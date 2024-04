– Det kom først og fremst som et sjokk. Fordi det har vært veldig mange ulike tanker om hva som vil være konklusjonen fra Statsforvalteren, sier Ronja Bajalan.

16-åringen er leder av ungdomsrådet i Drammen kommune.

Tirsdag formiddag kom beskjeden fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om at vedtaket i Drammen om å bare ta imot flyktninger fra Ukraina er ugyldig:

– Vi har kommet til at dette punktet er i strid med diskrimineringsforbudet i Grunnloven og likestillings- og diskrimineringsloven, skriver statsforvalteren.

– Et sånt vedtak hører ikke hjemme i Drammen

Statsforvalterens beslutning er som musikk i ørene på Bajalan.

– Jeg ble veldig positivt overrasket. Det beviser at alle kan engasjere seg, som jeg har gjort i denne saken, og at det faktisk hjelper å si sin mening. Og jeg synes det beviser hva vi har prøvd å si: At et sånt vedtak ikke hører hjemme i Drammen. Det strider mot våre verdier.

I vinter ble Bajalan et landskjent ansikt da hun deltok i «Debatten» på NRK.

«Jeg ble målløs da vedtaket ble fattet. Det er ikke dette Drammen er kjent for. Hva er galt med meg? Burde ikke jeg være her?» sa hun.

Etter at hun talte politikerne midt imot om det betente flyktningvedtaket i beste sendetid, høstet hun ros fra flere hold.

«Det gjorde direkte vondt å se på NRK Debatten. Men det er håp. Hun heter Ronja Bajalan,» skrev Hege Breen Bakken, politisk redaktør i Drammens Tidende.

Lovlig eller ulovlig?

Da kommunestyret i Drammen gjorde sitt vedtak i februar, om å be om at fremtidige flyktninger som skal bosettes i byen må komme fra Ukraina, startet diskusjonen om selve vedtaket var lovlig.

Tirsdag skrev Statsforvalteren blant annet at de mener punkt nummer 5. i vedtaket er i strid med prinsippet i Grunnloven § 98 om likhet og ikke-diskriminering, og § 6 i likestillings- og diskrimineringsloven som forbyr diskriminering.

En meget fornøyd leder av ungdomsrådet i Drammen kommune. Foto: Cecilie Brekke Valentine / DKBU

– Jeg er glad. Når det kommer en lovlighetskontroll, så setter man en stopper. Da får vi lagt denne saken død. Nå må vi se fremover, kommenterer en fornøyd ungdomsrådsleder.

– En seier for demokratiet

Buskerud innvandrerråd ved leder Bijan Gharahkhani uttrykker glede over vedtaket.

– Det er en seier for demokratiet. Dette er flott for alle de menneskene som har søkt asyl i Norge. Det er viktig og rettferdig, sier han.

Nestleder i innvandrerrådet, Nazim Rizvi, jubler med.

– Jeg vil bare si: Gratulerer til alle drammensere!

Buskerud innvandrerråd ved Bijan Gharahkhani (til venstre) og Nazim Rizvi. Foto: Balsharan Pal Kaur / NRK

Da Statsforvalteren slo fast at vedtaket er ugyldig, var Rizvis første reaksjon

– «Yes! Nå har vi det skriftlig». Det er dokumentert, bystyret har fattet et feil vedtak, sier hun og legger til at dette skal feires.

– For å få frem mangfoldet som finnes her i Drammen. Det at enkelte av våre politikere ønsker å skape et skille mellom befolkningen er én ting. Det inntrykket de har klart å gi av Drammen, det skal vi motbevise. Men hvordan drammenserne egentlig er, det er det vi skal vise frem nå – på tvers av partitilhørighet, etnisitet og tro.