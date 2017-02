Foto: Håkon Eliassen / NRK

Redaksjonelt regnskap for NRK Sørlandet Alt du trenger å vite om NRK Sørlandets arbeid i 2016.

NRK har hele landet som nedslagsfelt. Vi skal lage innhold som er viktig der du bor, og vi skal lage innhold fra hele landet og til hele landet.

Når Skibladner blir hilset varmt velkommen av mange tusen opplendinger og hedmarkinger langs Mjøsas bredder under NRKs sommerseilas i fjor, vet vi at allmennkringkasteren NRK fyller sin rolle som formidler av felles opplevelser for hele Norge. Da vinner vi også fram i kampen om folks tid og oppmerksomhet på TV, radio, nett og mobil.

Kampen om folks tid er vår viktigste utfordring. Det krever at vi leverer høy kvalitet.

Norge har et bredt mangfold av frie og selvstendige medier. Jobben er å informere, avdekke og kontrollere. Vi skal beskytte enkeltmennesket mot overgrep. Et annet fundament i allmennkringkasterens oppdrag er å styrke norsk språk og kultur samtidig som vi må være en innholdsprodusent og publisist i verdensklasse – i en stadig heftigere global konkurranse.

Vår visjon er å levere i verdensklasse fra norsk virkelighet til alle NRKs plattformer.

I årsrapportene for 2016 framlegger NRKs distriktskontorer regnskap for hvordan våre 15 distriktskontorer og nesten 950 medarbeidere, som er til stede i 48 kommuner landet rundt, har arbeidet for å innfri NRKs oppdrag det siste året.

Hvordan har vi brukt lisensen til beste for publikum? Har vi lyktes? Legger vi fortsatt grobunn for at NRK skal være like viktig i framtida som i dag?

For å vite om vi løser oppdraget godt nok, måler vi omdømme og bruk. Gjennom vårt årsregnskap er vi åpen om våre prioriteringer, etiske diskusjoner og prioriteringer – og ikke minst hva vi mener vi ikke har lyktes med.

Når vi skal oppsummere året som gikk er det viktig for oss å vise mangfoldet av redaksjonelt arbeid, og ikke bare i våre egne kanaler. Vi kan ikke presentere alt. Derfor har vi valgt å omtale noe av det vi har arbeidet med i 2016.

Hver dag produsere våre medarbeidere journalistisk innhold som tilgjengeliggjøres digitalt. Bruken av NRKs digitale tjenester blant publikum øker, og vi har et særskilt søkelys på å dele vårt innhold på de plattformer folk flest bruker. Det betyr at NRK Sørlandet også produserer innhold som legges direkte ut på sosiale medier.

I 2016 økte vår aktivitet på dette området, og det vil også være noe vi prioriterer fremover. Samtidig skal vi selvfølgelig utvikle innholdet i våre egne kanaler. En viktig ingrediens i sosiale medier er blant annet å strømme TV-innhold direkte eller å produsere videoer skreddersydd for ulike sosiale medier.

Ofte innebærer det korte videosnutter som er tekstet slik at brukeren kan få en opplevelse av innholdet uten å ha på lyd.

Sosiale medier er også i økende grad kilder til saker vi kan lage journalistikk på. Historien om jaktjenta Maja Odden (18) hadde sitt utspring i et bilde som ble lagt ut på Instagram:

Radio som medium er fremdeles en bauta i NRK.

Fra Sørlandet sender vi seks timer radio hver dag, fra mandag til fredag. Dette er store flater hvor vi legger vekt på å gi våre lyttere siste nytt, tar opp temaer vi mener er interessante og inviterer gjester til prat i vårt studio.

Underholdning, opplysninger om det som rører seg, samt mye musikk er også viktige elementer i sendingene våre, både om morgenen og på ettermiddagen.

Et knippe av våre programledere på radio. Fra venstre står Eirik Damsgaard, Elisabeth Sandve og Håvard Raustøl. Du trenger javascript for å se video. Et knippe av våre programledere på radio. Fra venstre står Eirik Damsgaard, Elisabeth Sandve og Håvard Raustøl.

En av ideene vi er veldig stolte av ble født hos NRK Sørlandet, er Klassequizen. Fra å ha vært en kunnskapskonkurranse for elever fra 10. klassene i Aust- og Vest-Agder, har Klassequizen blitt en nasjonal konkurranse på radio med finalene sendt på riksdekkende TV. Mannen bak ideen, og spørsmålene elevene over hele landet må svare på i Klassequizen, er vår medarbeider Håvard Raustøl.

Fra NRK-huset på Tangen i Kristiansand jobber det også NRK-medarbeidere som er knyttet til riksproduksjonsavdelinger i NRK på Marienlyst i Oslo. Sigbjørn Nedland, Einar Guldvog Staalesen og Miriam Grov er eksempler på journalister som i 2016 jobbet fast som programledere og reportere innen musikk, film og kultur.

Våre lokale TV-sendinger er et kjent innslag for mange i hverdagen.

To ganger hver kveld i ukedagene går vi stadig oftere direkte med noe av det som skjer i vår landsdel, i tillegg til å bringe aktuelle nyheter.

Går du glipp av noe vi sender direkte, finner du alt vi produserer på radio og TV på nett.

Siv Kristin Sællmann rapporterer fra taket av NRKs lokalkontor i Arendal under Arendalsuka i fjor. Du trenger javascript for å se video. Siv Kristin Sællmann rapporterer fra taket av NRKs lokalkontor i Arendal under Arendalsuka i fjor.

Vår journalistikk spenner over et vidt område og spres som nevnt på alle plattformer og i våre kanaler. Innholdet spenner fra det helt nære og dagligdagse, til dypere dokumentarer.

Et eksempel på det siste er vår reportasjeserie på nett: «Mann. Utsatt.». Her satte vi søkelyset på godt voksne menn som har opplevd seksuelle overgrep som barn. Slike overgrep er tabubelagt, og gutter/menn strever langt mer med å erkjenne at overgrep har skjedd enn det jenter/kvinner gjør.

NRK Sørlandet satte av betydelige ressurser og arbeidet med reportasjeserien over flere måneder. Den grundige nettproduksjonen ble også fulgt opp på riksdekkende radio og TV.

Serien vakte sterke reaksjoner. Natten etter at dokumentaren «Utsatte menn» ble sendt på NRK TV opplevde hjelpelinjen for overgrepsutsatte å bli nedringt av menn som ville fortelle sine historier. Temaserien satte nasjonal dagsorden og skapte debatt også i andre medier enn i NRK.

Nettserien «Man. .Utsatt.» fra NRK Sørlandet er nominert til årets utdeling av SKUP-prisen. Hvert år deles det ut en hovedpris og flere diplomer i regi av Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse.

NRK er helt avhengig av et godt fungerende distriktskontor, og lokalkunnskap, når dramatiske hendelser skjer. Et slikt tilfelle oppsto da Sørlandet ble rammet av et dobbeltdrap, utført av en mindreårig mot slutten av 2016.

I NRKs riksdekning ble NRK Sørlandet helt sentral, og ledende, i dekningen av drapene som rystet hele Norge. Våre medarbeidere jobbet intenst med både å bringe nyhetene raskt ut i landet, og å gi NRKs publikum et større bilde av det som skjedde. Her var det et intenst samspill mellom medarbeidere på nett, TV og radio, både lokalt og med hovedkvarteret i Oslo.

Av andre hendelser med stor riksinteresse var NRK Sørlandets medarbeidere sentrale i dekningen av politiskytingen i Kristiansand i desember, der en mann med våpen skal ha skutt mot politiet, og selv ble skutt og drept av tjenestemenn.

Rettssaken etter elevdrapet i Mandal ble også omfattende dekket i 2016:

«Tett på» er en programserie som ble videreutviklet gjennom 2016. En rekke sterke møter med vanlige mennesker som har en historie å fortelle og et liv å berette om.

NRK Sørlandet jobber også med selvstendig programproduksjon til riksdekkende TV.

Dokumentaren «Hektet på fortiden» er ett eksempel. Et program om mennesker i vår landsdel som gjennom Agder Vikinglag lever ut livsstilen slik den var i vikingtiden.

Et annet eksempel på vår programproduksjon er natur- og opplevelsesprogrammet fra Nord-Europas lengste Via Ferrata-rute i Valle i Setesdal, hvor det å mestre utfordringer er et sentralt tema:

NRK Sørlandets innholdsproduksjon spenner seg fra det uhøytidelige og humørfylte til det politiske alvoret. Et eksempel på det første var presentasjonen av Venneslas mest populære mann. En hverdagssak med glimt i øyet.

Gjennom hele fjoråret gjorde NRK Sørlandet en omfattende jobb, hvor vi tett fulgte de omfattende diskusjonene landsdelens kommuner hadde om kommunereformen. Vi fulgte videre opp med dekning av den tilhørende regiondebatten. Dette krever tilstedeværelse i store og små kommuner, og innsikt i en debatt som har skapt sterke følelser i hele landsdelen.

Det å kunne sende direkte fra aktuelle møter og levere analyser av det som skjer på politisk nivå, er en viktig del av NRK Sørlandets samfunnsoppdrag.

På sportsfronten var blant annet sørlandsfotballen gjennom et spennende år i 2016. Underveis ble det mange nervepirrende oppgjør:

Ville Arendal Fotball klare å ryke opp i 1. divisjon? Ville Jerv klare å ta steget opp i eliteserien? Ville Start greie å berge plassen i toppserien?

Under våre direktesendinger på nett-tv og radio kunne publikum få oppleve stemningen.

Innenfor håndball kan landsdelen skilte med to topplag. På herresiden har man i Arendal eliteserielaget ØIF Arendal og i Kristiansand er kvinnene til Vipers i øverste divisjon. Begge lagene kjemper i norgestoppen, og følges tett av NRK Sørlandet. Blant annet med direktesendinger før og etter kampene, resultater og nyhetsinnslag knyttet til klubbene.

Utfordringer: I redaksjonen er det daglig diskusjoner rundt det vi publiserer.

Har vi vært gode nok i det vi har gjort? Er det noe vi ikke har gjort som vi burde gjøre? Er det noe vi ikke burde ha gjort?

Det er få fasiter å gå etter, men vi kan alltid bli bedre i det vi gjør. Både når det gjelder stoffutvalg og håndverk. Vi er ikke stolte når det oppdages feil. Men de skjer. Da er det viktig å rette opp så raskt som mulig, og beklage når det trengs. Vi jobber også med å heve kvaliteten ved å røkte vårt arbeid internt.

Språklig har vi i radio og TV kort tid på oss til å fortelle historien til våre lyttere og seere. Et gjennomsnittlig TV-innslag er på omkring 90 sekunder. Et reportasjeinnslag på radio er ofte et halvt minutt kortere. Det krever at vi er presise.

Pressens Faglige Utvalg: PFU er medienes «domstol». Enhver kan klage oss og andre mediehus inn for dette utvalget som skal vokte pressens etiske retningslinjer, nedfelt i Vær varsom-plakaten.

I 2016 fikk NRK Sørlandet kritikk av PFU i forbindelse med en nettartikkel. Utvalget konkluderte med at vi på et punkt i en nettartikkel ikke var presise nok i å få frem hvem som ga en opplysning under et rettsmøte om besøksforbud. Utvalget henviste til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildebruk og opplysningskontroll. En slik konklusjon fra PFU er vi ikke stolte av.

2016 var det første fulle året med egen funksjon som etikkredaktør i NRK, og den nye redaktøren har hatt opplæring i redaksjonell etikk ved alle distriktskontorene.

Etikkredaktøren har et overordnet ansvar for opplæring i redaksjonell etikk, følger opp arbeidet med klager til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i samråd med innklagede redaksjoner og deltar i den offentlige debatten om presseetikk på vegne av NRK der det er naturlig.

Redaktøren er tilgjengelig for daglige spørsmål fra redaktører, redaksjonssjefer og journalister om etikkvurderinger i konkrete enkeltsaker som er under arbeid eller publisering. Dette er i tråd med målet om at stillingen skal være en ressurs som kan bidra inn i det daglige redaksjonelle arbeidet rundt i NRK.

Opplæring i redaksjonell etikk

I løpet av 2016 ble det gjennomført etikkseminarer ved alle distriktskontor, og utvidede redaksjonsbesøk ved mange av dem. Flertallet av seminarene omhandlet generell presseetikk med hovedvekt på faktasjekk og kildekritikk, saklighet og omtanke i framstilling og samtidig imøtegåelse.

Våren 2016 gjennomførte vi også en «etikkdugnad» over tre uker, der samtlige distriktskontor skulle gjennomføre tre avdelingsmøter etter et felles opplegg med gjennomgang av konkrete eksempler på saker som har blitt felt i PFU.

De som deltok ga svært positive tilbakemeldinger om opplegget, men det kom også mange innspill fra medarbeidere som av ulike grunner (turnus osv.) ikke hadde fått vært med på møtet, og som ønsket seg flere muligheter til å delta.

I 2017 vil vi prøve ut et opplegg der videoer/lenker til aktuelle PFU-saker kan sendes direkte til alle redaksjonelle medarbeidere, så terskelen for å delta kan bli enda lavere.

Vår PFU-historikk

Pressens Faglige Utvalg behandlet 70 klager mot NRK i løpet av 2016. I to saker ble det avgitt fellende uttalelser mot NRK:

NRK Vestfold ble felt for brudd på god presseskikk i arbeidet med flere saker om kritikk mot et privat botilbud for utviklingshemmede, mens NRK Sørlandet fikk kritikk av PFU for manglende presisjon i referering av en enkeltopplysning fra en rettskjennelse.

Begge saker ble gjennomgått med den innklagede reaksjonen etter PFU-behandling, med mål om å lære av saken. Dette er fast rutine for alle saker som gjennomgår full behandling i PFU.

PFU-statistikken viser for øvrig en klar forbedring fra året før. I 2015 ble NRK innklaget 64 ganger og felt i PFU 10 ganger.

Andre tiltak

I januar 2016 innførte NRK egne retningslinjer for kreditering og sitering, som skal være tatt i bruk av alle redaksjoner. I september 2016 ble det utarbeidet retningslinjer for endringer og rettelser på nett, som også er innført som mal for alle redaksjoner.

Retningslinjene er delt med Presseforbundet og Norsk Redaktørforening, som bifaller initiativene og oppfordrer andre medier til å innføre tilsvarende retningslinjer.

Planer for 2017

Samtlige distriktskontor skal avholde etikkseminar også i 2017. I år planlegger vi å dele opplegget i to: En runde med en oppdatert versjon av fjorårets «basis-seminar» for nye medarbeidere og de som ikke fikk det med seg i fjor, i tillegg til at vi lager et nytt opplegg på ca. 90 minutter med mer vekt på gjennomgang av konkrete, aktuelle PFU-saker som kan oppdateres løpende gjennom året. Det vil selvsagt også i år være mulig å be om mer skreddersydde tilbud for redaksjoner som ønsker det.

Vi jobber dessuten med å utarbeide retningslinjer/tommelfingerregler for å avsløre såkalte falske nyheter. På grunn av den utstrakte spredningen gjennom både sosiale medier, «alternative» nyhetskilder og tradisjonelle medier er det vanskelig å lage noen sikker og varig liste over kilder man bør holde seg unna, så det viktigste vil være å forsterke bevisstheten om verktøy og teknikker for god kildekritikk.

Håndtering av falske nyheter og ekkokammer-offentlighet er en betydelig utfordring for alle redaksjoner i årene fremover.

NRK Sørlandets hovedkontor er på Tangen i Kristiansand, men har også kontorer i Arendal og Flekkefjord. Fire medarbeidere «sogner» til arendalskontoret, mens én medarbeider har arbeidssted i Lister. Alle TV-sendingene kringkastes fra Kristiansand, mens ettermiddagssendinger på radio sendes flere ganger i uken fra i Arendal.

Distriktskontoret produserer distriktssendinger på radio i NRK P1 fra 06:00 til 09:00 om morgenen og fra 14:00 til 17:00 om ettermiddagen.

I tillegg har vi nyhetsoppdateringer hver time mellom kl. 6 og 17 på hverdager, og mellom kl. 8 og 10 på lørdager.

Distriktskontorets fjernsynssendinger på NRK1 går alle hverdager kl. 18:45 – 18:58, og mandag til torsdag kl. 20:55–21:00.

NRK Sørlandet har 46 faste årsverk per januar 2017.

Nyheter er kjernen i NRKs oppdrag Ekspandér faktaboks Nyheter er kjernen i NRKs oppdrag, og det er også kjernen i Distriktsdivisjonens virksomhet. NRK skal være ledende på nyhetsjournalistikk, og den posisjonen sikrer vi gjennom vår unike tilstedeværelse. NRK Nyheter er Norges største innenriksredaksjon, og består av 16 nyhetsredaksjoner landet rundt i tillegg til nyhetsredaksjonene på Marienlyst. I tillegg har distriktskontorene flere større og mindre lokalkontorer knyttet til seg. Totalt finnes det mer enn 50 NRK-kontor landet rundt som leverer lokale, regionale og nasjonale nyheter. Først - med hele bildet er NRKs viktigste strategiske mål på nyhetssiden, og vårt løfte til publikum. Vi skal være først ute med oppdateringer fra viktige hendelser, og rapportere løpende med ny informasjon. Det er et mål at NRKs dekning skal gi publikum økt forståelse og at den skal engasjere. NRK har et særskilt oppdrag når det kommer til å dekke hendelser, sette dagsorden og ha søkelys på viktige forhold i samfunnet både lokalt og nasjonalt. Mobile plattformer har første prioritet i nyhetsoppdateringen i NRK. Redaksjonene jobber kontinuerlig med å videreutvikle posisjonen vår på radio og TV, og disse plattformene er fortsatt svært viktig for publikum. Men medievanene har endret seg kraftig den siste tiden, og NRK endrer seg i takt med disse. Produksjon og publisering av nyheter i NRK skal tilpasses de ulike plattformenes egenart. Nyhetene fra NRK skal leve opp til standarden «i verdensklasse fra norsk virkelighet», både når det gjelder oppdatering og fordypende nyheter. Distriktsdivisjonen stod i 2016 bak mer enn to tredjedeler av innholdet publisert på nett i NRK, og en tredjedel av forsidepubliseringene på nrk.no kom fra distriktskontorene. Et velfungerende nyhetssamarbeid på tvers av divisjoner er avgjørende for at NRK skal lykkes med vårt felles nyhetsoppdrag og vårt merkevareløfte til publikum. I dag skapes noen av de sterkeste relasjonene mellom NRK og publikum lokalt. Distriktsdivisjonens journalister har særlig kunnskap om lokale og regionale forhold, de har kort vei til kildene og hendelsene landet rundt, og de graver frem saker av nasjonal interesse som sentrale redaksjoner ikke har mulighet til å jobbe frem på samme måte. Samtidig har nyhetsredaksjonen på Marienlyst spisskompetanse og kort vei til makta sentralt, og et samarbeid mellom divisjonene kan gi resultater som slår hardt. F eks var First House-avsløringene "Softis med strø" et samarbeid mellom nyhetsredaksjonen i Telemark og politisk redaksjon på Marienlyst. Det fins mange eksempler på godt samarbeid mellom de ulike nyhetsredaksjonene i NRK. For at NRK skal være like viktig for publikum i framtiden som vi er i dag er det avgjørende at distriktskontorene fortsetter å speile norsk virkelighet, og innfrir på nyhetsoppdraget både innen hendelser og fordypende journalistikk. En solid tilstedeværelse i distriktene sikrer NRKs samfunnsoppdrag og nyhetsoppdrag, men først og fremst sikrer det at vi er relevante for NRKs lesere, seere og lyttere over hele landet og at de kjenner seg igjen i den virkeligheten vi presenterer og er satt til å speile. I en fragmentert og omskiftelig medievirkelighet hvor publikum bombarderes med informasjon fra alle kanter er det viktigere enn noen gang før å stå ut med tydelig og troverdig formidling av faktabaserte nyheter, og speile norsk virkelighet der den er og slik den faktisk er.

Bortimot ni av ti nordmenn bruker ett eller flere av NRKs tilbud en vanlig dag. Det gir NRK en helt unik posisjon i det norske medielandskapet.

Radio og TV er fortsatt bærebjelkene i oppslutningen, men tilbudet på nett og mobil er nå like viktig, spesielt blant de under 50 år.

Nye teknologiske muligheter og endrede medievaner utfordrer NRKs tradisjonelle måte å tenke publisering på. Det er nødvendig med bredere publisering i tradisjonelle kanaler, og det er viktig å utnytte mulighetene på internett og deling i sosiale medier.

NRK Sørlandets virksomhet, prioriteringer og satsinger tar utgangspunkt i NRKs langtidsstrategi og mål, og er i kortform uttrykt i ambisjonen om at distriktskontorene skal produsere innhold «i verdensklasse fra norsk virkelighet».

NRK Sørlandet skal være tydelig til stede i hele landsdelen og i dialog med publikummet vårt. Vi skal være viktige i hverdagen til folk på Sørlandet, og vi skal som allmennkringkaster også lokalt utgjøre en forskjell.

NRK Sørlandet skal være best på regionalt innhold for sørlendinger på de plattformer de benytter. Vi publiserer på TV, radio, nett, mobil og i sosiale medier.

Nyhetsoppdraget for NRK Sørlandet er å være først med hele bildet. I 2016 har vi hatt fokus på å være hurtig ute på hendelsesnyheter og samtidig ha rom for fordypende journalistikk og egensaker.

I tillegg til å publisere innhold regionalt skal vi også sørge for at NRK er først med nasjonale hendelsesnyheter fra vår landsdel, og vi skal løfte viktige regionale nyhetssaker inn i det nasjonale nyhetsbildet. Vi har et spesielt ansvar for nyhetsområdet i vår landsdel som andre mediehus underdekker.

I 2016 solgte NRK sitt nåværende bygg i Kristiansand og skal flytte. Prosessen med å finne et nytt bygg pågår. Det som er klart er at NRK fremdeles skal befinne seg sentrumsnært. Målet er i løpet av 2018 å flytte inn i et tidsriktig bygg, designet for fremtidens produksjon av NRK-innhold.

På nett og mobil er det enkelt å se hva vårt publikum er interessert i. Minutt for minutt kan vi følge statistikkverktøyet som forteller oss hvor godt vi treffer med vårt innhold. Det er ikke alltid lett å forutse hva som fenger.

En sebra uten hode ble for eksempel den mest leste saken på digitale plattformer i 2016.

I lenken under er oversikten over de andre sakene som toppet statistikken:

En av våre utfordringer er å lage journalistikk på saker folk er opptatt av, samtidig som vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag.

Vi ser i stadig økende grad at kuriosa, saker som rører ved hjertene til vårt publikum og dramatiske hendelser bryter igjennom den massive informasjonsstrømmen vi alle opplever.

Dette må vi ta med oss i våre prioriteringer. Samtidig er samfunnsoppdraget viktig for NRK. Det krever blant annet at vi går inn i saker som ikke nødvendigvis mange er opptatt av, men som det er viktig at vi som et redigert medium i vår landsdel setter på dagsorden.

Målet med dette må være å skape debatt og bidra til at landsdelen utvikles. Når det gjelder saker vi har registrert mindre interesse for på nett, kan forhåndssaker på sportsbegivenheter og saker om småkriminalitet nevnes.

