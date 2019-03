Trenerlegende om Solskjærs suksess: – Et resultat av Mourinhos arbeid

67-åringen har gitt seg som trener, men følger med på hva som skjer i sin tidligere klubb. I et intervju med BBC sier han at forskjellen mellom José Mourinho og Solskjær ikke er så stor siden begge har satset på en defensiv spillestil.

– Treneren etter meg (Mourinho) endret spillestil til å «parkere bussen» og å satse på kontringer. Nå er det en ny trener som «parkerer bussen» og satser på kontringer.

– Forskjellen på Mourinho og Solskjær er at Solskjær vinner, påpeker van Gaal i intervjuet.

Så langt har Manchester United vunnet 14 av 19 kamper med Solskjær som midlertidig ansatt manager. Laget er også klar for kvartfinalen i mesterligaen.

– De kan vinne mesterligaen fordi de er veldig vanskelig å slå. Det er, uansett om du liker å høre det eller ikke, et resultat av Mourinhos arbeid, sier nederlenderen.

TRENERLEGENDE: Louis van Gaal snakker om sin tidligere klubb. Foto: Jon Super / AP

– Ikke måten Ferguson spilte på

Det er ingen hemmelighet at Louis van Gaal ikke var fornøyd med måten han ble erstattet på i Manchester United. Ifølge van Gaal fikk han beskjed om at han var sparket først etter at nyheten var lekket til media.

Intervjuet med BBC er derfor det første skriftlige intervjuet han har gjort med britisk media siden han fikk sparken.

Trenerikonet, som har trent Barcelona, Bayern München og Nederlands landslag, mener storklubben har fjernet seg fra den spillestilen som sir Alex Ferguson stod for i sin tid.

– Måten Manchester United spiller på nå, er ikke den måten Ferguson spilte fotball på. Nå legger de vekt på det defensive, samt kontringer. Hvis du liker det, så liker du det. Hvis du synes det er mer spennende enn min kjedelige angrepsfotball, så OK, sier han med dårlig skjult sarkasme.

SAMMENLIGNES: José Mourinho og Ole Gunnar Solskjær. Foto: OLI SCARFF / AFP

– Solskjær eneste kandidat

Nederlandske Louis van Gaal var Manchester United-manager fra 2014 fram til han fikk sparken i 2016. I likhet med sin etterfølger, José Mourinho, var van Gaal en kontroversiell manager som var dårlig likt blant spillerne.

Før van Gaals inntreden i Manchester United ble David Moyes fjernet etter kun ti måneder våren 2014.

Nå tyder mye på at Ole Gunnar Solskjær blir klubbens nye manager. Ifølge journalist Simon Stone, som har intervjuet van Gaal for BBC, kan det bli bekreftet allerede denne uken.

– Jeg tror Solskjærs innsats og resultater har ført til at han er den eneste kandidaten til jobben, sier han til NRK.

– Jeg er ikke der nå, men det ser ut til å være en forandring, og atmosfæren synes å være bedre, kommenterer van Gaal om Ole Gunnar Solskjærs innsats for klubben.