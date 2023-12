– Eg hadde ikkje sjanse til å vere der lenger. Eg måtte kome meg heim til Noreg og til legen.

Det seier Johan-Sebastian Christiansen om da han måtte trekkje seg frå europameisterskapen for klubblag i starten av oktober.

Klubben han er medlem av, Offerspill med Magnus Carlsen i spissen, enda opp med å vinne EM-gull. Men da gullet vart delt ut var Christiansen allereie heime i Noreg der han måtte besøke det han sjølv kallar «spesiallege».

Og grunnen til det må ein tilbake til starten av september for å finne.

Da var 25-åringen på besøk på øya Nauru. Eit land som berre får besøk av om lag 130 turistar kvart einaste år. Nauru har av globetrotter og forfattar Gunnar Garfors tidlegare vorte omtalt som «eit av verdas minst besøkte land».

– Eg har vore litt over alt i verda i haust. Spelt sjakk, promotert sjakk og lært sjakk eigentleg, seier Christiansen til NRK.

Frå august til slutten av november har Christiansen reist til Nauru, Singapore, Fiji, Bermuda, den Dominikanske Republikk, Panama, Albania og USA.

Alle landa er besøkt for å drive med sjakk.

I romjula kan du følge Johan-Sebastian Christiansen når han skal kjempe om vinstar i VM i lyn- og hurtigsjakk på NRK.

Sjukehusbesøk på Nauru

Han vart invitert til øya Nauru og ei sjakkturnering der som æresgjest etter eit møte med sjakkforbundet på Nauru under Sjakk-OL i 2022.

– Det har vore ein barndomsdraum sidan eg var liten å besøke Nauru, faktisk, seier Christiansen.

Og lenge var alt fryd og gammen på den eksotiske øya. Christiansen spelte sjakk med lokale spelarar og ferierte saman med kjærasten da brikkene var ferdigflytta.

Ein morgon var han invitert med på fisketur og påfølgjande grillkveld med det dei fiska.

– Eg «gaffla» i meg den eine eksotiske fisken etter den andre. Og det smakte så motbydeleg, fortel Christiansen og skrattar.

GRILLING: Johan-Sebastian Christiansen førebur eit måltid han seinare skal få kjenne konsekvensane av. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

Og det var akkurat dette måltidet som gav store utfordringar for sjakkesset dei neste vekene.

Dagen etter var han ute og køyrde på scooteren han hadde leigd. Plutseleg spratt ein vill hund ut i vegbana. Christiansen fortel at han ikkje såg nokon annan moglegheit enn å svinge unna i relativt stor hastigheit.

– Da gjekk eg rett i bakken og føyk langs vegen. Eg skrapa jo opp heile kroppen. Hunden slapp jo unna, så eg ofra vel på mange måtar meg sjølv for hunden.

Da hamna han på sjukehuset på øya der han måtte bandasjerast og få både antibiotika og smertelindrande tablettar.

– Dagen etter det byrja eg å kjenne meg skikkeleg, skikkeleg uggen. Eg har aldri kjent meg så dårleg før. Både kropp og mage var dårleg. Eg måtte vere på hotellrommet heile tida.

BEHANDLING: Christiansen fekk behandling på sjukehuset på Nauru for skadane etter trafikkulykka. Foto: Privat

Trakk seg frå EM

Difor vart au flyreisa frå Nauru til Fiji utsett nokre dagar. Men sjølv om han kom seg til Fiji, der han skulle halde fram med sjakkturneen sin, så vart han ikkje betre.

Christiansen fortel at han vart liggjande på hotellrommet på Fiji i over ei veke utan å få gjort nokon ting.

– Eg vart aldri betre, heilt øydelagd var eg, seier Christiansen.

Men han måtte kome seg til Europa att. For snart var det Europameisterskapen for klubb-lag i Albania.

Sjakkprofilen kom seg attende til Europa, og etter eit par dagar i Noreg, så reiste han til Albania for å vere med å spele om EM-gull med klubblaget Offerspill.

– Eg vant mitt fyrste parti, måtte stå over det andre, men så greidde eg å spele det tredje att og vant det også, fortel Christiansen.

Men da var det slutt. Han måtte kaste inn sjakkbrikkene og trekkje seg frå laget som seinare tok EM-gullet i turneringa.

Johan-Sebastian Christiansen har også tidlegare hatt sjukdomstrøbbel:

Svaret

Da han oppsøkte helsevesenet heime i Noreg fekk han raskt svaret på kvifor han hadde kjent seg så forferdeleg dei siste vekene.

VM-KLAR: Johan-Sebastian Christiansen møter NRK før VM i lyn- og hurtigsjakk i romjula. Foto: Erlend Havsgård Martinsen / NRK

– Eg trudde jo det var tablettane eg hadde fått på det vesle «feltsjukehuset» på Nauru som hadde gjort meg galen.

Men svaret var noko enklare: Christiansen hadde fått salmonella etter fiskefesten på Nauru tre veker tidlegare.

– Det er jo ein forferdeleg oppleving der og da, men artig no sett i ettertid. No er eg heldigvis i OK form att, seier Christiansen.