Real Madrid har lært av Ødegaard-tabben

Vent til de er 18 år.

Det er trikset som har gjort Real Madrid så gode.

Spanjolene har kjøpt verdens mest spennende angrep i form av Rodrygo, Vinícius Júnior og Jude Bellingham, en trio som tar laget mot en tredje ligatittel på fem år. Stallen er den tredje mest verdifulle i verden.

Real Madrid har bygget denne stallen med et nettoforbruk som utgjør vekslepenger.

Og for det kan de delvis takke Martin Ødegaard.

Verken A eller B

Signeringen av Ødegaard viste Real Madrid hva de ikke skulle gjøre.

I 2015 dro drammenseren til Real Madrid like etter at han hadde fylt 16 år. Det spanske storlaget ønsket prestisjen som kom ved å hente et av verdens mest omtalte talenter, og for Ødegaard var valget klart: «Real Madrid er Real Madrid».

Ødegaard har senere innrømmet at planen ikke fungerte.

DRO TIDLIG: Martin Ødegaard valgte Real Madrid som sin første destinasjon ut av Norge. Foto: Alberto Saiz / AP

Planen var at han skulle trene med A-laget, og spille kamper for B-laget på nivå tre. I fjor fortalte han nettsiden The Players’ Tribune at han ikke slo seg til ro noen av stedene.

Han var ikke ofte nok med B-laget til å finne kjemien med lagkameratene, og på A-laget var han «bare en gutt som kom for å trene».

Ødegaard var for ung for det ene laget og for god for det andre. Han falt mellom to stoler.

Da han forlot Real Madrid permanent i 2021, hadde han spilt 11 kamper for A-laget i løpet av seks og et halvt år. For Real Madrid ble Ødegaard en bom.

Så spanjolene justerte taktikken.

Kjøp nå, hent senere

De visste at tanken bak kjøpet av Ødegaard var god.

Real Madrid ønsket en stjerne billig ved å hente ham tidlig. Problemet var at Ødegaard kom til Spania før han var klar, så Real Madrid begynte å kjøpe talenter som var 16 år … og så hentet de dem senere.

I mai 2017 signerte de Vinícius Júnior da han var 16. Vinícius ble i den brasilianske klubben Flamengo neste sesong, før han debuterte for Real Madrid i august 2018, like etter at han hadde fylt 18 år.

Da han kom til Madrid, var Vinícius god nok for A-laget.

Vinícius var en risiko for Real Madrid, for ingen vet om unge spillere fra Sør-Amerika tilpasser seg eliten i europeisk fotball. Det er tryggere om de kommer fra en annen klubb i Europa. Men da koster de mer.

I 2017 fikk Real Madrid Vinícius for 410 millioner kroner.

Nå er Vinícius verdt 1,7 milliarder kroner, ifølge nettsiden Transfermarkt.

HET: Vinicius Junior har levert en kanonsesong for Real Madrid så langt. Foto: Jose Breton / AP

I 2018 hentet Real Madrid en annen brasilianer, Rodrygo, på samme måte: De kjøpte ham tidlig, lot ham bli i Brasil og hentet ham til Spania da han var 18. Ingen av stortalentene de har kjøpt siden, har kommet inn på A-laget i en lavere alder.

Eduardo Camavinga debuterte da han var 18.

Aurélien Tchouaméni var 22.

Jude Bellingham var 20.

Nå til sommeren kommer Endrick, en ny komet fra Brasil som Real Madrid signerte i desember 2022, da han var 16 år. Når neste sesong begynner, er Endrick 18.

Store talenter stiger i verdi. Nylig fant Football Benchmark ut at Real Madrid er nummer 10 på listen over nettoforbruk på spillerkjøp det siste tiåret. Likevel har Real Madrid altså stallen med den tredje høyeste verdien i verden.

Foto: Skjermdump https://twitter.com/Football_BM / X

Det er hva man kaller god business.

Men vent … er det ikke Real Madrid som pleier å bruke mest penger?

Unge galácticos

Det var lenge slik. Real Madrid elsker å hente galácticos, de største navnene i verden.

De har gjort slike kjøp siden 1950-tallet, da president Santiago Bernabéu sikret seg én stjerne hver sommer og bygget verdens beste lag. På tribunen satt en ung Florentino Pérez, som ble president selv i 2000, og som har skapt to galácticos-lag med navn som Luís Figo, Zinédine Zidane og Cristiano Ronaldo.

Men disse lagene har ikke alltid fungert, og de har kostet flesk.

LEGENDE: Luis Figo, her fra tiden i Real Madrid. Foto: DESMOND BOYLAN / Reuters

Nå har ikke Pérez råd til å bruke mer enn resten. Han renoverer stadion til en prislapp på rundt 20 milliarder kroner, renter inkludert, og selv om Real Madrid tjener mest i verden, må de stramme inn.

De har fortsatt hentet én stjerne per år, men alle har vært unge.

2018: Vinícius Júnior

2019: Rodrygo

2021: Eduardo Camavinga

2022: Aurélien Tchouaméni

2023: Jude Bellingham

2024: Endrick

Ikke alle har vært billige heller: Bellingham og Tchouaméni koster begge mer enn én milliarder kroner. Men gjengen fra Brasil har ligget på rundt halvparten av den summen, og siden 2019 har Real Madrid knapt brukt penger på spillerkjøp utover denne listen.

UNGE, MEN STORE: Jude Bellingham og Vinicius Junior kommer trolig til å prege verdensfotballen i 15 år til. Foto: ISABEL INFANTES / Reuters

Defensive veteraner som David Alaba og Antonio Rüdiger har kommet gratis.

En ekte galáctico kan dukke opp i sommer i form av Kylian Mbappé (25), som vil kreve en saftig lønn, men også han vil hentes uten overgangssum.

Dessuten har Real Madrid fått gode penger for Cristiano Ronaldo (33), Raphaël Varane (28) og Casemiro (30).

Kjøp før de blir gode, selg før de blir dårlige.

Hvorfor gjør ikke alle det samme?

Fire feller

Fordi Real Madrid har unngått noen feller som har rammet rivalene.

1) De har ikke kjøpt spillere som nærmer seg 30-årene. De brente seg sist på dette i 2019, da de kjøpte Eden Hazard. Dette i motsetning til et lag som Manchester United, som har hentet Ronaldo, Varane og Casemiro.

2) De har ikke gjort for mye på en gang. Talentene har kommet én etter én, slik at stallen har beholdt stabilitet og kontinuitet. Dette i motsetning til Chelsea, som i praksis har hentet en ny stall i løpet av to år.

3) De har ikke solgt unna rutinen. Farten til Rodrygo og Vinícius kombineres med etablerte strateger som Luka Modrić og Toni Kroos.

4) De har ikke bommet. Siden 2019 har de truffet blink på hver eneste store overgang.

Å unngå disse fire fellene krever tålmodighet, disiplin og nøye planlegging. Real Madrid har gått fra å være stormannsgale til supersmarte, og strategien rundt de brasilianske talentene har vært en fundamental brikke.

Slik sett har Real Madrid fått en del ut av Ødegaards overgang likevel.

Han som skulle bli stjernen, har banet vei for andre.