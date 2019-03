Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det ble en nok en italiensk seier søndag, etter at det nesten ble et bingorenn etter siste skyting. Dominik Windisch gikk først over målstreken etter at flere kollapset på standplass. Forholdene var vanskelige å håndtere og for Thingnes Bø ble det hele fem bom på siste stående.

– Ingen er egentlig forberedt på slike forhold, det er litt flaks hvis du kommer inn og det er litt mindre vind. Kanskje får du en luke med litt mindre vind, kan skyte fire-fem treff og gå ut av standplass. Det er litt som et lotteri, sa landslagssjef Siegfried Mazet etter rennet.

MÅTTE VENTE: Mazet mener at ventingen på standplass ødela. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Windisch var nummer 11 inn på standplass, nesten minuttet bak teten, men når det ble sprekk på nesten samtlige foran, kunne italieneren gå først over målstreken.

Rennet ble rett og slett snudd opp ned på den siste stående skytingen. Franske Antonin Guigonnat som tok sølvet, lå hele 48,8 sekunder bak inn på siste skyting. Bronsemedaljen gikk til Julian Eberhard som lå 55 sekunder bak.

Etter kollapsen kunne disse tre altså gå inn til gull, sølv og bronse.

Strålende start

Etter en god start med fullt hus på de to første skytingene, sprakk både lillebror og storebror Bø på tredje skyting, og måtte gå henholdsvis to og tre strafferunder.

Men når brødrene Bø sprakk, leverte Christiansen fullt hus og meldte seg virkelig på.

– Jadda! Vind, vær og Vetle. Det er tre ganger v, så får vi se om det blir «victory» som er den fjerde til slutt, sa kommentator Andreas Stabrun Smith etter fulltrefferen.

Likevel var det klasseforskjell i sporet. Thingnes Bø henter seg vanvittig opp i løypa og er oppe på andreplass før fjerde og siste skyting.

Snudd på hodet

Det hjalp lite, for det blåste fryktelig på den siste skytingen og Thingnes Bø sprakk. Fem bom og fem strafferunder ble fasit etter den siste skytingen. Christiansen bommet to ganger på siste, og heller ikke han klarte å henge med i teten.

Dermed ble Tarjei Bø, som lå bak både Christiansen og Thingnes Bø inn på siste skyting, beste nordmann på 9.-plass. Thingnes Bø havnet helt nede på 13.-plass, nummeret bak Christiansen på 12.