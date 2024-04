Foss med knallsterk etappeseier: – For et nydelig sykkeløyeblikk

Tobias Foss tok sin første seier for storlaget Ineos Grenadiers da han mandag ettermiddag viste muskler og vant åpningsetappen av Tour of the Alps.

26-åringen fra Vingrom spurtet fra en gruppe på fire mann mot slutten av etappen og trillet i ensom majestet over målstreken i Italia.

– For et nydelig sykkeløyeblikk. Det der var Tobias Foss på sitt aller råeste, utbrøt Discovery-kommentator Theis Magelssen da seieren var sikret.

26-åringen vant foran Chris Harper og Esteban Chaves.

Dette er nordmannens første proffseier som ikke er tempo. Tour of the Alps går over fem dager.