Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er en av de beste seirene mine, sier Johannes Thingnes Bø til NRK etter å ha tatt sin 16. verdenscupseier denne sesongen.

Før fellesstarten hadde Thingnes Bø allerede vunnet verdenscupen sammenlagt, samt cupene i sprint, jaktstart og 20-kilometer.

I tillegg hadde Thingnes Bø og Norge vunnet nasjonscupen, stafettcupen og blandet-cupen.

Med seieren på fellesstarten, hvor han dessuten skjøt 20 treff, vant stryningen også fellesstartcupen.

– Jeg klarer ikke helt å sette ord på det. Sesongen har gått over all forventning, og så avslutter jeg med hat trick i Kollen. Det er ubeskrivelig, sier Thingnes Bø.

Ingen mann har vunnet alle de åtte sammenlagtcupene før, men en annen norsk skiskytter har gjort det.

Tora Berger vant nemlig alle åtte sammenlagtcupene i 2012/13.

17,2 sekunder på stående

Thingnes Bø la grunnlaget for seieren med to fulle hus på liggende, men det var på stående at 25-åringen virkelig imponerte.

På sin første stående serie brukte han bare utrolige 17,2 sekunder på å få ned alle fem blinkene.

– Det er dobbelt så raskt som jeg har skutt før i år, sier Thingnes Bø.

Serien forbløffet Liv Grete Skjelbreid, NRKs skiskytterekspert.

– Det er den raskeste skytingen jeg har sett av ham på stående noen gang, sier den tidligere skiskytteren.

20 TREFF: Thingnes Bø traff samtlige blinker på søndagens fellesstart. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Fikk vikinghjelm

Thingnes Bø skjøt også fullt hus på siste stående, og dermed kunne han nyte den siste runden i Kollen.

På vei over Northug-flaten fikk Thingnes Bø en vikinghjelm, som han tok på seg i et lite øyeblikk, før han tok den av og bukket for publikum før han gikk i mål.

– Denne sesongen kommer vi til å huske til evig tid, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da Thingnes Bø gikk i mål.

Noen som trolig helst vil glemme innspurten så fort som mulig, er Simon Desthieux og Lukas Hofer.

Franskmannen og italieneren felte hverandre i den siste bakken.