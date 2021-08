Etter Syria, er innvandrere fra Somalia den gruppa der færrest er i arbeid.

Kun fire av ti jobber, viser tall fra SSB.

Om noen år vil det se bedre ut for unge somaliere. Det er de selv sikre på.

Khalid Mahamoud (30) Skuespiller utdannet fra Teaterhøgskolen. Sheima Mahamoud (23) Ferdig utdannet vernepleier i år. Aalaa Mahamoud (21) Studerer sosialpedagogikk i Oslo. Jubeir Mahamoud (18) Elev på videregående skole i Kristiansand. Har lyst til å studere økonomi.

– Vi er den nye generasjonen, sier Aalaa Mahamoud (21).

Hun var aldri i tvil om at hun måtte skaffe seg en utdannelse.

– Foreldrene våre gikk gjennom så mye for å komme til Norge. Det kjenner jeg litt på. Vi har fått den sjansen.

Lillebroren er enig.

– Jeg har egentlig aldri likt skole, men jeg har alltid måttet gi mitt beste på grunn av mamma og pappa. Det har blitt min motivasjon.

Søsknene fra Kristiansand er ikke de eneste norsk-somalierne som tenker slik, ifølge forskning.

Derfor tror de mye vil endre seg fremover.

De var den eneste innvandrerfamilien i nabolaget. Men følte seg aldri så veldig annerledes. Fra de var små fikk de høre at de måtte ta en utdannelse. Foreldrene ville at de skulle kunne ta vare på seg selv som voksne. Og ikke bli avhengige av et system som Nav.

Nå er alle barna voksne, og de takker foreldrene for at de har vært strenge når det kommer til utdanning og jobb.

– Jeg er veldig glad for at det har gått så bra med barna mine.

Sharifa Ali sitter bak disken i butikken hennes.

African Beauty åpnet dørene i Kvadraturen i Kristiansand for mer enn ti år siden.

Det er ikke bare en butikk, men også en møteplass.

I butikken sin selger Sharifa klær, interiør, skjønnhetsprodukter og smykker. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Helt fra hun var liten jente i Somalia, har Sharifa hatt en gründerånd over seg.

Men det tok mange år før hun våget å åpne sin egen butikk.

Sharifa flyktet alene fra Somalia med fire sønner i 1991. I begynnelsen var hun ofte bekymret for hvordan det skulle gå med barna. Hun måtte klare seg helt alene frem til mannen hennes kom til Norge fire år senere. - Du var ganske streng med oss, men det var forståelig, sier sønnen Khalid.

Khalid Mahamoud (30) er en av søskenflokken på syv.

– Da vi var små understreket du hele tiden at utdannelse var den eneste veien å gå, sier han til moren.

– Utdannelse er viktig, svarer hun.

– Akkurat dét har jeg hørt noen ganger i mitt liv, sier han lattermildt.

Barna er takknemlige for alt foreldrene har gjort for dem. Foto: Privat

Foreldrene pleide å si at de måtte bli leger eller advokater.

Khalid valgte en annen vei.

Han er utdannet skuespiller fra Teaterhøgskolen.

Til vinteren skal han på turné med Riksteateret.

Denne sommeren har han vært en av programlederne i NRKs Reiseradioen.

- Utdannelse er frihet. Hvis han ikke hadde hatt utdannelse, hadde han kanskje vasket gulv. Hun har selv vasket gulv, som renholder på politistasjonen i Kristiansand. Det Sharifa angrer mest på etter at hun kom til Norge, var at hun ikke lærte seg språket med en gang. Men sjubarnsmoren har hatt mer enn nok å gjøre for å få alt i familien til å gå rundt. - Hvis du har overskudd til å lære deg språket, er det veldig bra. Det er det viktigste.

Søsknene er takknemlige for alt foreldrene har gjort for dem.

De to yngste, Aalaa og Jubeir, står utenfor morens butikk.

Her har de hjulpet til mange ganger gjennom oppveksten.

– De jobbet hardt sånn at vi kunne få det komfortabelt, sier Aalaa.

Motbevise statistikken

Mange unge somaliere satser på høyere utdanning, viser forskning.

Mange kommer til Norge med ingen eller kort skolegang.

Det er en av de største utfordringene til somaliske innvandrere, ifølge Ada Engebrigtsen, som er pensjonert forsker fra OsloMet.

Hun gjorde undersøkelser rundt dette på 2000-tallet.

– Tenk deg å komme til Norge som 15-åring, lære deg norsk, ta igjen alt av skolegang på to år, dele en liten leilighet med syv søsken og ha en mor som ikke kan hjelpe deg med leksene. Det skal mye til for at man klarer seg.

Engebrigtsen tror mange av barna jobber hardt for å motbevise statistikken.

– Mange uttrykker også at de skylder foreldrene sine å gjøre det bra.

Stolt over barna sine

Foreldrene til Khalid og resten av søskenflokken er glade for at alle barna har funnet sine egne veier å gå.

Noe av det viktigste 30-åringen tar med seg fra foreldrene sine, er at han aldri skal være redd for å ta plass.

– Vi som flerkulturelle mennesker kan ofte føle oss som «gjester» eller ha et mindreverdighetskompleks. Der har min mor understreket i ung alder at vi har all rett til å ta vår plass og at vi er mer enn bra nok. Dette er ikke bare studierelatert, avslutter han.