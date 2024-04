Tunde (29) blir hylla som rekordhaldar – norske Jøran spelte 34 timar lenger

Ny nedtur for HamKam – ett poeng på fem kamper

Strømsgodset tok sesongens tredje seier da HamKam ble slått 1–0 i eliteserien søndag. Tidligere Hamkam-spiller Jesper Taaje ble matchvinner mot tidligere lagkamerater.

De grønnhvite fra Hamar står med ett poeng etter fem kamper i eliteserien, og styrer dermed mot en sesong i bunnstriden.

Deres fire siste seriekamper har endt med 0-1-tap.

Like før full tid burde Strømsgodset ha økt til 2-0, men Strømsgodsets Elias Melkersen sparket ballen over til tross for at han hadde åpent mål.