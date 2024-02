Verge fikk fortsette tross varsling, nå er han tiltalt for overgrep

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En verge for unge asylsøkere er tiltalt for seksuell utnyttelse av flere gutter, til tross for tidligere varsling om upassende adferd.

Overgrepene skal ha skjedd i ekteparets private bolig på Sørlandet, på ulike hotell i Norge, samt i utlandet.

De mindreårige asylsøkerne skal ha blitt truet med å ikke få hjelp med oppholdstillatelse hvis de ikke godtok seksuell omgang.

En av de tiltalte mennene fikk tilbake sin rolle som verge etter at saken ble henlagt av politiet.

Flere av handlingene ekteparet må svare for, skal ha skjedd etter at mannen fikk tilbake sitt ansvar som verge.

Rettssaken starter på mandag. Det er satt av 27 dager i Agder tingrett Arendal.

I høst ble et ektepar tiltalt for seksuell utnyttelse av flere unge gutter.

Én av mennene var guttenes representant, tidligere kalt for verge. Han har vært aktiv i lokalpolitikken i hjemkommunen i Agder, og engasjert seg i saker rundt asylpolitikk.

Ifølge tiltalen skal mannen selv ha forgrepet seg på noen av guttene. Han skal også ha gjort dem tilgjengelig for ektemannen. Sistnevnte er også tiltalt for å ha brukt trusler mot flere av guttene.

Truslene gikk ut på at de mindreårige asylsøkerne ikke skulle få hjelp med oppholdstillatelse hvis de ikke gikk godtok seksuell omgang. Samt at de kunne risikere å bli utvist til hjemlandet.

Vergen er tiltalt for medvirkning fordi han unnlot å gjøre noe for å hindre at det skjedde.

Mannen hadde ansvar for totalt 17 mindreårige asylsøkere, ifølge statsadvokaten. Foto: Skjermdump

Overgrep etter saken ble henlagt

Nå kan NRK fortelle at staten lot mannen fortsette i sin rolle som verge til tross for at det forelå bekymringer i 2017. Mannen ble også politianmeldt, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Mannen fikk fortsette som verge etter at saken ble henlagt.

I begrunnelsen la staten blant annet vekt på at mannen skulle få tilbake sin rolle som verge fordi han «bodde i nærheten» og «hadde erfaring med flyktninger».

Flere av handlingene ekteparet nå må svare for, skal ha skjedd etter at mannen fikk tilbake sitt ansvar som verge fra staten.

Dette er punktene ekteparet er tiltalt for: Ekspander/minimer faktaboks Begge er tiltalt for: «Å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd eller hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette seg handlingen»

«Å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved å misbruke av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon» Mannen som var asylsøkernes representant, er tiltalt for: «Å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold eller ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon»

«Å ha krenket besøksforbud» Ektemannen til representanten er tiltalt for: «Å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd og voldtekten omfattet innføring av penis i endetarmsåpning»

«Å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang, eller fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved å misbruke av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, eller å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon»

– Nå starter rettssaken på mandag og da får vi forhåpentligvis avdekt hva som har skjedd.

Det sier bistandsadvokaten til de seks fornærmede guttene, Eirik Glad Balchen.

– Jeg vil ikke forhåndsprosedere dette spørsmålet, men jeg konstaterer jo at de fleste punktene i tiltalen skjedde etter at han fikk tilbake vergeoppdraget sitt, sier Balchen.

Bistandsadvokat Eirik Glad Balchen. Foto: Kari Jeppestøl Arntsen / NRK

Permisjoner og middagsbesøk hjemme

Høsten 2017 sendte asylmottaket på Sørlandet følgende bekymringsmelding:

«Vi vil komme med konkrete hendelser som har funnet sted den siste tiden og som vi mener er bekymringsverdige».

Brevet ble sendt til det som tidligere het Fylkesmannen i Agder, nå kalt for Statsforvalteren.

I brevet sto det at mannen stiller opp for asylungdommene i større grad enn andre representanter og tar på seg oppgaver som går utover hans rolle.

Selve hendelsene er sladdet for NRK, men mottaket beskrev at noen av asylsøkerne har hatt permisjon hos mannen.

Han skal også ha kjørt dem til avtaler, hatt kontakt med dem på sosiale medier og invitert dem på middagsbesøk hjemme.

Tiltalte har delt flere bilder av seg selv sammen med de fornærmede i saken.

Mannen skal også ha hatt kontakt med andre unge som bodde på mottaket, men som han ikke hadde ansvaret for, sto det i brevet.

Kontakten han hadde med ungdommene, strider mot veilederen fra staten. Der står det at det frarådes å arrangere private møter utenfor bostedet, og overnattingsbesøk er ikke tillatt.

Fylkesmannen oppfordret asylmottaket om å anmelde saken til politiet.

Deretter ble bekymringen tatt videre både av politiet og Fylkesmannen:

Politiet opprettet en undersøkelsessak, som senere altså ble henlagt på bevisets stilling.

Fylkesmannen opprettet en tilsynssak, kalte inn mannen til en bekymringssamtale, og fratok han rollen som verge.

Fikk tilbake ansvaret fordi han bodde nærme

Men noen måneder senere snudde staten i sin avgjørelse.

I januar 2018 fikk mannen tilbake sin rolle som verge for flere av asylsøkerne.

Derfor fikk mannen tilbake ansvaret: Ekspander/minimer faktaboks Statsforvalteren i Agder la vekt på: Barnets mening og hensynet til å unngå mange brudd i relasjoner.

At mannen var godkjent som fast verge og hadde erfaring med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

At han hadde gjennomført opplæring og levert politiattest.

At han bodde i nærheten av den mindreårige.

– Hvorfor fikk han igjen påta seg ansvaret for guttene?

– Representanten ble gjenoppnevnt etter at politiet hadde henlagt saken mot ham på bevisets stilling, og etter tilsynssamtale.

Det skriver Kari Øiestad Schjelderup fra Statsforvalteren i Agder i en e-post til NRK.

Statsforvalteren i Agder opprettet tilsyn etter de mottok en bekymringsmelding om vergen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Øiestad Schjelderup forklarer at en verge som får en anklage mot seg, skal få mulighet til å uttale seg når det gjennomføres et tilsyn.

– Det vurderes også om det er grunn til å ta kontakt med andre personer eller instanser for å få mer informasjon som kan belyse saken, sier administrasjonsdirektøren.

Det ble ikke gjort i dette tilfellet, opplyser hun til NRK.

Dette svarer Statsforvalteren på NRKs spørsmål: Ekspander/minimer faktaboks – Vi gjorde de undersøkelser saken foranlediget, gitt at det var en politisak under etterforskning. Siden vedkommende skulle fritas for alle sine oppdrag, var det uansett ikke behov for å undersøke saken nærmere selv. Det er politiet som etterforsker straffbare handlinger. Det sier administrasjonsdirektør Kari Øiestad Schjelderup ved Statsforvalteren i Agder. – Hvordan kunne dere gjenoppnevne han som verge til tross for bekymringen som var meldt inn? – På tidspunktet for gjenoppnevning, forelå det ikke noen politisak under etterforskning. – Tar dere selvkritikk i denne saken, i lys av hva som har kommet frem i etterkant? – Det er ikke gjennomført noen rettssak, det er derfor noe uklart hva NRK sikter til at har «kommet frem i etterkant». Statsforvalteren har ikke tilgang til politiets opplysninger i saken. Vi ønsker ikke å konkludere med hensyn til selvkritikk og mulige forbedringspunkter på det nåværende tidspunkt i saken. – Hva vil dere gjøre for å unngå at noe slikt skjer igjen? – Det er viktig at alle som har bekymringer knyttet til verger og representanter, melder ifra til Statsforvalteren. Bekymringsmeldinger vil fortsatt bli fulgt opp i samsvar med lov, forskrift og retningslinjer.

Hadde ansvar for 17 asylsøkere

Den tiltalte mannen har hatt ansvar for totalt 17 unge personer som søkte asyl, ifølge statsadvokat Birgitte Budal Løvlund.

Det har hun tidligere uttalt til NRK.

Seks av disse er de fornærmede i rettssaken som begynner i Agder tingrett i Arendal på mandag, og pågår frem til 5. april.

NRK har spurt mannens forsvarer om han ønsker å kommentere opplysningene som kommer fram i denne saken. Han sier at de ikke ønsker det.

Punktet om voldtekt har alene en strafferamme på opp til 15 år. Samlet kan straffeutmålingen bli enda høyere, ifølge Løvlund.

De seks fornærmede kom til landet som mindreårige asylsøkere rundt 2015.

Det er satt av 27 dager til rettssaken.

Asylsøkere som er under 18 år og ankommer Norge alene, får tildelt en representant av staten. Målet med ordningen er å sikre at asylsøkerne blir ivaretatt, både i asylprosessen og at de får tilstrekkelig omsorg.