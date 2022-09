Nepomnjasjtsjij, eller berre «Nepo», er den siste sjakktoppen som har teke bladet frå munnen og uttalt seg om saka som har prega sjakkmiljøet dei siste vekene.

I ein podkast opnar russaren no opp om synspunkta sine på jukseskulda Hans Niemann, og gjev si fulle støtte til Magnus Carlsen.

Nepomnjasjtsjij avslører at han lenge har vore kritisk til Niemann, og at han åtvara mot amerikanaren allereie før storturneringa Sinquefield Cup – der Carlsen trekte seg etter møtet med Niemann.

– Uheldigvis kunne ikkje Rapport (Richárd, sjakkspelar) kome seg til USA, av logistikkgrunnar. Han vart erstatta av Niemann, og eg trur ikkje eg var åleine i å vere misfornøgd med erstattaren. Eg kjende ting kunne gå gale, seier «Nepo» i podkasten.

RIVALAR: Nepomnjasjtsjij og Carlsen frå VM-kampen i fjor. Foto: Kamran Jebreili / AP

Åtvara

Då russaren fekk høyre om erstattaren, kom rynkene fort i panna. Han hevdar eit varsel vart sendt til arrangøren av storturneringa i St. Lois.

– Då eg fekk beskjeden om at Niemann skulle erstatte han, bad eg arrangøren setje inn ekstra tiltak for å gjere turneringa tryggare og reinare. Men ingenting av dette vart gjort før etter at Magnus trekte seg, avslører Carlsens tidlegare VM-motstandar.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae meiner utsegnene til russaren understrekar bekymringane mange andre har.

– Signalet frå Nepo er veldig tydeleg. Her er det ikkje berre Magnus, men andre i eliten som har ein alvorleg mistanke mot Niemann.

EKSPERT: Bae meiner at «Nepo» underbyggjer bekymringane. Foto: Erik Johansen / NTB

Han understrekar at Nepo har gjort heilt rett i å varsle ein arrangør ved mistanke om juks.

– Det han gjer, er den heilt vanlege framgangsmåten – å ta det opp med arrangøren og tilrå tiltak. Mange føler at dette burde vore Magnus' handlingsmåte – bidra til at det blir stadig sterkare tiltak.

– Veldig rart

«Nepo» erkjenner at han kan for lite, og har for lite erfaring med juksemetodar. Likevel er han svært skeptisk til Niemann og den tidlegare juksehistorikken hans.

– Eg kan ikkje kome med nokon konklusjonar. Dette er veldig rart og ikkje noko eg har opplevd. Eg har aldri sett det før, seier han.

Niemann har tidlegare innrømt å ha juksa ved to høve som 12- og 16-åring, men nektar for at han gjort det etter det – også i møte med Carlsen.

Fleire har også gjeve si støtte til 19-åringen. Ei rekkje sjakkprofilar har uttalt at Magnus Carlsen må komme med forklaringa si for å ikkje miste truverd. Også VM-klare «Nepo» er oppteken av at sanninga skal kome fram.

– Så langt er mine bekymringar realistiske, sånn det ser ut. Men det ville vore veldig, veldig uheldig viss vi øydelegg karrieren og livet til ein uskuldig person på grunn av denne paranoiaen.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Hans Niemann, men førebels utan hell.