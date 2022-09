– Jeg kommer til si noe, men ikke alt, svarer Magnus Carlsen på TV 2s spørsmål om han vil uttale seg etter det som har vært en kontroversiell uke for verdenseneren.

Han var helt overlegen i finalen av Champions Chess Tour mot 19 år gamle Arjun Erigaisi søndag kveld, og endte turneringen med hele 19 seirer på 28 partier. Eller 27 hele partier, som Carlsen selv kaller det.

For det er partiet han tapte med vilje etter to trekk mot amerikanske Hans Niemann som har fått aller mest oppmerksomhet. Det skjedde 14 dager etter at Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup og la ut en Twitter-melding som mange tolket som juksemistanker mot Niemann.

– Kommer ikke til å endre synspunkt

TV 2 spør om det er juridiske grunner til at han ikke «vil si alt».

– Det er et veldig godt spørsmål. svarer Carlsen og trekker på smilebåndet.

MOTSTANDER: Hans Niemann. Foto: NRK

Han forteller at han kommer til å snakke på sosiale medier, «relativt tidlig neste uke». Niemann kom til kvartfinalen i turneringen, og er derfor også klar for den neste.

– Jeg kommer ikke til å endre synspunkt på om jeg vil spille mot ham eller ikke, men det er ikke jeg som inviterer spillere til turneringer. De beslutningene tas av andre. Jeg har selvfølgelig mine meninger, men tar ikke beslutningene, sier 31-åringen til kanalen.

Finalerekord

Han var mer snakkesalig om finaleseieren. For etter første dag ledet han 2,5-0,2 og trengte bare to seire for å ta sin fjerde seier i årets Champions Chess Tour.

Nordmannen gikk hardt til verks med sorte brikker og vant det første hurtigsjakkpartiet. I neste parti, med hvite brikker, fortsatte han den nådeløse herjingen fra rommet sitt i Oslo. Da endte det 4,5-0,5.

Det er også rekord å vinne finalen på bare fem partier, informerer TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer under sendingen, og kaller det en maktdemonstrasjon.

– Jeg tviler på at jeg har hatt en turnering hvor det har gått så glatt fra start til mål, mener Carlsen selv.

– Han avgjør på tre partier i går og to i dag. Det kan ikke gjøres bedre, så den rekorden kommer han på sett og vis alltid til å ha, poengterer TV 2 sjakkekspert Maud Rødsmoen.

Også treneren ga eleven mye ros.

– Det er svært imponerende måten han spiller på i denne turneringen. Det er lite å kritisere og alt ser ut til å lykkes for ham. Det virker som han har ekstremt godt fokus, sier Peter Heine Nielsen til TV 2.