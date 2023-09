– Om jeg har snakket med forbundet om landslaget, ja det har jeg, selvfølgelig har jeg gjort det. De har spurt, sier Solskjær.

Temaet ble tatt opp på et arrangement på Aalesunds stadion lørdag. Den tidligere Manchester United-manageren skulle sammen med toppfotballsjef Hege Jørgensen snakke om like muligheter i fotballen for kvinner på Sunnmøre.

Men de kom også i prat om andre ting.

PRATET PÅ SCENEN: Solskjær og Jørgensen (t.h.). Foto: REMI SAGEN / NRK

Spørsmålet som ble stilt om landslaget handlet om to ting – om han enten kunne tenke seg å bli trener for Uniteds kvinnelag eller for kvinnelandslaget. Landslagsjobben er som kjent ledig, etter at Hege Riise måtte gå.

Solskjær styrte litt unna det førstnevnte, men landslaget snakket han om.

Men like fort la han den spekulasjonen død.

– Men jeg er ikke klar for det ennå, sier han.

Ole Gunnar Solskjær ønsket ikke å stille til intervju, men var klar over at NRK var til stede og filmet intervjuet som ble gjort på podiet.

Har kontakt med mange trenere

NRK har kontaktet både fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretæren i NFF, Karl-Petter Løken, med følgende spørsmål:

– Kan du si noe om når – og hva slags – kontakt det har vært mellom NFF og Solskjær?

Til det svarer Løken følgende i en melding:

«Vi er i fortløpende kontakt med mange trenere. Det er viktig for oss å ha god kontakt med de beste fagfolkene for på den måten å ha god oversikt over markedet. Utover det ønsker vi ikke å kommentere enkelte samtaler eller kandidater.»

PRESIDENT OG GENERALSEKRETÆR: Lise Klaveness (t.v.) og Karl-Petter Løken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Vil ikke være som «Solbakken & Sønn»

Videre i samtalen i Ålesund forteller Solskjær at han ikke vil havne i samme situasjon som landslagssjefen på herresiden, Ståle Solbakken, som tok ut sin egen sønn Markus Solbakken i den ferskeste landslagstroppen.

Selv spiller Solskjærs datter Karna på AaFK Fortuna i første divisjon for kvinner.

– Jeg skal ikke komme opp i Ståle Solbakken-spørsmålet med å plukke ut dattera di eller ikke. Så ikke ennå, konkluderer Solskjær.

Han mener han kommer til å ha andre jobber før det eventuelt skulle skje:

– Jeg har én jobb til først, i hvert fall, på herresiden. Det er helt sikkert.

– Men det er noe du kunne tenkt deg å utforske?

– Jeg vil heller hjelpe til. Jeg kan gjerne hjelpe til. Men jeg utelukker det ikke, for jeg er fotballnerd. Men ikke ennå. For jeg har det så bra med familien og å ha gutter 16 og gjøre akkurat hva jeg vil. Å kunne komme hit og se kamper uten å være nervøs, det er kjekt, sier Solskjær.

FØLGER MED: Her er far Ole med datter Karna på kamp sammen i 2021. Foto: Magi Haroun/REX / Shutterstock editorial

Smerud midlertidig

For andre gang på ett år er NFF på jakt etter ny hovedtrener for kvinnelandslaget. Hege Riise var ferdig som landslagssjef i starten av september, etter et skuffende VM sett med norske øyne.

Fotballpresident Lise Klaveness sa følgende til NRK etter fratredelsen:

– Vi sier at vi har ulike syn om hva som kreves fra en landslagsrolle. Hege har en veldig inkluderende lederstil og er veldig rolig. Vår vurdering er at vi trenger en tydeligere og proaktiv leder, sa fotballpresidenten og påpekte at det ikke dreide seg om en stor konflikt eller enkelthendelser.

Fire dager etter at Riise forsvant ut, ble det klart at Leif Gunnar Smerud ble ansatt som midlertidig sjef ut 2023, og skal lede laget igjennom seks nasjonsligakamper.

Torp: – Et sprang

NRKs fotballekspert Carl Erik Torp mener Solskjær ville vært en god kandidat til jobben, og at det derfor er naturlig at NFF har vært i kontakt med nordmøringen. Han forstår også hvorfor Solskjær sier nei.

– Han har ikke hatt en sånn type jobb enda. Vi vet hva han har gjort som spiller, vi vet at han har gjort det bra med Molde, vært i Manchester United som trener, så det er klart det er en mann med veldig mye erfaring. Og så er det et sprang inn i kvinnefotballen og tilpasse seg det, livet der og dynamikken der, sier Torp, og fortsetter.

– Men det er klart at han med sin personlighet vil skape optimisme, og det tenker jeg kan være viktig.