Etterforsker islamistisk link etter Dortmund-angrepet

Artikkelen oppdateres

Et brev skal ha blitt funnet like ved bussen etter angrepet tirsdag kveld, og politiet i Tyskland jobber nå med å verifisere dette.

Avisen Süddeutsche Zeitung melder at i brevet skal det blant annet stå at de tre eksplosjonene som rammet fotballaget Dortmunds spillerbuss var en respons på Tysklands militære involvering i operasjoner mot IS i Syria.

Skal ha nevnt angrep på julemarked

Dortmund-spiller Marc Bartra ble skadet i angrepet. Han skal ha fått glassbiter i armen og ble operert. Tilstanden hans skal ikke være alvorlig. Foto: © Ralph Orlowski / Reuters / Reuters

Politiet etterforsker derfor om eksplosjonene kan kobles til islamister, ifølge flere tyske medier.

Én av årsakene til at politiet følger dette sporet skal være at brevet der noen påtar seg ansvaret for eksplosjonene, inneholder «spor av islamisme», skriver nyhetsbyrået DPA.

I brevet skal det blant annet bli hevdet at tyske kampfly har vært med på å drepe muslimer i IS' selverklærte kalifat. Det skal også inneholde trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland, og det som omtales som andre "korsfarer-nasjoner".

Flere medier melder også at brevet inneholder henvisninger til angrepet mot julemarkedet i Berlin i desember, der 12 mennesker døde.

Politiet sier i en uttalelse at de samtidig holder mulighetene åpne for at de som står bak bevisst kan ha lagt ut villedende spor.

Statsadvokat Sandra Lücke uttaler at hun kan av etterforskningstaktiske grunner ikke beskrive innholdet i brevet, men sier at de jobber med å finne ut om innholdet er ekte.

Samtidig kommer det også meldinger om enda et brev skal ha blitt funnet. Ifølge tyske Focus online magazine undersøker tyske etterforskere også et brev der antifascister tar på seg skylden for eksplosjonene.

Politiet i Tyskland jobbet på stedet rundt eksplosjonene i hele natt. Foto: SASCHA SCHUERMANN / AFP

Angrepet utenfor hotellet

Det var i forkant av Dortmunds mesterligakamp mot Monaco spillerbussen ble angrepet av tre eksplosjoner, like etter at den hadde kjørt fra hotellet laget bor på.

Spilleren Marc Bartra ble skadet i angrepet. Tilstanden hans ble først omtalt som lettere skadet, men skal ha forverret seg noe utover kvelden. Bartra ble operert for skader i hånden og armen, og ifølge Bild må han trolig stå over en del av sesongen.

Også en politimann som fulgte bussen ble skadet under angrepet. Mesterligakampen er utsatt til klokken 18.45 onsdag.

På en pressekonferanse med Dortmund-politiet etter ulykken informerer Gregor Lange om at politiet nå holder alle muligheter åpne.

– Vi kan ikke si for mye av hensyn til etterforskningen. Vi må ha som utgangspunkt at dette var et målrettet angrep mot BVB, og vi har satt alle tilgjengelige styrker i beredskap. Vi søker i området etter annet sprengstoff, sier Lange.