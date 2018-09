«Perry» ut mot RBK: – Jeg fikk sparken på samme måte som Kåre

Hansen fikk sparken som Rosenborg-trener i 2014. Begrunnelsen var svært lik den Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun fikk i sommer: Manglende sportslig utvikling.

«Perry» hevder det er flere likhetstrekk mellom de to avskjedigelsene.

– Det var det samme i min situasjon, det var heller ingen prosess der. Jeg fikk sparken på samme måte som Kåre. Det var via en SMS halv åtte på morgenen, der jeg fikk spørsmål om jeg kunne møte på kontoret til Ivar (Koteng, red.anm.), sier Lagerbäcks assistent på landslaget.

Den tidligere RBK-treneren sier videre at Rosenborg ikke fulgte arbeidslivets spilleregler da de valgte å si ham opp for å gi jobben til Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun. Da lå RBK på andreplass i serien - ni poeng bak Molde og var utslått av cupen.

– Det var ingen drøftelsesmøter eller noe som helst. Det var en SMS om morgenen og så var det sparken rett over bordet. Det har tydeligvis skjedd her også, da. Jeg valgte å ikke gjøre noe spesielt med det. Jeg pakket bare sammen på kontoret og ble ferdig med hele greia, kommenterer treneren.

Styreleder Ivar Koteng er blitt forelagt intervjuet med Hansen, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Hører ikke hjemme noen plass

Ingebrigtsen og Hoftun har bestemt seg for å gå til sak mot Rosenborg for det de mener er usaklig oppsigelse. Hansen valgte på sin side å gå videre uten noe rettslig etterspill.

– Folk er forskjellige. Jeg ville ikke ha mer med slike folk å gjøre. Dermed gikk jeg på kontoret, pakket sakene og dro så hjem. Så var jeg ferdig med det. Men det blir spennende å se når denne saken skal for retten, sier han.

Den tidligere RBK-treneren er sterkt kritisk til måten Rosenborg har sparket ham selv og Ingebrigtsen på.

– Jeg synes det er helt forkastelig.

– Alle topptrenere i Norge vet at de sitter på lånt tid. Vi vet at det er et spesielt yrke og at vi må være forberedt på alt, men at fotballtrenere ikke skal ha det samme rettslige vernet som hvilken som helst annen arbeidstager – det hører ikke hjemme noen plass.

– At vi får sparken, det vet vi, men at fotballedere kan behandle arbeidstagere på denne måten, det synes jeg ikke noe om, sier han.

Smilet satt litt løsere da Ingebrigtsen og Hoftun tok over som trenere i 2014. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Krever respekt

I dag er Hansen ute av norsk klubbfotball. Han er ansatt som Lars Lagerbäcks assistent på landslaget, men håper at rettssaken mot Rosenborg kan gi norske klubber en vekker.

– Fotballtrenere er også mennesker og vanlige arbeidstagere.

– Det å være fotballtrener er en risikobransje, det vet vi trenere. Men vi krever respekt og at vi ikke blir brukt og kastet etter klubbenes velbefinnende.

Knut Tørum mener norske klubber har mye å lære. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

– Må gjøres mer ryddig

Knut Tørum er en annen trener som har fått sparken i Rosenborg. Tørum tok over som hovedtrener i klubben i 2006, men måtte gå fra klubben dagen etter at Rosenborg vant 2-0 over Valencia i 2007.

– I min tid ordnet de opp på en ryddig og grei måte, men om det har endret seg i ettertid, tør jeg ikke å si, påpeker Tørum.

Han ønsker ikke å si noe konkret om striden mellom Ingebrigtsen og Hoftun og deres tidligere arbeidsgiver, men mener at norske klubber må bli flinkere til å håndtere slike saker.

– Det finnes forbedringspotensial når en fotballklubb ønsker å si opp en fotballtrener. Der virker det å være mye rart. Vi mangler en god praksis på det, og det ender derfor med at mange av disse treneravgangene blir løst på en litt lei måte. Der har vi definitivt noe å ta tak i innen norsk fotball.

– Det må gå an å gjøre det mer ryddig enn det gjøres i dag, sier han.

Espen Viken, talsperson for supporterklubben Kjernen, sier til NRK at styret har full tillit til Ivar Koteng og resten av styret i det medlemsstyrte Rosenborg.

– Vi mener de gjør en god jobb, og er ikke enig i det bildet som tegnes av Ivar Koteng i media, kommenterer han.