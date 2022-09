Carlsen snakker ut om sjakkbråket: – Tror at Niemann har jukset mer

– Jeg forstår at mine handlinger har frustrert mange i sjakkmiljøet. Jeg er frustrert. Jeg ønsker å spille sjakk. Jeg ønsker å fortsette å spille sjakk på det høyeste nivå i de beste konkurransene, skriver Carlsen i et innlegg på Twitter.

Carlsen varslet søndag at han kom til å uttale seg om saken tidlig denne uken og holder nå sine ord.

– Jeg tror at Niemann har jukset mer – og mer nylig – enn han offentlig har innrømmet, skriver nordmannen.

I et Twitter-innlegg går han hardt ut mot Hans Niemann, som har vært mistenkt for juks av flere den siste tiden.

– Jeg mener at juks er en viktig sak og en eksistensiell trussel mot spillet, påpeker verdensmesteren også i innlegget.

BETENT: Niemann og Carlsen-debatten. Foto: NRK/AFP

– Vurderte å trekke meg

Spekulasjonsstormen kom først da Carlsen tidligere i måneden trakk seg fra Sinquefield Cup etter et tap for Niemann. Måten han gjorde via Twitter-melding, som fikk ryktene til å gå.

Nå setter han flere ord på den kryptiske meldingen.

– Jeg tror også at sjakkarrangørene og alle som bryr seg om spillet vi elsker skulle seriøst vurdere å øke sikkerhetsmetodene og undersøkelsene for å hindre juks. Når Niemann var invitert i siste minutt til Sinquefield Cup, vurderte jeg sterkt å trekke meg før turneringen. Men jeg valgte til slutt å spille, skriver sjakkesset.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Niemann på påstandene, foreløpig uten å lykkes. Amerikaneren har tidligere innrømmet å ha jukset ved to anledninger som 12- og 16-åring, men nekter for at han gjort det etter det – også i møte med Carlsen.

Les også: Hevder nye bevis feller Carlsen-rival: – Må være spikeren i kista

– Lite antiklimaks

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mener innholdet i uttalelsen til Carlsen ikke tilfører så mye nytt.

– Det er klart at hvis det er det han skal komme med så er det et lite antiklimaks. Det er ikke veldig mye nytt han kommer med der, mener han.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Erik Johansen / NTB

– Det blir kanskje et slags løpende drama i sjakkverden, denne skarpe konflikten mellom Carlsen og Niemann da. For noen løsning er vi ikke noe særlig nærmere, fortsetter sjakkeksperten.

Forrige uke tok dramabålet enda mer fyr. Da tapte Carlsen nok en gang et parti mot Niemann med vilje etter kun to trekk i Champions Chess Tour. Det ble hans eneste nederlag i en ellers god turnering for nordmannen.

– Dessverre, på denne tid er det begrenset hva jeg kan si direkte uten tillatelse fra Niemann å snakke åpent. Så langt har jeg bare vært i stand til å snakke om mine handlinger, og de handlingene har klart slått fast at jeg ikke er villig til å spille med Niemann. Jeg håper at sannheten om denne saken kommer ut, hva enn den måtte være. avslutter Carlsen innlegget med.

NRK har vært i kontakt Carlsens manager og pappa Henrik Carlsen, som svarer at de ikke ønsker å kommentere innlegget noe ytterligere.

Les også: Finalerekord etter kontroversiell uke: – Jeg kommer til å si noe, men ikke alt

Bae mener nordmannens høye status vil få flere til å tro på hans anklager, men påpeker likevel at bevis må på bordet.

– Magnus har en høy «standing» som han bruker her, men fortsatt så er jo situasjonen at folk nok vil etterlyse de håndfaste bevisene på juks. Og det betyr ikke nødvendigvis at man ikke tror på Magnus men at man ønsker å ha enda mer kjøtt på beinet før man konkluderer.