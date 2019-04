Er det sant at Solskjær «parkerer bussen»?

Zuccarello trolig tilbake til helga

Dallas Stars håper at Mats Zuccarello blir spilleklar til helga. «Zucca» trente for fullt mandag, men er ennå ikke klarert for spill. Nå er det mulig at han blir klar til helgens avsluttende kamper. Klubben er kun ett poeng unna Stanley Cup-sluttspillet.