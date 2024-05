Situasjonen oppstod helt på slutten av den dramatiske semifinalen i Mesterligaen mellom Bayern München og Real Madrid.

Tyskerne jaktet utligning og ekstraomganger, og en lang ball ble løftet inn i boksen. Ballen ble headet ned i feltet, og samtidig som Matthijs de Ligt ladet kanonen for å banke ballen i nettet blåste dommeren for offside.

Få sekunder senere passerte ballen målstreken, og et samlet Bayern-lag slo ut med armene i vantro til dommeren.

Ettersom spillet var stoppet kunne ikke VAR bryte inn og se på avgjørelsen. Dermed ble offsiden stående, til tross for at TV-bildene ikke viste noen tydelige bilder av at Bayern-spilleren var i offside.

TV 2 viste situasjonen til Bayern-spiss Thomas Müller etter kampen.

– Det var en merkelig avgjørelse. Det var en gal avgjørelse å blåse så tidlig. Jeg synes situasjonen er klar. Dommeren gjorde en feil ved å blåse så tidlig. Jeg kan ikke forstå det, men hva kan vi gjøre nå? Vi snakker om en stor, stor feil i et avgjørende øyeblikk i en av de største kampene i fotballen. Jeg kan bli sint, men det endrer ikke resultatet, sier han til TV 2.

SINT: Heller ikke Bayern-spiss Thomas Müller var fornøyd. Foto: AP

Vil ikke akspetere unnskyldning

Mannen som satte ballen i mål, de Ligt, hevder assistentdommeren innrømte at det var en feil.

– Assistentdommeren sa til meg at han var lei seg og at han gjorde en feil, sier de Ligt til beIN Sports.

Hendelsen fikk hele Bayern-benken opp på beina, og til slutt ble en i trenerteamet tildelt gult kort. Diskusjonen fortsatte til kampen var slutt, hvor bildene viste flere rasende Bayern-spillere som diskuterte med dommeren.

Trener Thomas Tuchel vil ikke akseptere unnskyldningen fra assistentdommeren.

– Nei. Det er en semifinale i Mesterligaen. Det er ikke riktig tidspunkt for beklagelser. Det er en veldig tøff avgjørelse, sier Tuchel på pressekonferansen etter kampen.

RASTE: Bayern-trener Thomas Tuchel raste mot dommeren. Foto: Reuters

– Stor, stor feil

– Dommeren blåste altfor fort! Det gir ingen mening, mener den tidligere Nederland-stjernen Rafael Van der Vaart på nederlandsk TV og får støtte av norske kommentatorer.

– Det er feil, rett og slett. Det burde ikke vært vinket og ikke vært blåst, sier Morten Langli i TV 2s studio.

Kanalens ekspert Solveig Gulbrandsen forklarer at linjedommeren skulle hatt «tunge flagg».

– Det som er poenget er at det skal være tunge flagg. Det skal gi fordel for det offensive laget. Hvor mange ganger har vi ikke sett at spissene må løpe lenge etter situasjoner hvor man tenker at det er offside? Denne situasjonen er nesten umulig å dømme live. Da må ikke dommeren blåse av før situasjonen er ferdig, sier hun.

Overraskende helt for Real Madrid

Til slutt gikk altså Real Madrid seirende ut av duellen.

De hvitkledde spanjolene fra hovedstaden er kjent for å hente stjerne etter stjerne til å bygge opp nye mesterlag.

I sommer gikk blant annet Karim Benzema og Eden Hazard ut av klubben. I hovedrollen for nye Real Madrid stod Jude Bellingham som den nye stjernen.

Men det var ikke den unge briten som skulle bli tungen på vektskålen da Real Madrid tok seg til finalen i Mesterligaen.

For i stillheten bak Bellingham ble Joselu hentet på lån fra Espanyol før denne sesongen. Han var i utgangspunktet hentet for å være en reserve på spissplassen.

Onsdag kveld ble han den store helten på få minutter snudde han semifinalen mot Bayern München.

Først hadde Alphonso Davies sendt Bayern i ledelsen. Real Madrid presset på, og to minutter før full tid ga Joselu Real Madrid håp igjen med utligning

Karrieren til Joselu Ekspander/minimer faktaboks 2008-09: Celta Vigo

2009-2012: Real Madrid

2012-2014: Hoffenheim

Utlån: Eintracht Frankfurt i 2013/14

2014-2015: Hannover 96

2015-2017: Stoke City

Utlån: Deportivo La Coruña i 2016/17

2017-2019: Newcastle United

2019-2022: Alavés

2022-: Espanyol

Utlån: Real Madrid fra sommeren 2023.

– Ufattelig øyeblikk

Da de aller fleste trodde kampen var på vei mot ekstraomganger dukket han opp igjen.

På overtid kom han opp som gjedda i sivet i boksen, og trillet inn 2–1. Linjedommeren vinket for offside, men etter en rask VAR-sjekk konkluderte dommerne med at målet fikk stå.

– Det er et ufattelig øyeblikk for veteranspissen, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Spillere drømmer om denne typen situasjoner. Du sitter på benken og klubben trenger deg som mest. Så kommer Joselu inn og snur det med to spissbevegelser av klasse, mente TV 2-ekspert Brede Hangeland.

Nå står spissen med 17 mål på 46 kamper for Spania og kanskje verdens største klubb.

– Jeg tror ikke han kommer til å sove mye i natt. Han kommer til å være ubrukelig på trening i morgen. Han fortjener det, alt sammen. Dette er hans kveld, sier nevnte Bellingham til TNT.

Dermed er det Real Madrid som blir motstanderen for Julian Ryerson og Borussia Dortmund i finalen i Mesterligaen i juni,