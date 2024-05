Amerikanaren er ein av dei beste sjakkspelarane i verda, men også ein av dei største strøymarane av idretten både på Twitch og YouTube.

Men både på Reddit og X har fleire kritiske stemmer uttalt seg mot Nakamura sitt nye gambling-innhald.

– Dette er ekkelt og det er retta mot barn, skriv sjakkprofilen Michael Duke, kjent under namnet «Mr. Dodgy», på X.

Vedlagt er eit bilde av Nakamura, tilsynelatande midt i ei direktesending som heiter «første gambling strøym». Til venstre i bildet sit sjakkspelaren, mens det til høgre er noko som ser ut som eit fargerikt pengespel.

Og det er ikkje berre «folk på internett» som reagerer. Også ein av dei meir kjente ansikta til sjakken verkar å melde seg på diskusjonen.

KONTROVERSIELL: Niemann er ikkje nødvendigvis kjent for å la ting passarar i stille. Foto: PAVEL MIKHEYEV / Reuters

– Eg er optimistisk om å bli nummer éin på Chess.com, ettersom det ser ut til at min største konkurrent er opptatt med å promotere ei uregulert gamblingside til det mindreårige publikummet sitt, skriv Hans Niemann på X i eit innlegg som kan tolkast retta mot Nakamura.

Niemann jaktar på Nakamura i kampen om førsteplassen i lynsjakk på Chess.com.

– Han liker å røre rundt i gryta, seier NRKs sjakkekspert Torstein Bae om Niemann sitt stikk.

– Gåvepakke til kritikarar

Tarjei Svensen, journalist i Chess.com, trur det kan vere skadeleg for Nakamura sitt omdømme dersom han begynner med gambling-sendingar.

– Ein kryssar vel ei grense, da. Det å skulle strøyme gambling er jo omstridd. Altså, det er tydelegvis pengar inne i bildet her. Så eg antar at det er det han har gjort. Eg kan ikkje hugse at han har gjort det før. Han har fokusert på sjakk. Og i USA er det vel strenge reglar for det. Nå er han vel i Canada, så eg antar at det er grunnen til at han kunne gjere det, seier Svensen.

– Det er jo ein liten gåvepakke til Nakamura sine kritikarar, og der står jo Niemann i front.

STJERNE: Nakamura er stor på både strøymeplattformer og YouTube. Foto: PAVEL MIKHEYEV / Reuters

Og den «gåvepakken» resulterte i mykje kritikk, som også gjekk over i sjikane mot Nakamura. Det gjorde at også at nokon kjente for å ta han i forsvar.

– Vi har hatt usemja våre med Hikaru Nakamura tidlegare, og vi kjem til å ha dei i framtida, men kampanjen mot han er urettferdig og hyklersk. Gambling-plattformer har vore promoterte av leiande utøvarar ved ei rekke høve. Det er ikkje tabu, sjølv ikkje for forbund, og heller ikkje individ, skriv Fide-sjef Emil Sutovsky på X.

Etter spørsmål frå ein brukar om tippe- og gambling-plattformer finansierer Fide, legg han til eit kort «nei».

Nakamura er ikkje den einaste sjakkspelaren som har trådd inn i pengespelenes verd. Magnus Carlsen har vore ambassadør for tippeselskapet Unibet.

– Viss du ikkje liker det, dropp det

Nakamura har ikkje kommentert kritikken direkte, men mykje kan tyde på at han ikkje har gått nemneverdig inn på sjakkstjerna.

Eit par dagar etter den første gambling-sendinga, la han ut ei melding om at han gjorde det same igjen, og la til:

– Viss du ikkje liker det, dropp det og så ser eg deg tilbake i sjakkverda. Viss du er vaksen og liker litt «gamba», kom på besøk, skriv han på X.

NRK har prøvd å få ein kommentar frå Nakamura via e-post, men har foreløpig ikkje fått svar.