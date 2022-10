Magnus Carlsen etter VM-nedturen: Åpner for comeback i langsjakk-VM

Det står i sterk kontrast til fjorårets VM i sjakk, der Carlsen tok sin femte strake VM-pokal. I april sa han fra seg VM-tittelen.

Samtlige VM-kamper i langsjakk har vært langdryge med store krav til forberedelser. Spenningen er intens, og Carlsen mener han ikke lenger har noe å bevise.

Magnus Carlsens VM-titler Ekspandér faktaboks 2013: Mot Vishy Anand (6,5-3,5)

2014: Mot Vishy Anand (6,5-4,5)

2016: Mot Sergej Karjakin (6-6, seier i omspill)

2018: Mot Fabiano Caruana (6-6, seier i omspill)

2021: Mot Jan Nepomnjasjtsjij (7,5-3,5)

Han åpner nå for å forsøke å ta tilbake verdensmestertittelen:

– Jeg vil ikke spekulere i sannsynligheten, men jeg utelukker det ikke i framtiden. Særlig ikke hvis det er endringer i VM-formatet, sa han i et intervju med islandske Ruv.

– Et voldsomt nervepress

Til NRK utdyper pappa og manager Henrik Carlsen:

– Når det gjelder formatet er åpningsforberedelsene nå så tidkrevende og begrensende for selve spillet i klassisk sjakk på toppnivå at Magnus vel har gått litt lei av VM-syklusene, sier Henrik Carlsen.

PAPPA: Henrik Carlsen er sjelden langt unna sønnen når han spiller turneringer. Har fra VM i lyn- og hurtigsjakk i Moskva i romjulen 2019. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Pappa og manager Henrik har vært tett på Carlsen i samtlige VM-kamper og vitnet hvordan en VM-kampen bryter ned spillerne.

Magnus Carlsen har følgende melding til NRK om hvilket format som får han til å gjøre VM-comeback.

– Det er ikke opp til meg å foreslå, men jeg vil ha kortere betenkningstid og flere partier, sier Magnus Carlsen til NRK.

– Jeg mener at man skal ha lengre betenkningstid i fischersjakk, det er mer komplekst. Og kortere betenkningstid i vanlig sjakk, utdyper Carlsen.

Etter seieren i London i 2018 hadde han knapt fått pokalen før han lanserte en idé om at VM burde vært mer basert på lyn- og hurtigsjakk. Etter kampen mot «Nepo» i desember kom han med nye stikk mot formatet.

Ingenting skjedde, og Carlsen ga seg.

– Det er mye arbeid og et voldsomt nervepress. Han har følt på at han må vinne Det er mye verre enn hvis du er utfordrer. Da har du muligheten for å oppnå noe eksepsjonelt, forklarer Henrik Carlsen.

Carlsens store dilemma

Carlsens VM-nei kom ikke akkurat som troll i eske; han hadde tidligere varslet at Alireza Firouzja, franskmannen som trekkes frem som den nye stjerna, var den eneste han ønsket å møte.

– Én del av meg håpet at han skulle vinne, én del av meg håpet ikke det, sier Carlsen

En ny VM-kamp mot Nepomnjasjtsjij var åpenbart svært lite fristende.

Dermed blir neste VM-kamp mellom Jan Nepomnjasjtsjij og kinesiske Ding Liren. Og neste gang kan Carlsen kjempe om VM-tittelen.

– Han har spilt VM mange ganger, jeg vet ikke om han har konkrete tanker om comeback noen gang. Det kan være litt pikant å åpne for muligheten en gang i fremtiden. Det var vel det en del ville høre, sier pappa Henrik Carlsen.

– Vil du anslå sjansen for at Magnus Carlsen spiller VM igjen?

– Jeg pleier å si at «når det gjelder fremtiden, de som kan ha greie på det er bookmakere». Jeg vet ikke om de har odds på det, jeg har det ikke.

– Ville du satt penger på det?

– Det kommer an på oddsen, svarer Henrik Carlsen.