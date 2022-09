Det fortsetter å storme rundt den amerikanske sjakkspilleren Hans Niemann.

For å ta en lynkjapp oppsummering:

Først trakk Magnus Carlsen seg fra Sinquefield Cup etter å ta tapt et parti mot amerikaneren, før han postet en kryptisk Twitter-melding mange tolket som beskyldninger om juks mot Niemann.

Da de to møttes i Champions Chess Tour forrige uke, trakk nordmannen seg fra partiet mot 19-åringen etter ett trekk.

Siden har debatten rast, og Carlsen selv har lovet en forklaring i starten av denne uken.

LOVER Å SNAKKE UT: ... men ikke om alt. Foto: ARUN SANKAR / AFP

Søndag kveld ble en ny analyse publisert av den franske sjakkprofilen Yosha Iglesias på Twitter. Hun har gått igjennom en rekke konkrete trekk i flere langsjakkpartier ved hjelp av analyseverktøyet til ChessBase – et databaseprogram for sjakkpartier.

– Før jeg så på disse dataene visste jeg virkelig ikke hva jeg skulle tenke. Jeg var mer tilbøyelig til å tenke at Hans hadde jukset, men jeg var ikke sikker i det hele tatt. Dataanalysen sjokkerte meg, sier Iglesias til NRK.

– Mennesker har ikke sånne partier

I videoanalysen blir det med denne modellen sagt at verdensener Carlsen ligger på rundt 70 prosent treffsikkerhet sammenlignet med datamaskinens trekkforslag.

Videoen får NRKs sjakkekspert Atle Grønn til å reagere.

Foto: Skjermdump, Twitter

– I hennes modell så scorer Niemann 100 prosent rundt 10 ganger. Den eneste andre som er i nærheten var på 98 prosent, og han ble tatt for juks. Jeg må ta hennes ord for dette, for jeg har ikke gjort dataanalysen selv, fortsetter Grønn til NRK, og påpeker at Iglesias «kan dette med dataanalyser» og at modellen er kjent.

– Magnus har ikke sånne partier. Mennesker har ikke sånne partier. Og så viser hun at Niemann har mange sånne partier i løpet av karrieren, sier Grønn.

Amerikaneren har selv nektet for at han har jukset. Han har likevel innrømmet at han ble utestengt fra Chess.com etter å ha jukset online to ganger som 12- og 16-åring.

– Ingen tvil

Den ukrainske Fide-mesteren Andrii Punin har laget en lignende analyse som Iglesias tidligere.

– Jeg mente den var overbevisende, men denne videoen synes jeg er enda tydeligere. Det tar tid å få folk til å godta, lengre tid enn jeg trodde det skulle ta, mener Grønn.

KLAR TALE: Atle Grønn er ikke i tvil om at Hans Niemann har jukset. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Iglesias har også latt seg overraske i saken.

– At ingen var klar over dette sjokkerte meg enda mer. Jeg er bare en nerdete Fide-mester, men hverken matematiker eller en anti-juks-spesialist. Jeg ønsket bare at disse dataene skulle være offentlig kunnskap og at spesielt eksperter skulle diskutere det, forteller hun.

– Men for meg er det ingen tvil lenger. Og selv om noen eksperter kan finne en feil i videoen min, er jeg sikker på at den ikke vil endre den generelle begrunnelsen eller konklusjonen, legger Iglesias til.

Iglesias skriver artikler for Chess24 – en nettside som er tilknyttet Play Magnus Group, som ble startet av Magnus Carlsen.

Mente alt var normalt

NRK snakket med professor Kenneth Regan forrige uke, som Iglesias viser til i Twitter-posten sin. Han er kjent som den store eksperten på datajuks i sjakkverdenen, og brukes av Det internasjonale sjakkforbundet (Fide). Han har analysert alle partiene til Niemann de siste to årene.

– Alt er helt normalt, sa han til NRK.

ANERKJENT PROFESSOR: Amerikanske Kenneth Regan. Foto: NRK

Grønn mener at når mange partier er uten juks, så blir snittet normalisert.

– Her ser man på trekkene og ikke bare partiene, og det er ikke sånn at Niemann jukser i alle partier, og det gjør at han ikke tas av de store kvalitative analysene, forklarer Grønn.

– Hos Regan er det bare tall, og det er flott med objektive analyser, men av og til kan man bruke sunn fornuft også, fortsetter sjakkspilleren.

Grønn trekker frem ett spesielt parti mellom Niemann og Abhimanyu Mishra fra 2020.

– Denne videoanalysen viser trekkene, og relativt sterke sjakkspillere på mitt nivå bare steiler når vi ser dem. Jeg har ikke sett mennesker gjøre sånne trekk.

Han føler seg sikker på at Fide kommer til å se nærmere på saken, spesielt siden den er blitt så stor – og fordi Magnus Carlsen er involvert. Grønn står også ved at Carlsen har visst hva han har gjort i det som har utspilt seg til et stort sjakkdrama.

– Jeg har kjent ham i 20 år, og han har alltid vært ekstremt velinformert, poengterer Grønn.