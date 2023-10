– Dette er ei sak vi tek svært alvorleg, seier Birgitte Budal Løvlund til NRK.

Ho er statsadvokat i Rogaland, og har tatt ut tiltalen for saka som skal gå i Agder tingrett i slutten av februar.

– Dette er ei alvorleg sak. Tiltalen omfattar valdtekter, seksuell utnytting av personar under 18 år, misbruk av stilling, og brot på besøksforbod, seier ho.

Fædrelandsvennen omtala tiltalen først.

Tiltalen kjem etter fleire år med etterforsking. Dei seks fornærma kom til landet som einslege mindreårige asylsøkarar rundt år 2015, og har hatt den eine tiltalte som verje.

Verja skal ha utnytta dette forholdet til å presse gutane til seksuell omgang, eller til å la sin ektemann få tilgang til dei, ifølge tiltalen.

Det eine punktet om valdtekt har åleine ei strafferamme på opp til 15 år. Samla kan straffeutmåling bli enda høgare, ifølgje statsadvokat Løvlund.

Tidlegare har verja hatt offentlege politiske verv i heimkommunen, i tillegg til stillingar der han har hatt ansvar for barn og mindreårige.

Vanskeleg for dei fornærma

Bistandsadvokat Eirik Glad Balchen seier til NRK at prosessen har vore vanskeleg for dei seks fornærma gutane.

Eirik Glad Balchen er bistandsadvokat for dei seks unge mennene. Foto: Kari Jeppestøl Arntsen / NRK

Han trur det er både godt og vondt for dei at tiltalen endeleg er teken ut.

– Det er vanskeleg å stelle seg til, samstundes som det er godt at det nærmar seg ei avslutning eller å kome eit steg vidare, seier Balchen til NRK.

Han meiner saka er ekstra alvorleg fordi det er snakk om utnytting av mindreårige asylsøkarar.

– Det er ei sårbar gruppe menneske som har vore utsett for dette.

Bistandsadvokaten seier dei no vurderer kor mykje dei skal krevje i oppreisingserstatning per fornærma. Han skal også ta stilling til om det kan vere aktuelt med krav for å dekke økonomiske tap.

Var verje for 17 personar

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund fortel at politiet mellom anna har etterforska om det kan dreie seg om menneskehandel, men dette blei droppa på grunn av bevisets stilling.

I tillegg har dei gått breitt ut og undersøkt alle dei 17 personane den eine tiltalte har vore verje for, opplyser ho. Seks av desse er no ført som fornærma i tiltalen.

Det er statsadvokat i Rogaland som laga tiltalen fordi første statsadvokat i Agder har meldt seg inhabil. Han har tidlegare vore forsvarar i den same saka.

Skal ha nekta straffskuld

Verja er tiltalt for ein valdtekt, mens ektemannen hans er tiltalt for tre valdtekter. Ifølge Fædrelandsvennen har sistnemnde nekta straffskuld så langt.

Kristoffer Wibe Koch forsvarar den eine tiltalte i saka. Foto: Mona Hauglid

Forsvararen hans, Kristoffer Wibe Koch, seier til NRK at han må gjere ein del avklaringar med klienten før han uttalar seg, også om spørsmålet om straffskuld på dei mange punkta han er tiltalt for.

Ole Joakim Devold er forsvarar for den andre tiltalte. Han har førebels ikkje svara NRK, men seier til Fædrelandsvennen at han merkar seg at det har gått nesten fire år sidan mennene blei arresterte første gang.

Fleire dømt for utnytting

Det er ikkje første gang at einslege mindreårige asylsøkarar har blitt utsett for utnytting av nordmenn.

I 2019 vart tidlegare fiskeriminister og fylkesmann Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt sin stilling og skaffa seg seksuell omgang med tre unge menn.

Nyleg vart ei 37 år gamal kvinne dømt til 1,5 års fengsel for å ha fått barn med ein mindreårig asylsøkar som ho hadde ansvaret for.