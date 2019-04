United-legende om Solskjær: – Han har sinne i seg, og han kan være slu

NRK møter 53 år gamle Norman Whiteside på et arrangement i Manchester sentrum. Han er en av flere tidligere United-helter som gjester en forsamling med supportere fra Skandinavia, og i all hovedsak Norge.

Fokuset fra gamle helter til en ny norsk en, skifter fort.

Norman Whiteside følger fortsatt gamleklubben Manchester United tett.

– Det var kun et spørsmål om når han skulle få jobben. Ole har gjort en svært bra jobb som vikar, så jeg synes han fortjener den, sier Whiteside.

– Må utøve autoritet

I helgen sikret Solskjær og hans utvalgte tre poeng og 2-1-seier over Watford i nordmannens debut som fast manager. Det var ingen overbevisende kamp av de rødkledde, men nordmannen var likevel i godt humør da han møtte pressen etter kamp – slik han stort sett er.

Den karismatiske nordmannen med et «nice guy»-image de aller færreste kan matche, har blitt umåtelig populær i Manchester siden han overtok etter José Mourinho i desember. I stor kontrast til sin forgjenger, mener Solskjær at han «får mer ut av spillerne med et smil, enn med en pisk».

– Her kjenner vi han som «The Baby-faced Assassin». Han kommer inn på pressekonferanse med et stort smil om munnen og er glad. Men han må også inn på styrerommet og møte klubbens ledelse, sier BBCs anerkjente fotballjournalist, Simon Stone, og fortsetter:

– Han er en dyktig trener og har lært av sine feil, men han må utøve autoritet. Han må være hovedpersonen, og tiden vil vise om han klarer å være det.

Tror smilet lurer mange

Norman Whiteside mener Solskjær allerede har vist autoritet innad, og at han er mye mer enn bare en manager med en positiv innstilling. Mannen som scoret 67 mål for United på åttitallet, tror Solskjærs vennlige fjes og store smil kan lure mange.

– Alle toppspillere har litt jævelskap i seg, og jeg tror det gjelder managere også. Jeg elsket Sir Alex Ferguson, men han kunne ofte straffe meg og være beinhard, og så var vi bestevenner mandag morgen igjen.

Denne «jævelskapen» tror han også Solskjær har i seg.

– Han har sinne i seg, og han kan være slu, forteller Whiteside.

– Ingen nikkedukke

Det er knyttet stor spenning til hva Solskjær gjør til sommeren når overgangsvinduet åpner. Selv har han sagt at han ikke skal bruke penger bare for å bruke penger, og at hans førsteprioritet er å få det beste ut av spillerne som allerede er i United.

Utspill som dette gjør ham ikke mindre populær hos dem som åpner lommeboka, og denne innstillingen var nok også med i vurderingen til styreleder Ed Woodward og United-eierne da Solskjær ble spurt om han ønsket tre år ved roret.

– Folk tror han er en nikkedukke, men det er han ikke. Han er en hard og tøff når han trenger å være det, sier Whiteside.

Det tror også Ben Thornley, tidligere United-spiller og nå ekspertkommentatore for MUTV.

– Jeg tror at hvis styret vil at Solskjær skal være suksessfull, må styret høre på han og ikke omvendt.

Her kan du se scoringene til Manchester United i 2-1-seieren over Watford.

