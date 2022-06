– Du trenger ikke være rakettforsker for å forstå dette. Statsråden må ha hatt en dårlig dag på jobben da han tok denne avgjørelsen, sier Arild Jansen fra Strand.

Torsdag formiddag tar han en røyk i finværet på kaia i Forsand. Han eier et hus der, og mener det ville vært mye mer naturlig om Forsand ble en del av Strand.

Arild Jansen fra Strand. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Men det vil ikke regjeringen. Seint onsdag kveld kom nemlig avgjørelsen:

Forsand forblir i Sandnes kommune. Dermed blir det ingen grensejustering og overgang til Strand kommune.

Dette går på tvers av innbyggerhøringen i februar, der 54 prosent av forsandbuene sa at de ønsket seg til Strand. Også statsforvalter Bent Høie mente det ville være det beste om Forsand fikk gå til Strand.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er likevel trygg på at regjeringen har tatt rett avgjørelse.

– Det har vært flere grenseendringer i området de siste årene, og saken har blitt behandlet flere ganger i Stortinget. En eventuell ny grensejustering ville gitt nye grenser og nye strukturer, og derfor har vi landet på at vi vil beholde de grensene som er i dag, sier han.

Den gule fargen viser Sandnes kommune, som nå inkluderer Forsand. Strand kommune er markert med blått. Flertallet av forsandbuer mener det er mer naturlig å tilhøre Strand.

Det faller ikke i god jord hos dem som har kjempet for å vri seg ut av Sandnes siden sammenslåingen i 2020.

Mener Forsand er offer for politisk spill

– Vi hadde aldri trodd at vi skulle ende opp her. Da e-posten dukket opp onsdag kveld, gikk jeg inn i en slags sjokktilstand. Det er en hestehandel som ligger til grunn, sier Rolf Magne Haukalid, leder i aksjonsgruppa for å få gamle Forsand inn i Strand kommune.

Rolf Magne Haukalid har jobbet lenge for å få gamle Forsand inn i Strand. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Forsand-avgjørelsen kommer mens det fremdeles er steile fronter i saken som gjelder sammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen.

I 2020 ble kommunene Søgne og Songdalen en del av storkommunen Kristiansand. Det skjedde etter en tvangssammenslåing.

Tidligere i juni sa regjeringen at Søgne og Songdalen kan holde en folkeavstemning om de vil splittes fra Kristiansand.

Haukalids oppfatning er at Sp fikk en seier i Kristiansand-saken, mens Ap har fått sin seier når det gjelder Forsand-saken.

– Her har Ap-ordføreren i Sandnes hatt sterke bånd inn til statsministeren, og kjøttvekta har fått avgjøre. De har ikke tatt hensyn til en saklig behandling av saken, sier han.

Avviser hestehandel og kjøttvekt

Statsråd Gjelsvik avviser at det har skjedd en hestehandel.

– Dette er en konkret vurdering av grenseendringssaken som gjelder forholdet mellom Sandnes og Strand. Det er en sak med lang historikk og med sterke synspunkt. Vi har gjort en helhetlig vurdering.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) i Sandnes mener det er feil å snakke om kjøttvekta i denne saken.

– 142 stemmer på Stortinget har vedtatt å slå sammen Sandnes og Forsand frivillig. Aksjonsgrupper kan ikke til enhver tid ville ha justeringer av kommunegrensene. Nå må vi se framover, sier han.

Sammenslåingen med Sandnes var i sin tid frivillig, og skiller seg sånn sett fra situasjonen i Kristiansand. Men avgjørelsen om frivillig sammenslåing ble tatt med kun én stemmes overvekt. Senere ombestemte denne personen seg.

Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Sp får krass kritikk fra sine egne

Gruppeleder Alf Henning Heggheim i Strand Senterparti er svært skuffet over avgjørelsen. I en pressemelding skriver han at regjeringen er prinsippløs og at Senterpartiet mangler ryggrad.

– Hvis vi først spør folk om råd, bør rådet følges. Hvor er det blitt av partiet som lytter til folk og tar det på alvor? Dette står i skarp kontrast til det Senterpartiet i regjering forfekter på inn- og utpust, sier Heggheim.

Han har allerede fått reaksjoner fra flere sentrale folk med tillitsverv i partiet som vurderer å melde seg ut.

– De tenker på om det er verdt å fortsette i et parti der det ikke er samsvar mellom ord og handling. Tilliten til både Senterpartiet og regjeringen er tynnslitt etter dette.