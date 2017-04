Én person pågrepet etter bussangrepet i Tyskland

Det opplyser Frauke Koehler, talskvinne for den føderale påtalemyndigheten, under en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– To mistenkte personer er identifisert. Leilighetene deres er gjennomsøkt, og inntil videre er én person pågrepet.

Begge de to mistenkte blir knyttet til et islamistisk miljø.

Det var tirsdag kveld, i forkant av mesterligakampen mot Monaco, at tre sprengladninger detonerte da spillerbussen til Borussia Dortmund kjørte fra hotellet laget bodde på.

Koehler sier at eksplosivene inneholdt metallbiter, og at det bare var flaks at utfallet ikke var mer alvorlig.

Undersøker brev

SKADET: Dortmund-spiller Marc Bartra og en politimann. Foto: JAVIER SORIANO / Afp

Like ved bussen har det blitt funnet to brev der avsenderne tar på seg skylden for angrepet. Disse undersøkes nå av politiet.

Koehler sier politiet nå arbeider ut fra teorien om at angrepet var «terrormotivert».

– Vi har funnet flere brev der noen hevder de står bak. Ett antyder mulig islamistisk motiv. Det andre krever Tyskland ut av Syria, sier hun.

Merkel sjokkert

En politimann og Borussia Dortmund-spilleren Marc Bartra ble skadet. Bartra kan trolig skrives ut fra sykehus et par dager etter tirsdagens bussdrama. Den spanske landslagsspilleren ble operert for brudd i håndleddet og det skal etter forholdene stå bra til med spilleren.

– Det er uvanlig at man finner et brev så nærme åstedet, hvor noen sier de står bak angrepet, sier Ralf Jäger, innenriksminister for delstaten Nordrhein-Westfalen. Han opplyser at politiet vil opprettholde ekstra sikkerhetstiltak frem til gjerningspersoner er tatt.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel sier hun er sjokkert over angrepet mot spillerbussen.

– Vi kan bare være lettet over at konsekvensene ikke ble verre, sier en talsperson for Merkel til Reuters.