Dette var de mest leste sakene i 2016

1. Dette synet møtte barnefamilier i Dyreparken.

Saken om sebraen uten hode, som ble plassert i tigerburet i Kristiansand Dyrepark, var den mest leste i 2016. Foto: privat

Den mest leste saken handlet altså om synet som møtte folkene som skulle ta en titt på tigerungene i Kristiansand Dyrepark i april. Hos dyreparken sa de at det er slik naturen er, og at vi ikke må unngå faktumet at rovdyr spiser andre dyr. Samtidig kalte en profilert barnepsykolog det hele for forkastelig. Les saken her.

2. Jente (13) fikk straffegebyr av frisøren.

Frisøren krevde 1400 kroner av den 13 år gamle jenta. Foto: Mari Wedø / NRK

Da den 13 år gamle jenta ikke møtte opp til avtalt time hos frisøren, fikk hun regning på 1400 kroner av frisørsalongen. – Lovlig, men drøyt, sa Forbrukerrådet om saken NRK Sørlandet publiserte i januar. Les saken her.

3. – Klarere førerkortbeslag skal du lete lenge etter.

Slik så det ut etter villmannskjøringen i Vennesla. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I mai fortvilte politiet fortviler over villmannskjøring på bygdeveier i Vennesla kommune. De klarer ikke å stanse rånefesten som samler hundrevis av ungdommer hvert år. – Klarere førerkortbeslag skal du lete lenge etter, sa UP-sjefen om kjøringen. Les saken her.

4. Har en oppfatning av motivet for dobbeltdrapet.

Blomster på Lund i Kristiansand der dobbeltdrapet skjedde. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Et dobbeltdrap rystet Kristiansand i desember. Politiet holdt flere pressekonferanser for å fortelle om utviklingen i saken der en 15 år gammel gutt knivstakk og drepte jevngamle Jakob Abdullahi (14) og Tone Ilebekk (48). Les saken her.

5. Provoserer i bikini.

Irlin Schaldemose fortalte sin historie til NRK i mars. Foto: Privat

Irlin fra Søgne veide 90 kilo og ble mobbet. Nå er hun ribbet og muskuløs, men hetses mer. 20-åringen sier at de stygge kommentarene ga henne energi, at hun ble sint og at hun bare vil trene enda mer. Les saken her.

6. – Hei mamma, jeg har drept Joakim.

Her blir drapsofferet hentet ut av leiligheten på Ime i Mandal, der den tiltalte bodde. Foto: Lars Eie / NRK

Moren til en drapstiltalt 20-åring fortalte at hun ikke kjente sønnen igjen kvelden før han drepte kameraten i Mandal. – Han var likegyldig og iskald i øynene, sa hun i rettssaken i april. Les saken her.

5. Dødsulykke ble til et nytt vennskap.

Carina og moren til Thor Egil som døde ble nære venner etter ulykken. Foto: Anne Wirsching

Carina opplevd at bestevennen døde i en trafikkulykke. Midt i sorgen fikk hun en å kjempe sammen med. Det ble et nært vennskap mellom henne og kompisens mor. Les saken her.