spill.

– Han synes endringen føles bra på stående, men den forstyrrer en del i liggende, så vi må jobbe litt med det, sier Siegfried Mazet.

Men Thingnes Bø er klar på hva det er viktigst å takle best om han skal herje med konkurrentene igjen.

– Til syvende og sist må du bare akseptere at du ikke kan få til alt helt perfekt, så da må du velge. Som regel er det viktigst å skyte fullt på stående, sier Thingnes Bø like før han reiser seg fra massasjebenken og drar for å «sove på» utfordringa midt på dagen.