Enorm pågang fra overgrepsutsatte menn

– Vi opplevde at 13 menn tok kontakt for å be om hjelp, det er langt flere enn forventet. Disse hadde aldri tidligere fortalt sin historie, sier Mary-Ann Oshaug, daglig leder for den nasjonale hjelpelinjen for overgrepsutsatte som driftes av incestsenteret i Vestfold.

Oshaug forteller at de har hatt flere titalls telefoner etter at NRK publiserte nettserien «Mann. Utsatt» samt sendte dokumentaren «Utsatte menn» på TV.

Dokumentaren gir styrke

– Flere av dem som ringer forteller at de fikk mot til å stå fram etter å ha sett og lest historiene til mennene NRK har møtt. Det er sterke historier og nå ønsker de å ta tak i sitt eget liv, forteller hun.

Ifølge Oshaug er i gjennomsnitt 35 prosent av dem som tar kontakt menn. Den nasjonale hjelpetjenesten har eksistert i 30 år. I dag finnes det incestsentre over hele landet, men Oshaug sier at de i Vestfold har mest å gjøre.

– Natt til fredag ble de ansatte sittende i samtaler langt ut over natta, nå har vi bemannet opp hjelpetelefonen foran den neste dokumentaren som sendes mandag kveld, understreker Oshaug.

Incesthuset i Vestfold opplevde overraskende mange henvendelser fra menn utsatt for overgrep natten etter at dokumentaren Mann. Utsatt ble sendt på NRK1. Foto: Vestfold / NRK

Også organisasjonen Utsattmann har hatt en tidobling i antall henvendelser fra menn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn.

– Responsen har vært enorm, først og fremst på sosiale medier. Det er venner, bekjente og ukjente som har tatt kontakt, forteller Raymond Lønberg, veileder ved Senter mot seksuelle overgrep i Agder.

Menn snakker til menn

– At fire menn viser sitt ansikt og åpnet forteller om sine opplevelser, tror jeg i seg selv er med på å forminske skammen og gi de som sitter med egne historier håp til å fortelle, sier Lønberg.

– Du ble selv sittende i en samtale i helga?

– Ja, det var en mann som var krenket av sin mor. Hans store utfordring var at han bodde et sted i landet der det var lang vei å reise for å få hjelp. Han fortalte om inspirasjonen han hadde fått ved å se dokumentaren om motorsykkelturen til Nordkapp, forteller Lønberg.

Raymond Lønberg ved Senter mot seksuelle overgrep i Agder, roser mennene som har stått frem i nettserien og dokumentarene på NRK. Foto: Per Kåre Sandbakk

Mandag avsluttes prosjektet med en dokumentar på NRK1. Dokumentaren «Mann. Utsatt.» vises på NRK1 mandag klokken 22.30.

Lønberg har vært en sentral kilde i prosjektet.

– Det har absolutt hatt sin hensikt at NRK har fokusert på utsatte menn, sier han.

– Er seksuelle overgrep mot menn ett av samfunnets største tabu?

– Det er et veldig stort tabu, og det kan synes som om menn må ha lengre betenkningstid før de forteller om sine uheldige opplevelser fra barndommen, avslutter Lønberg.