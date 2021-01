Sykehus bygger på kvikkleire – gjør ny vurdering etter raset i Gjerdrum

– I lys av den tragiske hendelsen i Gjerdrum, vil vi på nytt gå gjennom den omfattende dokumentasjonen som finnes om grunnforholdene.

Det sier Per W. Torgersen, direktør Teknologi og e-helse ved Sørlandet sykehus.

Onsdag denne uken gikk det et stort leirskred i Gjerdrum på Romerike. Det er ett av de største kvikkleireskredene vi har hatt i Norge, ifølge NVE.

I Kristiansand bygger Sørlandet sykehus et nytt psykiatribygg i et område hvor det er påvist kvikkleire.

Det trenger ikke nødvendigvis å være et problem. Men for å sikre at grunnen er trygg nok, har sykehuset ved to ulike anledninger gjort undersøkelser og forebyggende tiltak.

Som en følge av skredet i Gjerdrum, vil sykehuset nå gjøre nye vurderinger om det er nødvendig med flere undersøkelser, eller ytterligere tiltak.

– Det er imidlertid opp gjennom årene foretatt flere og omfattende grunnundersøkelser, kartlegging av kvikkleireforekomstene og vurdering av risiko for skred, understreker Torgersen.



Egsjordene ligger rett ved Otra. Det nye bygget er på drøyt 10.000 kvadratmeter. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Lav risiko for skred

Det nye psykiatribygget blir oppført på Egsjordene, nord for sentrum av Kristiansand.

I det samme området skal Foreningen for barnepalliasjon (FFB) bygge et barnehospice. På sikt er det planer om å utvikle området til en ny helsebydel.

Jordene ligger rett ved Otra. Det er middels fare for kvikkleire-ras i området, ifølge oversikten til NGU.

Det skal ifølge sykehusets dokumentasjon være liten risiko for skred.

– Det er trygt å bygge der, men det må gjøres tekniske tiltak på grunn av grunnforholdene, sier Torgersen.

De senere år er det også gjort sikringstiltak mot flom som følge av ekstremvær. Både for å hindre oversvømmelse og for å redusere faren for jorderosjon.

Rett ved elva

Nybygget på Eg koster 898 millioner kroner og skal stå ferdig i april 2023. Det blir 80 sengerom med like mange døgnbehandlingsplasser.

Da Egsjordene ble regulert for fem år siden, ble det gjort tiltak for å sikre elvebredden mot erosjon. Det økte sikkerheten, ifølge Torgersen.

Det ble også gjort nye grunnundersøkelser før byggingen startet i 2020.

– Kvikkleire i området ble stabilisert ved injeksjon av kalksement. Nybygget fundamenteres på stålpeler ned til fjell, på samme måte som hovedbygget for somatikk, forteller Torgersen.

Det oransje på bildet viser løsningsområde med middels faregrad. Det gule på bildet viser løsneområde og utløpsområde med lav faregrad. Foto: NVE

Kommuneledelsen vil møtes

Gjennom romjulen avtalte ledelsen i Kristiansand kommune et møte på nyåret.

– By- og stedsutvalget skal møtes på torsdag og der skal vi ha en grundig gjennomgang av de områdene som har mye leire, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Det er Egsjordene, Torridal og Sogndalen og langs elvene som er utsatte steder, med gammel havbunn.

Direktør for by- og stedsutvikling, Ragnar Evensen understreker at det ble gjort en reguleringsplan for tre-fire år siden.

–Den er grundig, men vi vil se på den igjen og spesielt på området der psykiatribygget skal bygges sier han.

–Er det aktuelt å stoppe utbyggingen på Egsjordene?

–Nei, det ble gjort grundige tiltak for motfylling mot elva på 1980 og 90- tallet.