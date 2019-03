Iversen spurtslo Klæbo-reserve og sørget for NM-gull

LYGNA (NRK): Emil Iversen var sterkest på oppløpet under NM-lagsprinten. Fredrik Riseth, som måtte gå sisteetappen for Byåsen etter at Johannes Høsflot Klæbo ble syk, klarte ikke henge med verdensmesteren.