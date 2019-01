Rosenborg skulle presentere Horneland som sin nye trener på en pressekonferanse fredag kl. 12. Saken hvor de kalte inn til pressekonferanse, som lå på rbk.no, er nå slettet. Rosenborgs styreleder Ivar Koteng møter pressen på Brakka kl. 12.30.

Horneland og Rosenborg mener at den avtroppende Haugesund-treneren har en måneds oppsigelsestid i sin kontrakt. FKH mener derimot at de har terminert treårskontrakten som Horneland skrev under på i oktober.

Rogalandsklubben mener dermed at det er den forrige kontrakten som er gjeldende, og at Hornelands avtale løper fram til 30. november 2019. Den kontrakten skal ikke ha noen klausuler som gjør at RBK kan hente ham, med mindre han blir frikjøpt.

– Den (nye) avtalen er terminert av årsaker som er gjort kjent for både Erik Horneland og Rosenborg. Den ble terminert i romjulen, i forkant av at vi mottok en oppsigelse. Det er to frittstående avtaler som er inngått, og den opprinnelige avtalen, som gjelder for sesongen 2017/18/19, er tidsbestemt. Den har ingen oppsigelsesadgang, sier Haugesunds styreleder Leiv Helge Kaldheim til NRK.

Horneland slår tilbake

Horneland er uenig i Kaldheims oppfatning av saken, og slår fredag tilbake i en egen pressemelding.

– FK Haugesund og jeg ble tidligere i høst enige om endrede vilkår for min trenerstilling. De nye vilkårene gjelder fra 1. januar 2019. Fra denne dato gjelder følgende oppsigelsesadgang i: Under arbeidsforholdet og etter utløpet av prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1, måned, regnet fra og med utløpet av kalendermåneden oppsigelsen fant sted, sier Horneland i meldingen.

OVERRASKET: Erik Horneland er overrasket over at Haugesund mener den nye avtalen mellom partene ikke er gjeldende. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Denne bestemmelsen har jeg forholdt meg til. Men det gjør ikke FK Haugesund som overraskende anser seg uforpliktet av den nye avtalen med tilhørende oppsigelsesadgang, sier han.

– Jeg ser nå fram til å begynne som ny trener for Rosenborg BK etter oppsigelsesperiodens utløp, sier Horneland.

– FK Haugesunds terminering av avtalte rettigheter i et eksisterende og løpende arbeidsforhold er uten støtte faktisk eller rettslig og er ugyldig, sier advokat Erik Flågan, som representerer Horneland.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Per nå ingen dialog med Rosenborg

– Vi har en avtale som utgår 30. november 2019, og har en forventning om at den enten blir opprettholdt eller at han blir frikjøpt fra den, sier Kaldheim til NRK.

UMORALSK: – I beste fall synes vi dette er umoralsk, sa Haugesunds styreleder Leiv Helge Kaldheim torsdag. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Vi ser i etterkant at passusen som ble inngått på tillit mellom Erik Horneland som en god FKH-gutt og klubben hans, i etterkant gjerne kunne vært gjort på en annen måte. Den termineringen kom på bakgrunn av at en så at disse kom til å bli benyttet i andre tilfeller enn de var tenkt brukt, og at man da ville avklare kontraktsforholdet i forkant av forhandlingene, men vi beklager selvsagt sterkt at Eirik havner i en vanskelig situasjon, sier styrelederen.

– Vi forstår at han har lyst til å ta fatt på utfordringene i Rosenborg og vi har heller ingen problemer med å ønske ham lykke til i Rosenborg, men Rosenborg er nødt til å gjøre opp forpliktelsene Erik Horneland har overfor FK Haugesund, sier Kaldheim.

– Vi ønsker en løsning i saken. Det er selvsagt at for å få en løsning er vi avhengige av at Horneland og Rosenborg kommer på banen, så får vi se om det er et ønske som er gjensidig fra deres side, sier styrelederen.

Rosenborg-styreleder: – Må legge Haugesund-ballen død

STYRELEDER I ROSENBORG: Ivar Koteng. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng skal møte pressen kl. 12.30 fredag.

– Eirik Horneland synes det er vanskelig å bli presentert når Haugesund herjer såpass med både ham og Rosenborg. Det hadde vært rart å gjennomføre dette i dag. Vi må legge Haugesund-ballen død først, sier Rosenborgs styreleder Ivar Koteng til VG, og henviser til pressemeldingen.