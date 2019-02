Tapet som har endret manuset 

Som måljeger var Ole Gunnar Solskjær flink til å forutse hva som kom til å skje. Denne uken viste han den samme egenskapen i presserommet.

– Du må endre manuset ditt nå ... Det er for enkelt, sa Solskjær.

Solskjær svarte på spørsmål om han kom til å bli Manchester Uniteds trener på permanent basis i sommer. Avisene sa at Solskjær seilte opp som favoritt, etter å ha tatt 10 seire på 11 kamper.

The Sun mente at Solskjær vil få jobben. Andre tippet at det ville skje om United slo Paris Saint-Germain.

Men så tapte United mot PSG i går kveld, og nå er manuset endret. Solskjær hadde rett: Det var for enkelt å si at han kom til å få jobben.

For mannen som fort kan fremstå som den beste kandidaten nå, er Mauricio Pochettino.

Kravene har blitt endret

Dette bør kanskje ikke overraske, for Pochettino var umiddelbart favoritt da José Mourinho ble sparket 18. desember.

Pochettino har ført Tottenham inn i tittelkampen med et lønnsbudsjett som er halvparten av det til United. Han liker offensiv fotball, dyrker frem talenter og forguder Sir Alex Ferguson.

Man finner knapt en bedre kandidat til United-jobben enn Pochettino.

FAVORITT: Tottenham-manager Mauricio Pochettino har lenge vert favoritt til å overta Manchester United. Foto: David Klein / Reuters

Eller slik virket det i hvert fall, før Solskjær begynte å vinne. Uke etter uke har United virket sterkere, fansen gladere og spillerne mer innstilt på at Solskjær vil bli.

Inntil i går formiddag virket det faktisk naturlig for United å gi Solskjær jobben. Om manuset var noe enkelt, hadde det også blitt skrevet med god grunn.

Men tapet mot PSG endret kravene til kandidatene. Nå ser United ut til å trenge en lagbygger.

Ligger langt unna

Grunnen til at Uniteds styre kan tenke slik, er at laget ligger lenger unna eliten enn de kanskje hadde trodd. Seierne mot Arsenal og Tottenham skapte håp om at United kunne kjempe om titler med spillerne de har nå. Og med Solskjær ved roret.

Det er tross alt slik det har virket i Premier League, hvor ingen lag har tatt flere poeng enn United siden Solskjær ble ansatt.

Men United er ikke så gode. PSG burde vunnet mer enn 2–0 i går, og det uten stjernene Edinson Cavani og Neymar. Skadene til Anthony Martial og Jesse Lingard i første omgang kunne ikke unnskylde at United knapt skapte en sjanse.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tankene gikk tilbake til oppgjøret borte mot Tottenham i januar, da United vant 1–0 til tross for å slippe til 21 skudd. Heller ikke da hang laget sammen.

United trenger forsterkninger. Juan Mata og Ashley Young har sett sine beste dager, forsvaret bør oppgraderes og Alexis Sánchez virker ferdig. Mange av spillerne er gode, men ikke gode nok for en klubb som vil dominere alle turneringer.

United trenger en trener som kan bygge opp laget på nytt.

Og det kan være dårlige nyheter for Solskjær.

Har nådd toppnivået

For Solskjær har ennå ikke vist at han kan bygge opp et lag i en stor liga over tid. Man kan peke på løftet han har gitt United, men det han har utrettet er ikke det samme som å forbedre et lag.

Hvor mye kan et lag tross alt forbedres på kun to måneder?

Det Solskjær har oppnådd, er å få United til å yte sitt beste. Han har latt stjernene angripe, gitt unggutten selvtillit og løftet humøret. Han har vært en smart leder og administrator.

Men Solskjær har ikke gjort Marcus Rashford og Paul Pogba til toppspillere over natta. Begge herjet omtrent så fort han tok jobben. De var alltid gode spillere – de fikk bare ikke vist det.

STJERNENE: Marcus Rashford har blomstret etter at Solskjær tok over, men er nødvendigvis ikke blitt en bedre spiller under nordmannen. Foto: Ben Stansall / AFP

United trenger en trener som kan heve toppnivået. Det Solskjær har gjort, med den lille tiden han har hatt, er å hjelpe dem med å nå nivået de allerede har inne.

Ikke helt som Zidane

Og hadde Solskjær trent et virkelig topplag, hadde dette fort vært nok. En treners hovedjobb er tross alt å få laget til å yte maks.

Et slikt eksempel var da Zinédine Zidane tok over Real Madrid 2016. Zidane trengte ikke å forbedre Cristiano Ronaldo eller Luka Modric, fordi de allerede var verdens beste i sine posisjoner. Så lenge de var i form, ville Real Madrid vinne.

Kan Solskjær bli den nye Zidane?

Men dette er ikke for United, fordi de ligger så langt unna eliten. Det viste tapet mot PSG.

United trenger mer. De trenger at Rashford blir like god som Sergio Agüero, at Luke Shaw når opp til de beste venstrebackene i verden. Solskjær har ikke hatt muligheten til å vise at han kan ta spillerne til slike høyder, fordi han kun har trent laget i to måneder.

Men en som har vist at han klarer slike ting, er Pochettino.

Mirakelmannen

Man finner knapt en bedre lagbygger enn Pochettino. I hans første jobb i England tok han Southampton fra bunnstriden til åttendeplass i Premier League på 18 måneder.

Tottenham skal ligge på sjetteplass med ressursene de har, men slåss altså om tittelen.

Listen over spillere Pochettino har forvandlet, er lang. I Southampton hjalp han spillere som Shaw, Adam Lallana og Nathaniel Clyne, som alle ble solgt for fete summer.

– Han løftet meg opp på et nytt nivå, har Clyne sagt.

FORVANDLET: Southamptons Nathaniel Clyne er en av spillerne som Pochettino har løftet opp til nye høyder. Foto: Matthew Childs / Reuters

I Tottenham har Pochettino gjort Harry Kane til en av verdens beste spisser. Han gjorde Kyle Walker til ligaens beste høyreback. Da Walker gikk til Manchester City for 590 millioner kroner i 2017, satset Pochettino på Kieran Trippier. I fjor var det Tripper som var Englands høyreback i VM, mens Walker måtte spille som stopper.

Tapet mot PSG indikerte at Uniteds lag trenger slik forvandlinger. Så hvem er bedre å satse på enn Pochettino?

Større risiko

Pochettino vil gi United nærmest en garanti på at de vil gjøre fremskritt de neste årene. Solskjær kan vise seg å kunne utrette det samme.

Men risikoen er langt større for United.

Dermed er det opp til Solskjær å vise styret at han ikke bare kan løfte United på kort sikt, men bygge dem opp over flere år. United står foran fem beinharde uker, med kamper mot Chelsea, Liverpool, PSG, Arsenal og City.

Klarer Solskjær å gradvis forbedre laget, kan han seile opp som klar favoritt igjen.

Men tap som det mot PSG sprer tvil. Flere slike smeller vil kun bekrefte at United er i trøbbel, og gjerne også at de trenger en trener med en sterkere CV enn det Solskjær har.

Manuset har definitivt blitt endret. Nå er det opp til Solskjær å sørge for at det likevel ender godt til slutt.