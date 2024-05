Levanger sjokkerte Viking og tok ledelsen allerede etter 40 sekunder i den fjerde runden i cupen. Viking utlignet til 1–1 ved Peter Christiansen, før Sanel Bojadzic sendte Levanger i ledelsen fra straffemerket tidlig i andre omgang.

Viking og Sondre Auklend trodde så de hadde utlignet i kampens 73. minutt, men scoringen ble umiddelbart annullert for hands på Auklend.

Viking-spilleren fortvilet og da reprisene kom forfra, var det tydelig hvorfor.

Ballen gikk nemlig opp i hånda på Levanger-forsvarer Håvard Lorentzen, ikke Auklend.

– Fullstendig skandale. Jeg skjønner at det er vanskelig å se, sa NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

– Skandale! Skandale, ropte ekspertkollega Jonas Grønner i NRKs cupstudio.

– De (Levanger) er kjempeheldige. Når dette skjer, så er det en kjempetabbe og en kjempefeil. Ja, vi forstår at det er vanskelig, men det er potensielt kampavgjørende, fortsatte Grønner.

– Jeg ble fratatt et mål

Auklend selv skjønte lite da det ble avblåst.

– Jeg trodde først han blåste for at Zlatko (Tripic) handset, så jeg skjønte ikke helt. Så fant jeg ut at Zlatko ikke handset og jeg visste at den ikke berørte hånden min, så jeg stusset veldig på den avgjørelsen der, sier Auklend til NRK.

– Jeg ble fratatt et mål der, slår han fast.

Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim orker ikke gå inn på situasjonen.

– Det er mange situasjoner jeg kunne snakket om med tanke på dommeren, men jeg får konsentrere meg om det jeg har ansvar for. Så får de ta den andre biten. Jeg orker ikke å gå inn på det, sier han til NRK.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra dommer Marius Lien, men har foreløpig ikke fått svar.

UTVIST: Stensness ble utvist etter kampen. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Viking kollapset i ekstraomgangene

Tre minutter senere utlignet Simen Kvia-Egeskog for Viking og tok dermed kampen til ekstraomganger.

Men der fikk Viking juling og ramlet fullstendig sammen.

Først stanget nevnte Lorentsen inn 3–2. Så fylte Ådne Bruseth på til 4–2 til 1.-divisjonslaget Levanger, som stod for sin andre cupbombe for året. I forrige runde slo de ut Brann.

– Fantastisk. Jeg vet ikke hva som skjer med dette laget, men det er bare sinnssykt. Fjorårets sesong og nå, slår ut Brann og Viking ... Vi springer faen helt sinnssykt jævlig mye. Det er et fantastisk godt lag og lojalitet. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er tom for ord, sier Levangers Ermal Hajdari.

Kun minutter før slutt ble Djibril Diop utvist for Viking da Bruseth igjen var alene igjennom. Stopperen rev og tråkket på spissen som bakerste mann, og forhindret en åpenbar målsjanse. Dermed måtte han tusle tidlig i garderoben.

Foto: Ole Martin Wold / NTB

Etter kampen ble også Gianni Stensness utvist av dommeren etter å ha havnet i munnhuggeri med Levanger-spillerne etter kampen.

Disse lagene møtes i kvartfinalen i cupen Ekspander/minimer faktaboks Kvartfinale én: Vålerenga – Fredrikstad

Kvartfinale to: Sandnes Ulf – Levanger

Kvartfinale tre: Strømsgodset/Lillestrøm – Molde

Kvartfinale fire: Stabæk – KFUM Oslo Strømsgodset møter Lillestrøm i fjerde runde torsdag 9. mai. Semifinalene er også trukket: Vinneren av kvartfinale tre mot vinneren av kvartfinale to

Vinneren av kvartfinale én mot vinneren av kvartfinale fire

Ukjente Gard (25) sammenlignes med Beckham

Viking var ikke det eneste eliteserielaget som røk ut av cupen denne runden. HamKam gjorde det på dog på pent vis.

Fire minutter på overtid reddet Gard Simenstad ekstraomganger for HamKam mot Vålerenga. Simenstad stilte seg opp litt ute til venstre, og ganske langt unna mål.

Selv ikke Vålerenga forventet ett skudd, de sendte kun en mann i mur. Da grep vingbacken fra Gjøvik muligheten til å sjokkere både publikum og ekspertene.

Simenstad banket til og klistret ballen i nærmeste kryss.

– Det er David Beckham mot Hellas for England! Det er like viktig, skrek Tete Lidbom i NRKs studio.

Ellevilt frispark: – Han må få sin egen dokumentar Du trenger javascript for å se video.

– Han måker den ballen inn fra et hold hvor man ikke skal score på direkte frispark. Vi har alle sett Beckham-dokumentaren, vi har sett mannen med den vakreste frisparkfoten, men dette er Gard! fortsatte Lidbom, og andre slang seg på.

– Gi mannen sin egen dokumentar! Hvordan trener han på frispark, hvordan gjør han dette her? utbrøt NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp.

IKONISK: Dette ikoniske øyeblikket, etter at David Beckham sendte England til fotball-VM med et utrolig frispark på overtid. Foto: ADAM BUTLER / AP

Vålerenga videre etter straffedrama

Selv hjemme i stua lot eksperter seg sjokkere av det elleville frisparket.

– For et eventyrlig frispark. David Beckham-nivå på både teknikk og utførelse, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathiesen.

Vålerenga tok tidlig ledelsen ved Elias Hagen, før Magnus Riisnæs fylte på til 2–0 før 25 minutter var passert. Dermed kunne Klanen øyne kvartfinale i horisonten, men så kollapset Vålerenga i andre omgang.

Først scoret Aaron Kiil Olsen et klønete selvmål, før nevnte Simenstad banket inn utligningen.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Så gikk kampen til straffer. Lagene bommet på hver sin straffe til å åpne med. Stopperne Luc Mares og Martin Kreuzriegler traff hver sin stolpe.

Da var det Simenstad sin tur, og han sendte HamKam i en tidlig føring. Ola Kamara var like sikker for Vålerenga like etterpå, og lagene var like langt.

17 år gamle Julian Gonstad fryktet det verste da han bommet på HamKam like etter, men så rotet også Kiil Olsen det til via tverrliggeren og ut.

Til slutt ble John Olav Norheim syndebukken på den sjette straffen. Vålerenga gikk videre etter at Fidel Brice Ambina satte ballen i mål.

Lysekloster sjokkerte KFUM

Også andre eliteserielag havnet i trøbbel. Kun fire minutter før slutt ble det kok i Lysekloster. Ole Marius Habestad dukket opp i boksen på en kontring, og satte enkelt ballen i målet. Dermed tok det lille andredivisjonslaget ledelsen mot Eliteserielaget KFUM.

Lysekloster har ikke hatt noen stor sesong til nå i andre divisjon. De ligger på en foreløpig syvendeplass. Samtidig har KFUM vært et av overraskelseslagene i årets eliteserie. De ligger nemlig på samme plassering – sjuendeplass – på øverste nivå.

Fire minutter på overtid ble dog KFUM reddet da innbytter Petter Nosa Dahl banket inn en utligning og sendte lagene til ekstraomganger.

Med kun fem minutter igjen av siste ekstraomgang sørget Simen Hestnes for at Kåffa kom seg helskinnet til kvartfinale i cupen.