Oscar Bobb kan være bedre enn du tror

Han kunne hatt rollen til Lionel Messi.

Oscar Bobb har kvalitetene til en kreativ «playmaker» som opererer like bak spissene, med kjappe bein og slepen teknikk. Hadde han spilt for et annet lag, hadde han kanskje fått denne privilegerte posisjonen.

Men i Manchester City er Bobb høyre kant, et tannhjul i et maskineri med strenge regler for hva han kan gjøre.

Mindre frihet er prisen man betaler for å spille for Pep Guardiola.

Dette er ikke lov under Guardiola

Guardiola presser sine spillere inn i et stramt system.

Systemet skal kontrollere så mye av kampen som mulig, helst uten at Manchester City mister ballen. Det har gitt ham eventyrlig suksess i 15 år, men siden Guardiola ikke vil overlate noe til tilfeldighetene, opererer spillerne innenfor fastsatte grenser.

Noen få stjerner får mer frihet, som Kevin De Bruyne, men resten, og spesielt kantspillerne, fungerer som støttespillere.

Denne kantrollen er vanskelig. Spør bare Jack Grealish.

DRIBLEVANT: Jack Grealish har fintet ut mer enn en håndfull spillere denne sesongen. Her er det danske Elias Jelert Kristensen som har havnet i trøbbel. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Grealish var en av Englands fremste playmakere da han kom til City i 2021. Folk forventet at han skulle pøse inn mål og målgivende, men Grealish skapte mindre enn før, selv om City angrep oftere enn hans tidligere klubb Aston Villa.

Med en prislapp på 1,2 milliarder kroner ble han stemplet som en flopp.

Men Grealish skapte mindre fordi han spilte under strengere regler. Neste gang City spiller, kan du legge merke til hva han nesten aldri gjør:

Han forlater nesten aldri kanten før Manchester City nærmer seg avslutning Han tar nesten aldri kontringer Han mister nesten aldri ballen

Hvorfor gjør ikke Grealish disse tingene?

Fordi han ikke får lov.

Trenger ikke målpoeng

Guardiola bruker sine vinger til andre ting enn en «normal» trener.

De lyseblå triller ballen frem og tilbake helt til det åpner seg rom de kan angripe. De triller ball ved å samle spillerne sentralt i banen med korte distanser mellom seg. Slik kan de presse som et lag så fort de mister ballen. Guardiola er kjent for å ønske 15 pasninger i laget når de har vunnet ballen, slik at alle får tid til å finne sine posisjoner.

Denne planen forklarer de tre tingene Grealish sjelden gjør:

Om han går inn i banen for tidlig, krymper rommene sentralt Om han tar kontringer, får ikke City samlet spillerne Om han mister ballen, kan City bli kontret på

Guardiola er livredd kontringer. Det er den beste måten å score mot City, og om spillerne mister ballen ofte, blir det en kaotisk kamp hvor resultatet kan gå begge veier. Ofte skal Grealish bare strekke spillet og holde på ballen.

– Vi signerte ham ikke for målpoengene, har Guardiola sagt.

TYDELIG: Manchester City-sjef Guardiola gir Jack Grealish instruksjoner på sedvanlig vis. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Ved å frata vingene sine frihet med ballen, reduserer Guardiola motstanderens sjanser til å kontre, et kompromiss han ofte inngår.

Presse og fans vil si at Grealish ikke skaper sjanser.

Men Guardiola vil være fornøyd.

«20.000 millioner pasninger»

Denne bruken av Grealish er del av en egen modus.

The Athletic-journalisten Sam Lee skrev forrige sesong om «Grealish og Mahrez-planen», hvor de to vingene ble bedt om å holde ballen i laget. Guardiola har snakket om intense kamper hvor han ønsker «20.000 millioner pasninger» på motstanderens banehalvdel for å senke tempoet.

Guardiola bruker fortsatt denne modusen, bare at Bernardo Silva eller Phil Foden tar den høyre kantrollen til Riyad Mahrez, som forlot City i fjor.

Guardiola har andre moduser. Han kan bytte ut Grealish med Jérémy Doku, en lynrask driblefant som får mer frihet til å skape ting, men som mister ballen oftere. Ofte starter Doku hjemme mot svakere lag, hvor City har råd til å ta større sjanser.

Men borte mot Real Madrid var vingene Grealish og Bernardo Silva.

Jo tøffere kampen er, desto mer kontroll ønsker Guardiola.

Frihet vs. struktur

Bare Kevin De Bruyne får full frihet til å prøve på ting.

En god indikator på friheten under Guardiola er hvor mange pasninger spillerne treffer på. De med lavest treffsikkerhet er De Bruyne, Erling Braut Haaland og Julian Álvarez, som alle er angripere sentralt i banen.

Bernardo Silva, Grealish og Phil Foden ligger over 85 prosent.

TREFFSIKRE: Phil Foden (foran) og Bernardo Silva. Foto: MATTHEW CHILDS / Reuters

Men selv De Bruyne hadde fått mer spillerom under andre trenere. Da Real Madrid hadde slått City ut av mesterligaen onsdag kveld, pratet angriperen Jude Bellingham om hemmeligheten til lagets trener Carlo Ancelotti.

– Jeg tror vår største styrke er at han får oss til å spille med frihet, sa Bellingham.

– Noen lag er litt mer strukturerte med hensyn til hvordan de angriper, og det er veldig interessant å se på, og definitivt vanskelig å spille mot, men en av våre styrker er at vi tar ting litt på sparket.

I Real Madrid kommer idéene fra spillerne.

I City kommer idéene fra Guardiola.

Uten full frihet er Citys vinger ofte bedre enn de får vist.

Dette har vi sett med Cole Palmer.

2023: Pep Guardiola peker og gestikulerer til Cole Palmer, men han fikk aldri til det helt store i Manchester City-uniformen. Foto: LINDSEY PARNABY / AFP

Vingen som forlot Guardiola

Cole Palmer scoret fire mål for Chelsea mot Everton på mandag.

Før sesongen hadde Palmer den nåværende rollen til Oscar Bobb som den unge høyrevingen i City som fikk noen sjanser på A-laget her og der. Da Chelsea tilbød ham mer spilletid, stakk han til London.

Nå står Palmer med 20 mål og ni målgivende i ligaen for Chelsea. Han er delt toppscorer i Premier League. Og han er bedre enn alle trodde.

I Chelsea har Palmer spilt på kanten, men han vandrer dit han ønsker og prøver på det han vil.

SPIRER: Etter overgangen fra Manchester City til Chelsea har Cole Palmer blomstret. Her feirer han et av sine 20 mål denne sesongen. Foto: Dave Shopland / AP

I City hadde Palmer en treffsikkerhet på rundt 86 prosent.

I Chelsea har Palmer en treffsikkerhet på 79,5 prosent.

Noen mener at Guardiola angrer på salget, men som ving i City hadde Palmer aldri fått friheten til å vise hvor god han faktisk er.

Norges artist

Palmer er ikke den eneste kreative spilleren som har forlatt City.

Alle spillerne som City har solgt for mer enn 40 millioner euro under Guardiola, har vært vinger, eller spisser som er blitt brukt som vinger: Cole Palmer, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, Ferrán Torres og Leroy Sané. Årsakene bak overgangene har variert.

Men å spille ving for Guardiola er ikke for alle.

Så hva med Oscar Bobb?

I FARTA: Oscar Bobb forsøker å komme seg forbi Brentfords Mads Roerslev. Foto: MOLLY DARLINGTON / Reuters

I februar forlenget Bobb kontrakten med City frem til 2029. I ligaspill denne sesongen ligner tallene hans på de til Grealish og Bernardo Silva:

Avslutninger per 90 minutter er 1,25 (meget lavt).

Treffsikkerhet på pasningene er 87,3 prosent (meget høyt).

Guardiola er glad i Bobb, en fotrapp tekniker som er rå på små flater, og Bobb elsker å spille for et lag som har ballen mye. Men bli ikke overrasket om Bobb viser sine fremste kunster for det norske landslaget.

Der har Bobb en friere rolle, og uten et like strengt system er Norge avhengige av at han utfolder seg som individualist.

Det er med City han kan vinne titlene.

Det er med Norge han kan være seg selv.