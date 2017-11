Truenorth Norway og Springs Productions Limited produserer den nye actionfilmen til Tom Cruise. De søkte først på 420 helikopterlandinger, men endte opp med å trenge 820 turer for å frakte utstyr og personell opp til Preikestolen.

Preikestolen ligger rundt 60 kilometer fra området Øivind Skaunfelt har hytte. NRK har tidligere skrevet at mannen ikke fikk innvilget søknaden om å besøke hytta. På grunn av helsen til 86-åringen kan han ikke lenger gå den syv timer lange turen fra bilveien til fritidsboligen.

– Skal ikke være sånn

– Det var jo veldig forskjell, da. At de får så mange turer. Det var litt rart. Jeg er uenig om at det skal være sånn, sier Skaunfelt.

Han har hatt hytten i over 40 år. Skaunfelt mener at han har gjort seg fortjent til et siste besøk, og at det burde vært en slags rett han har opparbeidet seg.

– Vi håper jo at vi kan få én tur da, når skuespilleren fikk alle de turene.

Øivind Skaunfelt håper at kommunen vil godta en helikoptertur til hytta, nå som det blir gjort så mange flyvninger i nærheten. Foto: Privat

Verneområde

Verneområdeforvalter Jørn Haug sier at de lenge har hatt en restriktiv holdning til persontransport i Bykle kommune. Han sier andre lovverk gjelder ved Preikestolen, siden det ikke er et vernet område.

– Er det rart at de innvilger så mange turer, rett på andre siden av fylkesgrensa?

– Jeg skal ikke mene så mye om hva de gjør i Forsand kommune, der Preikestolen ligger, men jeg skjønner at spørsmålet blir stilt.

Tom Cruise i et helikopter på Stavanger lufthavn. Foto: Mateusz Szulczyk

Ønsker nasjonalparkstatus

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, sier de lenge har prøvd å gjøre området Preikestolen ligger i til en nasjonalpark.

Om dette gjøres, vil det også her bli strengere retningslinjer for helikopterflyvning.

– Naturvernforbundet syns generelt at det er altfor mye helikoptertrafikk i området rundt Preikestolen. Det er ikke enkeltflyvninger som er problemet, men det er de mange flyvningene.

Maren Esmark syns det burde bli mindre helikoptertrafikk i Norge. Blant annet fordi dette skader fuglelivet. Foto: Naturvernforbundet / Privat

– Urettferdig

Esmark sier at hun kan forstå at regelverket virker urimelig når man sammenligner de to tilfellene.

– Det er nok litt urettferdig at en mann ikke får lov til å fly inn, mens et filmteam får lov til å fly inn så mange ganger.

Ordfører i Forsand kommune, Bjarte Dagestad, sier det ikke er kommet formelle klager på helikopterflyvningene. Han sier produksjonsselskapene trengte de ekstra turene av HMS-årsaker.

Bjarte Dagestad sier filminnspillingen kan føre til positive ringvirkninger, både i kommunen og landet. Foto: Erik Waage / NRK

Tatt alle forbehold

Ifølge ordføreren gjorde kommunen en rekke vurderinger før de godkjente helikopterflyvningene.

– Dette var på en tid av året der ingen fugler i området, på Rødlista eller ikke, hekker. Da åpner det seg muligheter.

Dagestad påpeker at det sjeldent er slike produksjoner i fjellområdet, og at det ikke er hver dag kommunen hadde godtatt så mye trafikk i området.

